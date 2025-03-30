Чемпионка «РГ» и дочь знаменосца. С кем Мирра и Диана сыграют в финале Майами?

Совсем скоро, вечером воскресенья, 30 марта, Мирра Андреева и Диана Шнайдер проведут решающий парный матч на турнире серии WTA-1000 в Майами. Их соперницами по финалу могли бы стать первые сеяные и самые опасные парницы тура Катержина Синякова/Тейлор Таунсенд. Но полуфинальная сенсация переменила все планы.

За титул Майами россиянки сразятся с Кристиной Букшей и Мию Като. Немного важной информации об испанке и японке.

Кристина Букша:

27 лет;

25-я ракетка мира в парном разряде, 91-я в одиночном;

пять титулов в паре, ноль в одиночке;

рост 176 сантиметров;

родилась в Молдове, но с 2014 года представляет Испанию;

отец – Ион Букша – бывший лыжник и биатлонист; был знаменосцем на Олимпийских играх 1998 и 2002 года.

Мию Като:

30 лет;

39-я ракетка мира в парном разряде, в одиночке не выступает;

пять титулов в паре;

в 2023-м году в дуэте с Тимом Пюцем выиграла микст на «Ролан Гаррос»;

на Australian Open – 2025 играла с Ренатой Сарасуа и добралась до парного четвертьфинала;

рост 156 сантиметров;

представляет Японию.

По ходу турнира Кристина и Мию одолели Глиссон/Гамарру, третьих сеяных Эррани/Паолини, седьмых сеяных Мертенс/Шуай, первых сеяных Синякову/Таунсенд.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не нуждаются в отдельном представлении, в том числе и как дуэт, выступающий в парном разряде. Но перед финалом важно уточнить несколько деталей.

Мирра и Диана попали в основную сетку как обычный, несеяный дуэт. По ходу турнира они переиграли Кесслер/Монтгомери, Ифань/Чжаосюань, Александрову/Стирнс и Синьюй/У. Ни с одними сеяными и стоящими высоко в рейтинге соперницами россиянкам не пришлось играть в эти две недели. При этом две из четырёх встреч девочки завершили на решающем тай-брейке.

В парном рейтинге WTA Андреева и Шнайдер продолжают продвигаться вперёд. До старта турнира Мирра располагалась на 29-й позиции, а Диана – на 26-й. Выходом в финал первая обеспечила себе попадание в топ-25, а вторая – дебют в двадцатке лучших. В случае триумфа Мирра запрыгнет в топ-20, а Диана окажется в числе 15 лучших парниц мира.

Прогресс девчонок в этом сезоне заметен и по гонке дуэтов на Итоговый. Сейчас Мирра и Диана располагаются на второй строчке. Даже в случае победы им не удастся догнать лидеров гонки Синякову/Таунсенд, но получится сократить отставание до 1100 очков.

Да, у россиянок в Майами не сложилось удачное выступление в одиночке, но результатами в паре они уже могут быть довольны.

Да, в одиночке Мирра и Диана ни разу не играли с Букшей и Като, из-за этого как минимум на старте встречи девочкам может оказаться непросто. Но у них достаточно опыта, чтобы адаптироваться к разным соперницам. В испано-японском дуэте Мию хороша у сетки и в передвижении по корту, а для Кристины это уязвимое место. При этом испанка хорошо видит корт и при отсутствии прессинга со стороны оппоненток включается в игру.

В любом случае все шансы на победу у Андреевой и Шнайдер есть. Для них этот финал станет вторым в сезоне.

Начало парной решающей встречи в Майами запланировано на 30 марта, на 19:30 по московскому времени. За ходом и результатом этого матча следите на «Чемпионате»!