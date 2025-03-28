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Майами-2025: сетки, результаты, расписание, Соболенко — в финале, побила рекорд Шараповой, Джокович — в полуфинале

Соболенко — впервые в финале Майами. Она повторила достижение Шараповой и Серены
Александр Насонов
Арина Соболенко
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У Арины уже более 10 000 очков в рейтинге. А Джокович вышел в полуфинал и побил рекорд Федерера.

В ночь с 27 на 28 марта мск на супертурнире в Майами завершились четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Изначально планировалось, что в этот день пройдут два поединка, оба — в верхней половине сетки. Однако в предыдущий день вместо двух четвертьфиналов был сыгран всего один, в котором Григор Димитров, имевший 14-й номер посева, победил Франсиско Серундоло (23) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). А матч 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (4) и Себастьяна Корды (24) организаторы перенесли на отчётный день.

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Первым запуском сегодня играли 20-летний Артюр Фис (17) и Якуб Меншик, который ещё на год младше. Меншик быстро вырвался вперёд — 3:0 с брейком. В середине партии чех упустил преимущество, и Фис смог сравнять счёт — 4:4. Француз был близок ко второму брейку, но не реализовал двойной брейк-пойнт в 11-м гейме. А на тай-брейке Якуб, собравший за сет целых 12 эйсов, оказался чуть точнее Артюра — 7:6 (7:5) за 52 минуты.

На вторую партию, занявшую всего 25 минут, у Фиса не хватило сил. Много энергии у француза отнял матч 1/8 финала с Александром Зверевым, в котором он жаловался на проблемы со спиной. Меншик уверенно брал свои геймы и, сделав три брейка, вышел в полуфинал — 7:6 (7:5), 6:1 за 1 час 17 минут.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Затем настал черёд Корды и Джоковича. В первом сете теннисисты почти ничего не могли сделать на приёме — за одним исключением, которое и решило судьбу партии. В восьмом гейме серб сделал брейк под ноль и за счёт этого забрал сет. В итоге после 3:3 Новак выиграл три гейма подряд — 6:3 всего за 30 минут.

Во второй партии Корда быстро повёл 3:0 с брейком и при 5:3 подавал на сет. Однако Джокович не позволил сопернику перевести игру в третью партию. Американец отдал подачу, а на тай-брейке Новак благодаря единственному мини-брейку додавил Себастьяна — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 24 минуты. Примечательно, что за весь матч теннисисты 18 раз подали навылет (11 эйсов у Джоковича, семь — у Корды), не допустив ни одной двойной ошибки.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Невероятная подача на протяжении всего турнира, я подавал действительно хорошо. Особенно сегодня, и это было необходимо, потому что во втором сете Себастьян заставил меня много бегать и играл действительно хорошо на задней линии, делая, возможно, меньше ошибок, чем в первом сете.

Мне пришлось использовать подачу, чтобы выбраться из сложных ситуаций. Я уступал 0:3, 0-30, но затем выполнил несколько хороших подач и поставил себя в положение, чтобы сделать брейк, что я и сделал. Тай-брейк мог сложиться в любую сторону, но снова подача меня спасла. При счёте 5-4 – подача навылет. При 6-4 – эйс, который завершил матч. Это можно считать главным моментом сегодняшней игры», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Так Джокович стал самым возрастным спортсменом, который когда-либо доходил до полуфинала «Мастерса» с момента введения формата в 1990 году. Новак в возрасте 37 лет 295 дней и обошёл 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера. На момент достижения Федереру на турнире в Майами в 2019 году было 37 лет 222 дня.

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В заключительном четвертьфинале встретились Тейлор Фриц (3) и Маттео Берреттини (29). В начале матча теннисисты обменялись брейками, а в оставшейся части партии упустили три брейк-пойнта на двоих. В 12-м гейме Фриц взял подачу соперника, а вместе с ней и сет — 7:5. Во второй партии Берреттини отыграл шесть (!) матчболов: два — в 12-м гейме, четыре — на тай-брейке. И сравнял счёт по сетам — 7:6 (9:7). В решающей партии Фриц всё же добился своей цели. Тейлор не подарил оппоненту ни одного брейк-пойнта и, сделав брейк в 11-м гейме, следом подал на матч — 7:5, 6:7 (7:9), 7:5 за 2 часа 46 минут. На двоих соперники сделали 33 эйса: 17 — у Берреттини (и ни одной двойной ошибки), 16 — у Фрица (и три двойные).

