«Это месть за судебный иск?» Джоковичу сорвали матч в Майами – его 100-й титул под угрозой

Сегодня ночью 24-кратный чемпион турниров «Большого корта» Новак Джокович должен был сыграть четвертьфинальный матч «Мастерса» в Майами с американцем Себастьяном Кордой. Встречу планировалось провести последним запуском на центральном корте с ориентировочным началом в 3:30 мск.

Джокович и Корда в итоге не сыграли. Организаторы решили перенести противостояние серба и американца на вечер 27 марта, поскольку во Флориде было слишком поздно, а по правилам АТР после 23:00 матчи стартовать не должны.

Встреча Джоковича и Корды состоится третьим запуском после женского матча Арина Соболенко – Жасмин Паолини. При том что потенциальный соперник Новака или Себастьяна по полуфиналу уже определился. Им стал болгарин Григор Димитров, почти за три часа дожавший аргентинца Франсиско Серундоло (6:7, 6:4, 7:6) в напряжённом четвертьфинале.

Победитель матча Джокович – Корда почти сразу будет вынужден выйти на полуфинал с Димитровым, который получит на сутки больше отдыха. Для 24-летнего американца это менее критично. Но 37-летнему Новаку незапланированные сдвиги в графике грозят срывом завоевания юбилейного 100-го титула ATP, к которому он никак не придёт. В Майами уже вылетели все игроки топ-10 во главе с Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом, за исключением самого Новака (5) и Тейлора Фрица (4). Взять столь вожделенный титул сербу вполне реально, если он всё-таки справится с изменившимся календарём.

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Правда, перенос матча Новака уже вызвал негодование теннисного сообщества в Сети. Некоторые даже увидели в этом своего рода месть Джоковичу из-за недавнего судебного иска его профсоюза PTPA ко всем руководящим теннисным органам, хотя сам серб под ним не подписывался.

«Матч Джоковича и Корды перенесён из-за ужасного расписания. Игроки и болельщики ждали весь день впустую. Позор турниру в Майами. Новак, пожалуйста, выиграй титул. Заставь их заплатить за эти махинации с расписанием самым зрелищным образом. То, что произошло сегодня с Джоковичем и Кордой, является ещё одним доказательством того, почему PTPA нужен. Мы все должны их поддерживать. Подобное абсолютно неприемлемо и недопустимо ни в каком другом виде спорта. Или это и есть месть за судебный иск PTPA? Отвратительно и неуважительно по отношению не только к игрокам, но и к болельщикам», — сокрушается популярный теннисный блогер из США под ником Danny, за которым следят 18,6 тысячи подписчиков в X.

Пол Аннакон, бывший тренер Пита Сампраса и Роджера Федерера, в эфире Tennis Channel заявил, что решение о проведении матча должны обоюдно принимать сами игроки.

«Решение о переносе принималось очень долго. Новак и Себастьян просидели кучу времени в ожидании. Моё мнение не основывается на каких-то правилах. Эта парни должны были сами решить – играть сегодня или провести матч завтра. Если оба хотят выйти на корт, нужно начинать встречу. Если кто-то один против, пусть будет перенос. Я бы сделал именно так. Меня удивляет, что в правилах это не прописано. В наше время матчи затягивались до очень позднего времени. Считаю, что нормально в таких обстоятельствах спрашивать мнение самих теннисистов», — сказал Аннакон.

Бывшая девятая ракетка мира Коко Вандевей считает, что проблем с графиком можно было бы избежать, если бы организаторы переносили матчи за пределы центрального корта.

«Я могу сказать с позиции игрока. Помню, как-то в Майами я играла с Самантой Стосур после полуночи. Матч закончился в 3:00, только в пять утра я приехала домой. Аналогичная ситуация была у Рафаэля Надаля и Фернандо Вердаско. Я рада, что ATP и WTA заботятся об игроках и стараются сделать так, чтобы они не выходили на корт поздно. Но в Майами есть Grand Stand и другие корты. Ставьте матчи туда, чтобы избежать скандалов», — заявила Вандевей в ответ на слова Аннакона.

Коко Вандевей ранее играла в Майами ночью Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Почему вообще произошли столь странные рокировки на престижном турнире в Майами? Основная причина кроется в том, что матч 1/8 финала Александр Зверев – Артюр Фис был сыгран 26 марта, а не 25-го. Тогда организаторы сместили игру немца и француза из-за дождей. При этом в ночь с 26-го на 27-е число они поставили пять поединков на центральный корт, что в итоге оказалось невыполнимой задачей.

Сенсационная филиппинка Александра Эала довольно быстро разобралась с Игой Швёнтек (6:2, 7:5) за 1 час 40 минут. Но остальные противостояния изрядно затянулись. Фис прошёл Зверева (3:6, 6:3, 6:4) ровно за 2 часа. Вышеупомянутая встреча Димитров – Серундоло длилась 2 часа 50 минут, после чего в женской сетке Джессика Пегула потратила 2 часа 18 минут для победы над Эммой Радукану (6:4, 6:7, 6:2). Корт для Джоковича и Корды освободился примерно к 23:30 по местному времени, а в такую пору правила играть запрещают.

Уместно задать вопрос организаторам по поводу целесообразности проведения всех пяти одиночных матчей игрового дня в мужской и женской сетках на центральном корте, на чём акцентировала внимание Коко Вандевей. Да, главная арена «Хард Рок Стэдиум» вмещает 13 800 зрителей. Это заметно больше второго по значимости корта Grand Stand (5000) или третьего Butch Buchholz (1564). На данных аренах играют парники и теннисисты, встречи которых вызывают невысокий интерес. Но на том же Grand Stand было окно для переноса туда хотя бы одного одиночного матча. Наиболее логичным выглядел вариант, чтобы там сыграли Димитров и Серундоло. Всё-таки никто из этих теннисистов не представляет США и не входит в топ-10, в отличие от как минимум одного участника других встреч.

Интересно, что на вечерне-ночной период 27–28 марта организаторы турнира в Майами снова поставили пять матчей на центральный корт. Джокович и Корда сыграют третьим запуском после встреч Артюр Фис – Якуб Меншик и Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Хотя под угрозой окажется женский полуфинал Джессика Пегула – Александра Эала, если затянутся битвы Новака и Себастьяна, а затем Тейлора Фрица и Маттео Берретини.

Расписание турнира в Майами на 27 марта снова рискует вылиться в переносы матчей Фото: Пресс-служба Miami Open

Кроме того, есть вопросы по поводу графика Фиса. Французу предстоит выйти на корт менее чем через сутки после непростой победы над Зверевым. При том что Меншик полноценно отдыхал три дня. 24 марта он в третьем круге обыграл россиянина Романа Сафиуллина, а его следующий соперник соотечественник из Чехии Томаш Махач снялся перед 1/8 финала из-за травмы. Артюр жаловался на боли в спине по ходу матча со Зверевым – пройти Меншика в таких условиях при минимальном времени на передышку ему будет крайне сложно.

Первопричиной всех проблем с календарём турнира в Майами стал дождь. Во Флориде это редкое погодное явление, поэтому даже на центральном корте нет крыши. Лучшим выходом в сложившейся ситуации был бы перенос каких-то одиночных матчей на второстепенные корты, однако организаторы почему-то этого не сделали. Главными пострадавшими от их решения можно назвать Джоковича и Фиса. Очень скоро узнаем, помешают ли скандальные переносы Новаку и Артюру продолжить борьбу за титул на «Мастерсе».