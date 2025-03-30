Выбьет ли Джокович сотню? Победа в Майами принесёт ему юбилейный титул

Новак Джокович второй раз оказался в шаге от своего юбилейного, 100-го титула в одиночном разряде. Предыдущий выигранный турнир стал для серба по-настоящему особенным – 99-й титул он завоевал на Олимпиаде в Париже, собрав последний отсутствовавший у него компонент теннисного пазла. Теперь не осталось ни одного турнира, который хотя бы раз ему не покорился – разумеется, если говорить о сколько-нибудь значимых соревнованиях, а не о мелких стартах, на которых Новак в принципе не выступал.

Число 100, безусловно, не является для Джоковича великой целью, в отличие от золота Олимпийских игр, но достичь его серб наверняка тоже хочет. К тому же зачем ему в принципе продолжать карьеру, если не стремиться к победам? Да, сильнее всего Новака привлекают «Шлемы», на которых он может завоевать свой 25-й трофей и стать абсолютным рекордсменом, собрав больше всех мэйджоров в одиночном разряде – сейчас он делит рекорд с австралийкой Маргарет Корт. Однако выбить сотню тоже красиво, да и одно другому никак не мешает. Не факт, что Джокович пойдёт там за рекордом Джимми Коннорса (109 одиночных титулов), а вот 103 трофея Роджера Федерера вполне можно превзойти.

Новак Джокович и Роджер Федерер Фото: Matthias Hangst/Getty Images

За титул Новак сразится с теннисистом, которому фактически годится в отцы. Джоковичу в конце весны исполнится уже 38 лет, а его сопернику, Якубу Меншику, сейчас только 19,5. Это будет первая встреча серба с оппонентом, который настолько младше его, в финале какого-либо турнира. Вообще, в последнее время финалов у теннисной легенды было совсем немного. В нынешнем сезоне это первый титульный матч Новака, а в прошлом сезоне он трижды сыграл в финалах: победил Карлоса Алькараса на Олимпиаде, до того уступил ему на Уимблдоне, а осенью не справился с Янником Синнером в решающем поединке «Мастерса» в Шанхае. При этом 2023-й был для Джоковича куда более урожайным – там он дошёл до восьми финалов и завоевал семь титулов, причём выиграл все «Шлемы», кроме Уимблдона, в финале которого его тоже остановил Алькарас.

Понятно, что такое падение результатов не могло не сказаться на рейтинге Новака. Совсем низко он не упал, но занимает пятую строчку и в топ-4 не вернётся даже в случае победы в Майами. Зато в Чемпионской гонке АТР, где считаются только очки текущего сезона, титул позволит Джоковичу подняться на вторую позицию. Забавно, что лидирует в ней по-прежнему Янник Синнер, который вообще только один турнир сыграл, после чего был отстранён на три месяца из-за клостебола. Да, этим турниром был Australian Open, и итальянец там победил, набрав 2000 очков – но то, что за три месяца никому не удалось набрать столько же или больше, достаточно красноречиво говорит об уровне и стабильности других теннисистов в туре.

Меншик же только набирает ход во всех смыслах, в том числе в плане позиций в рейтинге. Завтра, 31 марта, он дебютирует в топ-30 – до того лучшим результатом чеха была 45-я строчка. Это в принципе лишь второй финал в карьере Якуба и первый – на таком уровне. В 2024-м, чуть больше года назад, он проиграл титульный матч в Дохе Карену Хачанову. Что касается выступлений по юниорам, то там Меншик был третьим номером рейтинга и сыграл в финале одного мэйджора – Australian Open – 2022, где уступил Бруно Кузухаре. Про последнего вообще сложно сказать хоть что-либо, поскольку во взрослом туре он пока совершенно потерялся, в отличие от Якуба. Кстати, чех закончил прошлый сезон выступлением на Next Gen ATP Finals, но не выиграл в группе ни матча. Впрочем, с соперниками там ему откровенно не повезло: это были Артюр Фис, Жоао Фонсека и Лёнер Тьен.

Якуб Меншик Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Успел Меншик сыграть и с Джоковичем – в четвертьфинале прошлогоднего «Мастерса» в Шанхае. Победить сербу удалось только в трёх партиях – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. Что касается их пути к финалу Майами, то оба провели по пять матчей, хотя Якуб, в отличие от Новака, стартовал с первого круга. Он одолел Роберто Баутиста-Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, затем без игры прошёл Томаша Махача – его соотечественник снялся с матча 1/8 финала. В четвертьфинале Меншик взял у Фиса убедительный реванш за Next Gen ATP Finals, победив в двух сетах, а затем вырвал победу у первого номера США и четвёртой ракетки мира, Тейлора Фрица, взяв два тай-брейка за три партии.

Новак же, приехав в Майами с серией из трёх поражений, начавшейся с его отказа по ходу полуфинала Australian Open из-за травмы, сумел набрать отличную форму. За пять поединков здесь он не отдал ни партии и сыграл всего три тай-брейка. Джокович последовательно победил Ринки Хидзикату, Камило Уго Карабельи, Лоренцо Музетти, Себастьяна Корду и Григора Димитрова. Понервничать ему пришлось только во второй партии с Кордой, который вёл 5:2 с одним брейком, но не подал на сет – и в итоге Новак «съел» соперника на тай-брейке.

Начало решающего одиночного матча в мужском турнире Майами запланировано на 30 марта, на 22:00 мск. За ходом и результатом этого поединка следите на «Чемпионате»!