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2025, пятница. 02:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 7
5 		7 9 5
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Полуфинальные пары сформировались следующим образом: Джокович — Димитров, Меншик — Фриц. Полуфинал с участием Джоковича состоится сегодня, 28 марта, и начнётся не ранее 22:00 мск. А вторая встреча пройдёт в ночь на 29 марта и начнётся не ранее 2:00 мск.

Майами-2025. Мужчины. Турнирная сетка

А в женском одиночном разряде определились участницы финала. В «верхнем» полуфинале сражались трёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) и двукратная финалистка мэйджоров Жасмин Паолини (6). В первом гейме Соболенко отыграла брейк-пойнт, и это был единственный случай, когда у неё возникли трудности на подаче. В оставшихся своих геймах в первой партии белоруска отдавала по очку и, дважды взяв подачу соперницы, выиграла сет — 6:2 за 37 минут.

Во второй партии Паолини трижды была близка к брейку, но не использовала ни одного из трёх брейк-пойнтов. Соболенко, как и в первом сете, дважды брала чужую подачу (и тоже в четвёртом и восьмом геймах) и оформила убедительную победу — 6:2, 6:2 за 1 час 13 минут. Арина впервые вышла в финал «тысячника» в Майами. До этого её лучшим результатом здесь был четвертьфинал.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Она невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сосредоточена на своём движении и подаче. Очень довольна тем уровнем, на котором играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Финал в Майами станет для Соболенко четвёртым в сезоне и 35-м в карьере, в том числе 12-м на «тысячниках». Арина, у которой теперь в лайв-рейтинге 10 191 очко, стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удавалось семи теннисисткам: Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.

В «нижнем» полуфинале играли Джессика Пегула (4) и главная сенсация 19-летняя филиппинка Александра Эала (WC). На этом турнире Эала, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, выбила из сетки Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек — трёх чемпионок ТБШ. Подробнее о том, кто такая Эала, читайте в отдельном материале.

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В первом сете Эала дважды выходила вперёд с брейком, но Пегула оба раза отыгрывалась. В девятом гейме филиппинка не смогла подать на партию, упустив сетбол. На тай-брейке американка была точнее — 7:6 (7:3) за 57 минут.

Во второй партии Пегула в четвёртом гейме добилась брейка — 3:1. Это случилось после того, как Эала после третьего гейма взяла медицинский перерыв — в одном из эпизодов филиппинка неудачно поставила ногу, подвернула её и упала.

Момент с травмой Александры Эалы

Момент с травмой Александры Эалы

Фото: Кадр из трансляции

Однако Александра ответила обратным брейком, а потом ещё раз взяла подачу Джессики. Та ответила на это своим обратным брейком и сравняла счёт — 4:4. На этом Эала не остановилась и после очередного брейка, сделанного в 11-м гейме, подала на сет — 7:5 за 50 минут. Стоит отметить, что чуть ранее, в 10-м гейме, Пегула была в двух очках от победы: счёт был 5:4, а Эала начала с 0-30 на подаче.

В третьей партии Пегула добыла решающее преимущество, сделав брейк в восьмом гейме, после чего счёт стал 5:3 в её пользу. Подачу на матч Джессика начала с 0-30, но затем собралась и, реализовав второй матчбол, вышла в финал — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3 за 2 часа 25 минут. Эала же, несмотря на поражение, благодаря выходу в полуфинал взлетит на 65 мест и займёт 75-ю строчку в ближайший понедельник.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Таким образом, в женском финале сыграют Соболенко и Пегула.

Майами-2025. Женщины. Турнирная сетка

А в ночь с 28 на 29 марта мск состоится наиболее интересный для российских болельщиков матч. Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном полуфинале сыграют с Цзян Синьюй и Фанг-Се Ву. Начало встречи — не ранее в 3:30 мск.

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