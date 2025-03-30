На втором в сезоне объединённом «Мастерсе» вечером воскресенья проводятся финалы. На кортах появятся и россиянки.

Мирра и Диана бьются за свой главный титул в Майами. Джокович тоже ждёт финала. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В воскресенье вечером по московскому времени состоятся последние финалы: у женщин в парном разряде и у мужчин – в одиночном. До этой стадии соревнований добрались и две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер, у которых в карьере ещё не было парных титулов столь высокой категории. Ну а 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (четвёртый номер посева) сразится за свой юбилейный – 100-й – титул в карьере с 19-летним чехом Якубом Меншиком.