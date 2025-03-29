Шамиль Тарпищев недавно заявил, что ещё около 20 россиян «обрабатываются» по поводу смены спортивного гражданства.

«Горжусь, что теперь я представляю Австралию». Касаткина больше не будет играть за Россию

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина сообщила, что будет представлять Австралию.

«Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия – место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Всегда буду уважать и ценить свои корни, но очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку», – написала Касаткина в соцсетях.

27-летняя Касаткина в последние пару лет практически беспрерывно была первой ракеткой России. Дарья не феерила на турнирах «Большого шлема», где лучшим результатом для неё остаётся полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022, но в целом надёжно выступала на статусных соревнованиях. Особенно преуспела она на «пятисотниках». С начала сезона-2023 Касаткина восемь раз добиралась до финалов турниров данной категории и взяла два титула (всего выиграла восемь трофеев на уровне WTA за карьеру).

Касаткина лишилась звания первой ракетки России после недавнего прорыва Мирры Андреевой с победами на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе. Вряд ли это стало основной причиной перехода под знамёна Австралии. Подобные решения не принимаются спонтанно, а для их реализации нужно немалое время.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Интересный момент с Касаткиной случился в начале февраля. На жеребьёвке перед турниром в Абу-Даби её ошибочно представили под флагом Испании. Организаторы быстро извинились, хотя изначально их неточность не выглядела какой-то фантастикой. Касаткина часто тренируется в Испании, её любимой футбольной командой является «Барселона». Казалось, что именно Дарья будет играть под знамёнами пиренейской страны, если действительно решит сменить спортивное гражданство.

Но Касаткина предпочла играть за Австралию. Здесь она однозначно станет первой ракеткой страны. Австралия не может похвастаться наличием звёзд женского тенниса после завершения карьеры трёхкратной чемпионки ТБШ Эшли Барти в 2022 году. Только четыре представительницы этой страны входят в топ-100 рейтинга WTA: Кимберли Биррелл, Майя Джойнт, Айла Томлянович и Оливия Гадеки. Биррелл является лучшей из них и находится на 68-й позиции. Она и все остальные австралийки вряд ли обладают потенциалом приблизиться к Касаткиной, которая стабильно держится в топ-20.

Дарья перешла под знамёна другой страны, будучи состоявшейся звёздной теннисисткой, что немного необычно. При этом топ-100 рейтинга WTA ещё остаётся 12 представительниц России, причём Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова находятся в первой тридцатке. 17-летняя Андреева недавно стала шестой ракеткой мира, что не является для неё пределом. Мирра в столь юном возрасте уже вышла на элитный уровень и должна претендовать на титулы ТБШ.

Главное, чтобы потеря Касаткиной не привела к неприятной тенденции. Месяц назад президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что другие страны «обрабатывают» около 20 игроков. Без конкретных имён, но, очевидно, в этом списке была довольно именитая Касаткина, а не только малоизвестные спортсмены.

Переход под флаг другой страны не является чем-то необычным для российских теннисистов. В прошлом году спортивное гражданство сменили Александр Шевченко (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения).

Казахстан является самым популярным направлением для россиян. В какой-то момент карьеры за эту страну решили играть Александр Бублик, Галина Воскобоева, Андрей Голубев, Анна Данилина, Евгений Королёв, Михаил Кукушкин, Ксения Первак, Юлия Путинцева, Елена Рыбакина, Тимофей Скатов, Ярослава Шведова, Юрий Щукин, Александр Шевченко.

Это вполне нормально. Возможно, будет преувеличением назвать Россию аналогом Бразилии в футболе, но сравнение довольно близкое. Классных российских теннисистов очень много. Не все могут полноценно реализоваться в другой стране и по финансовым, карьерным или каким-либо другим причинам представляют другую. Пока главной звездой среди таких игроков является Елена Рыбакина. Она стала представлять Казахстан в июне 2018 года, будучи всего лишь 191-й ракеткой мира. То есть топ-игроком из России на момент перехода она не была. Но в итоге Елена смогла пробиться на вершину. Она достигала третьего места в рейтинге WTA и стала первой чемпионкой ТБШ из Казахстана на Уимблдоне-2022.

Франция (Ярослава Барташевич, Варвара Грачёва, Ксения Ефремова) – ещё одна страна, где нашли свой новый дом россиянки. Австралия (Анастасия Родионова, Арина Родионова, Дарья Сэвилл) до недавнего времени делила с ней равенство, но вырвалась вперёд после перехода Касаткиной. Дарья Сэвилл (Гаврилова) и Арина Родионова до сих пор продолжают карьеру и хорошо общаются с Дарьей, в том числе часто становятся героинями её популярного влога.

В комментариях под постом Касаткина получила множество поздравлений, в том числе от мэйджора Australian Open и организатора турнира Tennis Australia. Отметились вышеупомянутые Сэвилл и Родионова, а также шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс.

«Это будет весело. Мы съедим так много авокадовых тостов», — написала Родионова.

«Новая соседка», — отметила Сэвилл.

«Ого, я была права! Так рада это видеть! Добро пожаловать!» — порадовалась Стаббс.