Сафин — новый тренер Рублёва. Похоже, Марата наконец-то уговорили

Андрей Рублёв продолжает искать новые способы того, как дать своей карьере свежий толчок. В последнее время Рублёв не может похвастаться достойными результатами, за исключением титула на «пятисотнике» в Дохе в феврале. С 31 марта Андрей станет первой ракеткой России, и это случится аккурат перед стартом грунтового сезона. На этом отрезке помогать ему будет не кто иной, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

Здесь важно понимать, что главным тренером Рублёва по-прежнему остаётся Фернандо Висенте. Россиянин вообще не склонен часто менять специалистов, призванных ему помогать. Андрей, который дебютировал в профессионалах в 2014 году, в то время выступал под руководством Сергея Тарасевича, а Висенте стал его наставником в 2016-м. В сезоне-2020 Висенте даже признали тренером года. А в 2023 году в команду Рублёва влились Альберто Мартин (второй тренер) и Маркос Бордериас (тренер по физподготовке).

Почему именно Сафин? В прошлом году Андрей и Марат уже сотрудничали друг с другом, и тот опыт оказался позитивным. Рублёв как-то говорил, что титулованный соотечественник помог ему «починить голову».

Действительно, в последнее время Рублёв уже не так часто впадает в ярость во время матчей, когда что-то не получается. Хотя избежать этих вспышек полностью не удаётся. Да и нужно ли? В конце концов, доля здоровой спортивной злости ещё никому не мешала.

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, сестра Марата, в конце прошлого сезона рассказывала, что они с братом часто обсуждают игру и результаты Андрея. По словам Динары, это для них «больная тема». По-видимому, Сафин и сам хочет помочь Андрею выйти на новый уровень. Более того, даже сам Висенте предлагал Марату войти в тренерский штаб Андрея, но тот поначалу отказывался. И вот только теперь двукратного чемпиона ТБШ смогли уговорить. Опять-таки, пока только на грунтовый сезон, а уже по его итогам, то есть после «Ролан Гаррос», будут сделаны выводы, и тогда Рублёв и Сафин решат, продлевать сотрудничество или нет.

В первую неделю апреля Рублёв не играет, зато потом его, как и остальных топ-теннисистов, ожидают «Мастерс» в Монте-Карло, «пятисотник» в Барселоне и ещё два «Мастерса» — Мадрид и Рим, ну а ближе к концу мая — «Ролан Гаррос». На всех этих турнирах россиянин уже будет играть с Сафиным в своей ложе. Для Марата это будет почти что новый опыт — почти, потому что он, если кто забыл, был капитаном сборной России. На ATP Cup 2020 года, проходившем аккурат перед пандемией, именно Сафин возглавлял национальную команду.

Марат Сафин (крайний справа) и сборная России на ATP Cup — 2020 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Рублёва тогда в команде не было, а лидерами на корте были Даниил Медведев и Карен Хачанов. На групповом этапе россияне показали 100-процентный результат, выиграв три матчевые встречи — у Италии, Норвегии и США. В четвертьфинале наши парни не отдали аргентинцам ни одного поединка из трёх (два одиночных и один парный), а в полуфинале наткнулись на Сербию, за которую выступал сам Новак Джокович.

В январе этого года Сафин говорил, что стиль игры Рублёва становится читаемым, особенно для опытных теннисистов. Отсюда прямо напрашивается вывод, что с приходом Марата в игре Андрея что-то должно измениться. Сам же Андрей рассказывал, что пребывает на связи с лучшим теннисистом России 2000-х, но не хочет его, по собственному выражению, «задалбывать».

Что за тренер Сафин, мы пока не знаем. Точно не знает этого и Рублёв, да и сам Марат, скорее всего, тоже. Однако то, что Висенте изначально поддерживал идею сотрудничества с Маратом, говорит о многом. Испанский специалист сразу увидел тренерский потенциал двукратного чемпиона ТБШ. Андрею же вовсе не чуждо самое медленное покрытие, даже наоборот. За карьеру он взял шесть титулов на грунте, в том числе, что характерно, два крупнейших — «Мастерсы» в Монте-Карло-2023 и в Мадриде-2024. Тем интереснее будет наблюдать, как будет выступать Рублёв в этот грунтовый сезон.