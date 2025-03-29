Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула

А Джокович на глазах у Месси тоже выиграл полуфинал. Новак побил рекорд Федерера — и теперь он в одном матче от 100-го трофея.

В ночь с 28 на 29 марта мск на супертурнире в Майами состоялся второй полуфинальный матч в женском парном разряде. В этой встрече принимали участие российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в соперницах у которых были Цзян Синьюй (Китай) и У Фансянь (Китайский Тайбэй). Победив в четвертьфинале Екатерину Александрову и Питон Стирнс (5:7, 6:3, [10:4]), Андреева и Шнайдер вышли на второе место в Чемпионской гонке WTA.

\В первом сете Андреева и Шнайдер не оставили соперницам ни единого шанса. За шесть геймов россиянки проиграли лишь семь очков. Они отдавали не более двух очков за гейм, а последние два гейма взяли под ноль и повесили «баранку» — 6:0 за 20 минут.

Во второй партии Мирре и Диане пришлось приложить значительно больше усилий. Они отдали подачу в первом гейме, и какое-то время Цзян и У вели с брейком, однако в шестом гейме счёт сравнялся — 3:3. В восьмом гейме Андреева и Шнайдер ещё раз выиграли приём, но подать на матч после этого не смогли, упустив тройной матчбол, — 5:5. К счастью, нервной концовки удалось избежать: в 11-м гейме Мирра и Диана подали под ноль, а в 12-м взяли решающее очко — 6:0, 7:5 за 1 час 5 минут.

Так Андреева и Шнайдер впервые в карьере вышли в финал турнира категории WTA-1000. Это будет их второй титульный матч в сезоне и третий в карьере. В финале Олимпиады-2024 в Париже Мирра и Диана проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини (6:2, 1:6, [7:10], а в Брисбене в этом году победили Присциллу Хон и Анну Калинскую (7:6 (8:6), 7:5).

В финале Андреева и Шнайдер сразятся с испанско-японским дуэтом Кристина Букша/Мию Като, которые в полуфинале неожиданно выбили первых сеяных Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд — 2:6, 7:5, [10:2].

Андреева и Шнайдер забрались так высоко в Чемпионской гонке благодаря тому, что в начале сезона выиграли «пятисотник» в Брисбене, а на Australian Open и в Дохе дошли до полуфинала.

Положение в Чемпионской гонке WTA

Таунсенд/Синякова — 3780 очков Шнайдер/Андреева — 2330* Се Шувэй/Остапенко — 1961 Цзян/Ву — 1615

* Если Мирра и Диана завоюют титул в Майами, то получат ещё 350 очков — это разница между победой в финале и поражением в нём.

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В мужском одиночном разряде также прошли матчи 1/2 финала. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный под четвёртым номером, вышел на корт с Григором Димитровым (14). Этот полуфинал стал самым возрастным в истории «Мастерсов» с момента введения формата в 1990 году. Джоковичу сейчас 37 лет 10 месяцев, Димитрову – 33 года 10 месяцев; в сумме им 71 год 8 месяцев.

В начале матча Джокович отдал подачу. И это был единственный случай, когда у серба возникли проблемы. Новак тут же ответил брейком под ноль — 1:1. А после 2:2 выиграл четыре гейма подряд, использовав первый же сетбол на приёме в восьмом гейме — 6:2. Во второй партии Джокович быстро повёл 3:0 и без особых сложностей удержал перевес. В восьмом гейме Новак упустил матчбол на приёме, но это ни на что не повлияло, так как он уже в девятом гейме подал на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 11 минут.

Выйдя в финал (первый в сезоне и 142-й в карьере), Джокович установил сразу несколько достижений. Новак, которому 22 мая исполнится 38 лет, стал самым возрастным финалистом в истории турниров серии «Мастерс». Вот уже 20-й сезон подряд сербский теннисист как минимум однажды выходит в финал на уровне ATP, и это повторение рекорда Роджера Федерера, не обходившегося без финалов с 2000 по 2019 год. Сегодняшняя победа стала для Джоковича 100-й на турнирах «Солнечного дубля» («Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами), и впереди только Федерер, у которого 122 победы.

Теперь Джокович находится в шаге от завоевания 100-го титула в карьере. «После Олимпиады, где я выиграл 99-й титул, я знал, что на каждом турнире буду бороться за 100-й. Но пока мне не удавалось его взять. Надеюсь, в воскресенье это изменится. Я выложусь по полной. Я не отдал ни одного сета здесь. Давно не играл на таком уровне. Надеюсь, здесь это произойдёт», — сказал он на корте после матча.

Также Новак прокомментировал то, что на его матче присутствовал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, в настоящее время выступающий за «Интер Майами».

Лионель Месси на матче Новака Джоковича Фото: Кадр из трансляции

«Очень рад его приходу. Для меня большая честь, вероятно, впервые играть в его присутствии. Очень благодарен, что он пришёл вместе с семьёй. Конечно, я, как и большинство людей в мире, восхищаюсь им на протяжении всей его карьеры. Удивительно, что он по-прежнему в деле. Мы вообще-то ровесники, оба родились в 1987 году, так что очень приятно, что он здесь», — добавил он.

Во втором полуфинале встретились 19-летний Якуб Меншик и Тейлор Фриц (3). В первом сете у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейке Меншик использовал первый же сетбол — 7:6 (7:4). Во второй партии Фриц взял реванш. Американец начал сет с брейка и удержал преимущество — 6:4. В третьем сете чех в четвёртом гейме не реализовал двойной брейк-пойнт — это был единственный шанс избежать второго тай-брейка. В нём Якуб, собравший за матч 25 эйсов (у соперника — 14), использовал первый же матчбол — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4) за 2 часа 27 минут. Благодаря выходу в финал Меншик с 54-го места в рейтинге ATP впервые в карьере поднимется как минимум на 30-ю строчку (а если возьмёт титул, то станет 24-м).

Таким образом, в мужском финале сыграют Джокович и Меншик — последний впервые в карьере сыграет в решающем матче на «Мастерсе». В личных встречах счёт 1-0 в пользу серба. В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае в 2024 году Новак одержал волевую победу — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Сегодня, 29 марта, в Майами состоится женский финал, в котором трёхкратная чемпионка мэйджоров первая ракетка Арина Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Матч начнётся не ранее 22:00 мск.

А мужской финал состоится в воскресенье, 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».