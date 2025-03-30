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Мирра Андреева, Шнайдер, Джокович: онлайн-трансляция финал Майами 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Мирра и Диана бьются за свой главный титул в Майами. Джокович тоже ждёт финала. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии
На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером воскресенья проводятся финалы. На кортах появятся и россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В воскресенье вечером по московскому времени состоятся последние финалы: у женщин в парном разряде и у мужчин – в одиночном. До этой стадии соревнований добрались и две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер, у которых в карьере ещё не было парных титулов столь высокой категории. Ну а 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (четвёртый номер посева) сразится за свой юбилейный – 100-й – титул в карьере с 19-летним чехом Якубом Меншиком.

ATP Masters 1000. Майами. Одиночный разряд. Сетка
WTA 1000. Майами. Парный разряд. Сетка
Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Накануне определилась чемпионка в женском одиночном разряде. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно справилась с американкой Джессикой Пегулой7:5, 6:2, завоевала свой 19-й титул в карьере и закрепилась на первом месте рейтинга WTA. Читайте подробности в нашем обзоре.

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18:32 Даниил Сальников

В битве за главный трофей турнира в Майами Мирра и Диана сразятся с испанкой Кристиной Букшей и японкой Мию Като. Предлагаем вам подробнее познакомиться с этими теннисистками.

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Серебряные призёры Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно прошли по сетке «тысячника» в Майами и добрались до самого пока крупного для себя финала. Читайте подробности в нашем обзоре.

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Расписание воскресенья

Расписание вечера воскресенья по московскому времени на супертурнире в Майами очень интересное. Вот какие матчи сегодня пройдут.

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