Мирра и Диана бьются за свой главный титул в Майами. Джокович тоже ждёт финала. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 13-го игрового дня на «Мастерсе» в Майами. В воскресенье вечером по московскому времени состоятся последние финалы: у женщин в парном разряде и у мужчин – в одиночном. До этой стадии соревнований добрались и две россиянки – Мирра Андреева и Диана Шнайдер, у которых в карьере ещё не было парных титулов столь высокой категории. Ну а 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (четвёртый номер посева) сразится за свой юбилейный – 100-й – титул в карьере с 19-летним чехом Якубом Меншиком.
Накануне определилась чемпионка в женском одиночном разряде. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно справилась с американкой Джессикой Пегулой — 7:5, 6:2, завоевала свой 19-й титул в карьере и закрепилась на первом месте рейтинга WTA. Читайте подробности в нашем обзоре.
В битве за главный трофей турнира в Майами Мирра и Диана сразятся с испанкой Кристиной Букшей и японкой Мию Като. Предлагаем вам подробнее познакомиться с этими теннисистками.
Серебряные призёры Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно прошли по сетке «тысячника» в Майами и добрались до самого пока крупного для себя финала. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Расписание вечера воскресенья по московскому времени на супертурнире в Майами очень интересное. Вот какие матчи сегодня пройдут.