После неудачи в одиночке Мирра зажигает с Дианой. Их ждут ещё одна россиянка и американка

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рано завершили борьбу в Майами в одиночном разряде, но покидать теплую Флориду не спешат. После неудачного парного выступления в Индиан-Уэллсе здесь они вновь рвутся в решающие стадии и уже дошли до четвертьфинала. Их соперницами станут ещё одна россиянка Екатерина Александрова и американка Питон Стирнс.

Мирра идёт третьей в обеих Чемпионских гонках – и в одиночке, и в паре. Правда, в одиночном разряде она опустится на четвёртую строчку, если Ига Швёнтек дойдёт в Майами до финала. Зато в паре с Дианой по итогам турнира они могут стать уже вторыми, если одержат победу в ближайшем матче. Напомним, Чемпионская гонка определяет участников и участниц Итоговых турниров, причём в парном разряде это куда более выражено, чем в одиночном. Одиночные рейтинги 52 недель перед стартом Итоговых всё равно ничем не отличаются от ЧГ, поскольку очки за прошлогодний Итоговый «сгорают» заранее, накануне начала нового турнира. В паре же туда проходят именно по Чемпионской гонке, что имеет значение для игроков, выступавших по ходу сезона с разными напарниками. В рейтинге 52 недель все очки суммируются, и в гонке вы можете, к примеру, дважды найти в топ-20 Тимю Бабош (с двумя напарницами). Поэтому иногда случается такое, что топовый парный игрок заканчивает сезон с одним партнером, а на Итоговом вынужден выступить с тем, с кем уже фактически расстался – просто потому, что в ЧГ именно их пара набрала достаточно очков.

Так что в этом ещё один плюс постоянства дуэта Мирры и Дианы. Пока часть других парных теннисисток «распыляет» свои очки, выступая с разными напарницами, Андреева и Шнайдер пополняют копилку баллов в борьбе за Итоговый чемпионат. Но, безусловно, очень важны и другие аспекты. Девушки отлично взаимодействуют в теннисном плане, дополняя друг друга на корте, прекрасно общаются, шутят, смеются – словом, замечательно совместимы и психологически. Понятно, что в целом одиночная карьера у обеих в приоритете, однако пока пара этому явно не мешает. Скорее даже наоборот – помогает натренировать игру у сетки, прибавить в реакции на резкие обводящие удары и так далее. Плюс расслабиться и приятно провести время на корте, что защищает от психологического выгорания.

В прошлом году девушки сыграли вместе всего два турнира. Напоминать про легендарное выступление на Олимпиаде, где они остановились в шаге от золота, выиграв серебряные медали, едва ли нужно (хотя вспомнить об этом всегда приятно), а вот осенний турнир в Пекине получился не очень удачным – выход в четвертьфинал закончился разгромным поражением. Затем Андреева и Шнайдер завоевали свой первый парный титул в Брисбене и дошли до полуфиналов Australian Open и Дохи, уступив в обоих матчах будущим чемпионкам этих турниров – Синяковой с Таунсенд и Эррани с Паолини соответственно. При этом у итальянок они успели взять реванш за финал Олимпиады на Открытом чемпионате Австралии.

Мирра Андрева и Диана Шнайдер на ОИ-2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Индиан-Уэллсе девушки провалились, проиграв в стартовом матче Хаддад-Майе и Зигемунд, зато в Майами уже победили Кесслер/Монтгомери и Ифань/Чжаосюань. Кстати, благодаря парному разряду у Мирры пока что нет вообще ни одного полностью неудачного турнира в этом году. В одиночке она неудачно провела только Доху и Майами, однако в Катаре дошла до парного полуфинала, а во Флориде уже вышла в паре в четвертьфинал. 1/8 финала Australian Open прямо-таки неудачей не назовёшь (хотя разгром от Соболенко вышел чувствительным), но и там Мирра с Дианой прекрасно выступили в паре. Брисбен был хорош в обоих разрядах, ну а в Дубае и Индиан-Уэллсе Андреева разобралась со всеми соперницами в одиночке, включая Соболенко и Игу Швёнтек (дважды).

У Дианы Шнайдер в одиночке дела идут заметно хуже, чем в прошлом сезоне. Тогда россиянка завоевала четыре титула, победив на всех покрытиях, а сейчас её лучший результат – третий круг АО. После поражения там от Донны Векич Диана уже на пяти турнирах подряд не может выиграть больше одного матча, а на двух из них (в том числе в Майами) вылетела по итогам первого же поединка. Сложно сказать, насколько это связано с окончанием сотрудничества с Игорем Андреевым на финише прошлого сезона, но спад в игре Шнайдер налицо. Впрочем, на парный разряд это как будто бы не распространяется – здесь Диана играет свободнее и увереннее.

Кстати, после Шнайдер Андреев начал работать как раз с Александровой. В одиночном разряде Екатерина за это время выиграла турнир в Линце и дошла до полуфинала Дохи, но с того момента потерпела уже четыре поражения подряд. Что касается пары, то постоянной напарницы у неё нет. С Питон Стирнс россиянка вообще объединилась впервые в карьере, причём они попали на турнир из листа ожидания, заменив одну из снявшихся пар. Несмотря на это, сразу выбили четвёртых сеяных Елену Остапенко и Эллен Перес, а затем обыграли Терезу Михаликову и Оливию Николлс.

Конечно, куда более сыгранные Мирра и Диана – фавориты этого матча. Девушкам действительно нравится играть друг с другом, а психологическая совместимость – немногим менее важная составляющая успеха в паре, чем совместимость спортивная. Они заранее договорились выступить на всех крупных турнирах в этом сезоне и, безусловно, стремятся к титулам. В любом случае матч должен получиться интересным и зрелищным.