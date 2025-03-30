Соболенко в третий раз выиграла у американки в финале. На этот раз Арина победила в Майами

В ночь с 29 на 30 марта в Майами завершился турнир категории WTA-1000. В финале играли первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, занимающая сейчас четвёртое место в женской мировой табели о рангах.

На пути к решающему матчу во Флориде лидер рейтинга WTA не отдала оппоненткам ни сета. На старте соревнований Арина повесила «баранку» болгарке Виктории Томовой (6:3, 6:0), а затем прошла румынку Елену-Габриэлу Русе (6:1/отказ). Далее белоруска последовательно победила действующую чемпионку Майами Даниэль Коллинз (6:4, 6:4), олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь из Китая (6:2, 7:5) и итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:2). Так Соболенко впервые вышла в финал «тысячника» в Майами. Арина, у которой теперь в лайв-рейтинге 10 191 очко, стала восьмой теннисисткой с 2009 года (когда начала существовать нынешняя система рейтинга), преодолевшей отметку в 10 000 очков. Ранее это удавалось семи теннисисткам: Серене Уильямс, Марии Шараповой, Виктории Азаренко, Динаре Сафиной, Каролине Возняцки, Эшли Барти и Иге Швёнтек.

Путь Джессики к титульному поединку во Флориде начался с побед над соотечественницей Бернардой Перой (6:4, 6:4) и россиянкой Анной Калинской (6:7 (3:7), 6:2, 7:6 (7:2)). В третьем круге домашнего супертурнира Пегула одолела украинку Марту Костюк (6:2, 6:3), а затем сломила сопротивление чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. В полуфинале четвёртая сеяная переиграла главную сенсацию 19-летнюю филиппинку Александру Эалу (WC). Таким образом, Пегула пробилась в дебютный финал в Майами — шестой на уровне WTA-1000.

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Соболенко (3-2 — на харде). Арина выигрывала у Джессики на ранних стадиях «Ролан Гаррос» — 2020, Мадрида-2021 и Рима-2022 (на грунте), а также на групповом этапе Итогового чемпионата — 2022, в финале Цинциннати-2024 и в финале US Open — 2024. Пегула была сильнее в третьем круге проводившегося на кортах US Open Цинциннати-2020 и в группе Итогового турнира — 2023.

В преддверии новой очной битвы с представительницей США белоруска призналась, что изменит в своей игре, чтобы добиться положительного результата в матче. Напомним, в двух своих последних финалах Арина потерпела поражения, а именно в Мельбурне и Индиан-Уэллсе.

«В Австралии я чувствовала себя очень хорошо. Дело не в том, как ты себя чувствуешь, а в том, как ты адаптируешься к разным условиям. Что же касается уроков, то, думаю, я научилась концентрироваться на себе, а не на том, что происходит по ту сторону сетки. Иногда игроки выходят на корт, и им нечего терять, они сходят с ума от своих невероятных ударов. В тех финалах я была больше сосредоточена на сопернике, чем на себе. Думаю, мне нужно иметь такой же настрой, менталитет, что и сегодня. В этот раз я собираюсь выступить лучше, чем в двух последних финалах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

А вот Пегула перед третьим подряд финалом с неудобной соперницей заявила следующее.

«Я чувствую, что подаю немного лучше, и надеюсь, что мне это будет удаваться. Это то, что нужно против неё делать. Она очень хорошо принимает мячи, и я тоже. Возможно, у меня есть шанс сломать её, но она крепка. Играет уверенно, и ей нравится немного более быстрый хард, а также играть в один-два удара с агрессией.

У меня были шансы на Открытом чемпионате США, я вела 5:3 во втором сете. Кто знает, что бы тогда могло произойти. Сейчас я постараюсь сделать всё возможное, чтобы воспользоваться этим и извлечь уроки из последних нескольких матчей», — сказала Джессика в интервью на корте после победы над Эалой.

Джессика Пегула Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Первый сет нового очного сражения девушек получился очень нервным, но в то же время безумно интригующим. Соболенко начала матч с 0:30, затем американка заработала два брейк-пойнта, но за счёт подач трёхкратная победительница ТБШ отвела все угрозы — 1:0. Расстроенная Пегула проиграла гейм под ноль — 2:0 в пользу Арины. На решающем брейк-пойнте она плотно приняла, после чего прострелила коротким кроссом справа навылет. В третьем гейме Джессика, точно отыграв на приёме, сделала первый в противостоянии брейк. Далее хозяйка кортов отстояла свой гейм, хоть Соболенко и сравняла счёт с 40:0 — 2:2. А затем теннисистки обменялись брейками — 3:3. В середине партии Арина всё же смогла взять инициативу в свои руки. Белоруска взяла два гейма подряд. Однако при 5:3 Соболенко не подала на сет. На втором брейк-пойнте она послала мяч в сетку. И в 10-м гейме Пегула, подавая, сравняла счёт — 5:5. И всё же концовку партии Арина провела великолепно. Первая ракетка выиграла восемь очков подряд, а вместе с ним и стартовый сет за 49 минут — 7:5. Статистика: 16/16 у представительницы Беларуси по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/16 — у Пегулы.

Арина Соболенко Фото: Al Bello/Getty Images

Дебютный гейм новой партии получился неудачным для Соболенко. Джессика с третьей попытки добилась брейка — 0:1. В концовке последнего розыгрыша девушки перешли на обмен резаными, после чего Пегула прострелила слева по линии навылет. Удержать преимущество американка не смогла. Уже в следующем гейме допустила несколько двойных ошибок и позволила противнице сравнять цифры на табло — 1:1. Арина осознала, что больше таких вольностей она не допустит, и включилась на 100%. Она взяла сразу три гейма подряд, поведя со счётом 4:1. Пятый гейм сета Соболенко завершила отличной кручёной подачей — соперница лидера рейтинга WTA приняла в аут по длине. А при счёте 5:2 в свою пользу Арине удалось принять на матч. На втором матчболе белоруска вытащила очень непростой кросс из угла корта, а следующим ударом здорово прострелила слева по линии — вышедшая к сетке американка лишь зацепила мяч краем ракетки. Таким образом, Соболенко одолела Джессику Пегулу со счётом 6:2, 7:5 за 1 час 28 минут и завоевала 19-й титул в карьере — второй в нынешнем сезоне. По ходу турнира Арина не отдала оппоненткам ни партии. Сейчас Соболенко возглавляет гонку на Итоговый чемпионат. В активе теннисистки 3580 очков.