Мирра и Диана — в полуфинале Майами. Они уже вторые в Чемпионской гонке

Сегодня, 26 марта, на супертурнире в Майами проходили заключительные матчи 1/4 финала в женском парном разряде. В одной из встреч россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играли с российско-американской парой Екатерина Александрова/Питон Стирнс. Таким образом, присутствие как минимум одной россиянки в полуфинале было гарантировано.

Андреева и Шнайдер, которые на старте сезона выиграли турнир WTA-500 в Брисбене (это их первый совместный титул и вообще первый парный титул), говорили, что будут играть пару на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках». И своё слово держат: на Australian Open Мирра и Диана добрались до полуфинала, в Дохе остановились на этой же стадии, а вот в Индиан-Уэллсе покинули турнир после первого же матча.

Что касается Александровой, то на её счету также есть один трофей в парном разряде. Правда, с тех пор прошло уже более шести лет. В феврале 2019 года Екатерина вместе с соотечественницей Верой Звонарёвой выиграла турнир в Будапеште, просуществовавший всего три сезона.

Фаворитами сегодняшнего четвертьфинала считались Андреева и Шнайдер, которым давали 64% шансов на победу. В их пользу говорили и сыгранность (Александрова и Стирнс впервые вместе играли пару), и более высокие места в парном рейтинге WTA. Мирра и Диана занимают в нём 26-ю и 29-ю строчки соответственно, а Александрова идёт 78-й. Кроме того, в Чемпионской гонке дуэт Андреева/Шнайдер за счёт успехов в начале сезона занимает высокое третье место.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в Брисбене-2025 Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Несмотря на все эти предматчевые расклады, в первом сете никакого преимущества у Андреевой и Шнайдер не было. Из первых четырёх геймов три заканчивались на решающем очке, и всякий раз успеха добивалась подающая сторона.

Ближе к концу партии инициатива перешла к Александровой и Стирнс. В 10-м гейме они упустили двойной сетбол на приёме — 5:5. Однако последние два гейма остались за российско-американским дуэтом. Особенно мощно проявила себя Екатерина: в 11-м гейме она четырежды подала навылет (такое и в одиночном разряде далеко не каждый день увидишь, а уж в парном и подавно), а в 12-м отлично отработала на задней линии — 7:5 за 47 минут.

В начале второго сета вновь шла равная борьба, а решающее очко дважды брала подающая сторона. В пятом гейме внезапный провал Стирнс на подаче (0:30, а потом ещё и две двойные ошибки) привёл к тому, что Андреева и Шнайдер повели 3:2 с брейком.

Мирра и Диана сполна воспользовались этим неожиданным подарком. Они без особых трудностей выиграли ещё два гейма на подаче, а в девятом гейме взяли приём на решающем очке — 6:3 за 35 минут.

Перед тай-брейком до 10 очков очевидное психологическое преимущество было у Андреевой и Шнайдер. Тут уже Мирра и Диана оправдали свой статус фаворитов. Они взяли все свои мячи, кроме одного, а на приёме четырежды делали мини-брейк и оформили волевую победу — 5:7, 6:3, [10:4] за 1 час 33 минуты.

Благодаря этой победе Андреева и Шнайдер поднялись с третьего на второе место в парной Чемпионской гонке. Сейчас у них в соответствующем лайв-рейтинге 2070 очков, а у дуэта Елена Остапенко/Се Шувэй, пропустившего этот «тысячник», – 1961. У Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, которые ранее также вышли в полуфинал Майами, 3780 очков. Этот тандем в любом случае останется во главе гонки по итогам турнира.

В полуфинале соперницами Андреевой и Шнайдер станут победительницы матча Цзян Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Китайский Тайбэй) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай).

Супертурнир в Майами завершится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».