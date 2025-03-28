В Майами нас ждёт повторение финала US Open. Соболенко попробует снова одолеть американку

На супертурнире в Майами наступило время решающих стадий. В воскресенье, 30 марта, состоится финал в женском одиночном разряде. Титул оспорят первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая сейчас четвёртое место в рейтинге WTA.
На пути к решающему матчу во Флориде лидер женского мирового рейтинга не отдала соперницам ни партии. Арина обыграла болгарку Викторию Томову, румынку Елену-Габриэлу Русе, действующую чемпионку Майами Даниэль Коллинз, олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь из Китая и итальянку Жасмин Паолини. Так Соболенко впервые вышла в финал «тысячника» в Майами. До этого её лучшим результатом здесь был четвертьфинал. Финал в Майами станет для первой ракетки мира четвёртым в сезоне и 35-м – в карьере, в том числе 12-м на «тысячниках». Арина, у которой теперь в лайв-рейтинге 10 191 очко, стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удавалось семи теннисисткам: Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.
Путь Арины Соболенко к финалу Майами-2025
- Второй круг. Соболенко (1) – Томова (64) – 6:3, 6:0.
- Третий круг. Соболенко – Русе (102) – 6:1, отказ.
- Четвёртый круг. Соболенко – Коллинз (15-я в рейтинге / 14-й номер посева) – 6:4, 6:4.
- Четвертьфинал. Соболенко – Чжэн Циньвэнь (9) – 6:2, 7:5.
- Полуфинал. Соболенко – Паолини (седьмая в рейтинге / шестой номер посева) – 6:2, 6:2.
Свою уверенную победу над Жасмин Арина прокомментировала так.
«Она — невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сфокусирована на своём движении и подаче. Супердовольна тем уровнем, на котором я играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Путь Джессики Пегулы к финалу Майами-2025
Путь американки Пегулы к решающему матчу во Флориде начался с побед над соотечественницей Бернардой Перой и россиянкой Анной Калинской. В третьем круге домашнего «тысячника» Джессика оказалась сильнее украинки Марты Костюк, а затем победила чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану. В полуфинале хозяйка кортов одолела главную сенсацию 19-летнюю филиппинку Александру Эалу (WC). Таким образом, Пегула пробилась в дебютный финал в Майами — шестой на уровне WTA-1000.
- Второй круг. Пегула (4) – Пера (84) – 6:4, 6:4.
- Третий круг. Пегула – Калинская (33-я в рейтинге / 32-й номер посева) – 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2).
- Четвёртый круг. Пегула – Костюк (29-я в рейтинге / 23-й номер посева) – 6:4, 6:4.
- Четвертьфинал. Пегула – Радукану (60) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
- Полуфинал. Пегула – Эала (140) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
История очных противостояний
Соболенко и Пегула играли между собой восемь раз, cчёт личных встреч — 6:2 в пользу Арины (3-2 на харде). Белоруска побеждала противницу на ранних стадиях «Ролан Гаррос» — 2020, Мадрида-2021 и Рима-2022 (на грунте), а также на групповом этапе Итогового чемпионата — 2022 в финалах Цинциннати-2024 и US Open — 2024. Джессика была сильнее в третьем круге проводившегося на кортах US Open Цинциннати-2020 и в группе Итогового турнира — 2023.
|№
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Раунд
|Победитель
|Результат
|1
|2020
|Цинциннати
|Хард
|3-й круг
|Пегула
|6:2, 2:6, 6:3
|2
|2020
|«Ролан Гаррос»
|Грунт
|1-й круг
|Соболенко
|6:3, 6:1
|3
|2021
|Мадрид
|Грунт
|3-й круг
|Соболенко
|6:1, 6:2
|4
|2022
|Рим
|Грунт
|3-й круг
|Соболенко
|6:1, 6:4
|5
|2022
|Итоговый турнир WTA
|Хард
|Групповой этап
|Соболенко
|6:3, 7:5
|6
|2023
|Итоговый турнир WTA
|Хард
|Групповой этап
|Пегула
|6:4, 6:3
|7
|2024
|Цинциннати
|Хард
|Финал
|Соболенко
|6:3, 7:5
|8
|2024
|US Open
|Хард
|Финал
|Соболенко
|7:5, 7:5
Новое противостояние
Соболенко рассказала, что изменит в своей игре, чтобы добиться положительного результата в сражении с Джессикой Пегулой. Первая ракетка мира прокомментировала ошибку, которую она допустила, играя в финалах на АО-2025 (поражение от Мэдисон Киз) и турнире в Индиан-Уэллсе (поражение от Мирры Андреевой).
«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов. В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Арина Соболенко на пресс-конференции
Фото: Darrian Traynor/Getty Images
А вот Пегула в преддверии новой очной битвы, которая пройдёт в Майами, заявила следующее.
«Я чувствую, что подаю немного лучше, и надеюсь, что мне это будет удаваться. Это то, что нужно против неё делать. Она очень хорошо принимает мячи, и я тоже. Возможно, у меня есть шанс сломать её, но она крепка. Играет уверенно, и ей нравится немного более быстрый хард, а также играть в один-два удара с агрессией.
У меня были шансы на Открытом чемпионате США, я вела 5:3 во втором сете. Кто знает, что бы тогда могло произойти. Сейчас я постараюсь сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим и извлечь уроки из последних нескольких матчей», — заявила Джессика в интервью на корте после победы над Эалой.
Очередное сражение Соболенко и Пегулы обещает быть по-настоящему жарким. Девушки в третий раз подряд сыграют в финале. Удастся ли представительнице Беларуси в очередной раз победить непростую соперницу на её территории? Узнаем совсем скоро.
Матч Арины и Джессики пройдёт в воскресенье, 30 марта. Начало – в 21:00 мск. За всеми событиями супертурнира в Майами следите на «Чемпионате».