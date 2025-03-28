В Майами нас ждёт повторение финала US Open. Соболенко попробует снова одолеть американку

На супертурнире в Майами наступило время решающих стадий. В воскресенье, 30 марта, состоится финал в женском одиночном разряде. Титул оспорят первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая сейчас четвёртое место в рейтинге WTA.

На пути к решающему матчу во Флориде лидер женского мирового рейтинга не отдала соперницам ни партии. Арина обыграла болгарку Викторию Томову, румынку Елену-Габриэлу Русе, действующую чемпионку Майами Даниэль Коллинз, олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь из Китая и итальянку Жасмин Паолини. Так Соболенко впервые вышла в финал «тысячника» в Майами. До этого её лучшим результатом здесь был четвертьфинал. Финал в Майами станет для первой ракетки мира четвёртым в сезоне и 35-м – в карьере, в том числе 12-м на «тысячниках». Арина, у которой теперь в лайв-рейтинге 10 191 очко, стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удавалось семи теннисисткам: Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.

Путь Арины Соболенко к финалу Майами-2025

Второй круг. Соболенко (1) – Томова (64) – 6:3, 6:0.

Третий круг. Соболенко – Русе (102) – 6:1, отказ.

Четвёртый круг. Соболенко – Коллинз (15-я в рейтинге / 14-й номер посева) – 6:4, 6:4.

Четвертьфинал. Соболенко – Чжэн Циньвэнь (9) – 6:2, 7:5.

Полуфинал. Соболенко – Паолини (седьмая в рейтинге / шестой номер посева) – 6:2, 6:2.

Свою уверенную победу над Жасмин Арина прокомментировала так.

«Она — невероятный игрок. Понимаю, что мне пришлось сражаться за каждое очко против неё. Я сосредоточилась на своей подаче. Старалась держаться как можно ниже. Она била довольно плоско и глубоко, так что приходилось держаться низко. Я была сфокусирована на своём движении и подаче. Супердовольна тем уровнем, на котором я играла», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Путь Джессики Пегулы к финалу Майами-2025

Путь американки Пегулы к решающему матчу во Флориде начался с побед над соотечественницей Бернардой Перой и россиянкой Анной Калинской. В третьем круге домашнего «тысячника» Джессика оказалась сильнее украинки Марты Костюк, а затем победила чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану. В полуфинале хозяйка кортов одолела главную сенсацию 19-летнюю филиппинку Александру Эалу (WC). Таким образом, Пегула пробилась в дебютный финал в Майами — шестой на уровне WTA-1000.

Второй круг. Пегула (4) – Пера (84) – 6:4, 6:4.

Третий круг. Пегула – Калинская (33-я в рейтинге / 32-й номер посева) – 6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2).

Четвёртый круг. Пегула – Костюк (29-я в рейтинге / 23-й номер посева) – 6:4, 6:4.

Четвертьфинал. Пегула – Радукану (60) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Полуфинал. Пегула – Эала (140) – 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

История очных противостояний

Соболенко и Пегула играли между собой восемь раз, cчёт личных встреч — 6:2 в пользу Арины (3-2 на харде). Белоруска побеждала противницу на ранних стадиях «Ролан Гаррос» — 2020, Мадрида-2021 и Рима-2022 (на грунте), а также на групповом этапе Итогового чемпионата — 2022 в финалах Цинциннати-2024 и US Open — 2024. Джессика была сильнее в третьем круге проводившегося на кортах US Open Цинциннати-2020 и в группе Итогового турнира — 2023.

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2020 Цинциннати Хард 3-й круг Пегула 6:2, 2:6, 6:3 2 2020 «Ролан Гаррос» Грунт 1-й круг Соболенко 6:3, 6:1 3 2021 Мадрид Грунт 3-й круг Соболенко 6:1, 6:2 4 2022 Рим Грунт 3-й круг Соболенко 6:1, 6:4 5 2022 Итоговый турнир WTA Хард Групповой этап Соболенко 6:3, 7:5 6 2023 Итоговый турнир WTA Хард Групповой этап Пегула 6:4, 6:3 7 2024 Цинциннати Хард Финал Соболенко 6:3, 7:5 8 2024 US Open Хард Финал Соболенко 7:5, 7:5

Новое противостояние

Соболенко рассказала, что изменит в своей игре, чтобы добиться положительного результата в сражении с Джессикой Пегулой. Первая ракетка мира прокомментировала ошибку, которую она допустила, играя в финалах на АО-2025 (поражение от Мэдисон Киз) и турнире в Индиан-Уэллсе (поражение от Мирры Андреевой).

«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов. В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко на пресс-конференции Фото: Darrian Traynor/Getty Images

А вот Пегула в преддверии новой очной битвы, которая пройдёт в Майами, заявила следующее.

«Я чувствую, что подаю немного лучше, и надеюсь, что мне это будет удаваться. Это то, что нужно против неё делать. Она очень хорошо принимает мячи, и я тоже. Возможно, у меня есть шанс сломать её, но она крепка. Играет уверенно, и ей нравится немного более быстрый хард, а также играть в один-два удара с агрессией.

У меня были шансы на Открытом чемпионате США, я вела 5:3 во втором сете. Кто знает, что бы тогда могло произойти. Сейчас я постараюсь сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим и извлечь уроки из последних нескольких матчей», — заявила Джессика в интервью на корте после победы над Эалой.

Очередное сражение Соболенко и Пегулы обещает быть по-настоящему жарким. Девушки в третий раз подряд сыграют в финале. Удастся ли представительнице Беларуси в очередной раз победить непростую соперницу на её территории? Узнаем совсем скоро.

Матч Арины и Джессики пройдёт в воскресенье, 30 марта. Начало – в 21:00 мск. За всеми событиями супертурнира в Майами следите на «Чемпионате».