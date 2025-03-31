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Майами 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли финал, взяли титул

Мирра и Диана — чемпионки Майами! Россиянки завоевали крупнейший титул в карьере
Александр Насонов
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Даже шестичасовая пауза на дождь не помешала Андреевой и Шнайдер. Они побили личные рекорды в парном рейтинге.

В воскресенье, 30 марта, на супертурнире в Майами (США) состоялся финальный матч в женском парном разряде. За титул боролись россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которым противостоял интернациональный дуэт Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония). Обе пары были несеяными на турнире. При этом у Букши и Като оказалась сложнее. Андреева и Шнайдер ни разу не сыграли с сеяными…

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…а испанка и японка во втором круге прошли олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини (3), в четвертьфинале победили Элисе Мертенс и Чжан Шуай (7), а в полуфинале оказались сильнее первых сеяных Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

Фаворитами финала считались Андреева и Шнайдер, чьи шансы победить оценивались в 70%. И это несмотря на то, что опыта у них гораздо меньше, чем у соперниц. Для Мирры и Дианы это был третий совместный финал и вообще третий финал в парах. На Олимпиаде-2024 в Париже они потерпели поражение от тех же Эррани и Паолини, а на «пятисотнике» в Брисбене в начале этого года победили Присциллу Хон и Анну Калинскую.

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Для Букши и Като это был первый совместный финал. С другой стороны, в парном разряде достижений у них значительно больше, чем у Андреевой и Шнайдер. На счету Букши было пять выигранных парных финалов, в том числе четыре в 2024 году. В прошлом сезоне испанка и её соотечественница Сара Соррибес Тормо выиграли грунтовый «тысячник» в Мадриде. Като также могла похвастаться пятью парными трофеями в предыдущие годы, самые крупные из которых — Premier в Токио в 2018 году (теперь это «пятисотник») и WTA-500 в Сеуле в 2024-м. А в миксте японка и немец Тим Пюц в сезоне-2023 стали чемпионами «Ролан Гаррос».

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Андреева и Шнайдер быстро вырвались вперёд в этом матче. В первом гейме россиянки, подавая, выиграли решающее очко, а во втором гейме их соперницы провалили подачу, не взяв ни одного розыгрыша. В первом обмене Букша случайно попала в напарницу, а на последнем очке допустила двойную ошибку — 2:0 в пользу Мирры и Дианы. Следом Андреева и Шнайдер забрали ещё один гейм, после чего встречу надолго пришлось прервать из-за дождя.

Вынужденная пауза составила шесть часов — только глубокой ночью по московскому времени небо в Майами сжалилось наконец над теннисистками и зрителями. Перерыв, похоже, больше пошёл на пользу Букше и Като. Они выиграли один гейм, затем второй, уже на приёме. И были в одном очке от того, чтобы сравнять счёт, но отдали подачу с 40:0 — 4:2 в пользу Андреевой и Шнайдер.

Неприятную тенденцию удалось сломать, и в девятом гейме, уже при 5:3, россиянки (а именно Мирра) подавали на сет. Мирра и Диана использовали тройной сетбол и закончили партию — 6:3 за 34 минуты чистого времени. Баланс виннеров/невынужденных у обеих пар оказался отрицательный, но если у Андреевой и Шнайдер это было -3 (8/11), то у их соперниц — -8 (4/12).

Во второй партии теннисистки поначалу брали только свои геймы. Шнайдер выделялась своей активностью — после удачных действий Диана, ситуативно действовавшая как ведущая в паре, не раз оглашала арену радостными возгласами. Благодаря её усилиям российская пара в пятом гейме сделала брейк на решающем очке. Однако подтвердить его не удалось: в шестом гейме Андреева допустила неточность на решающем очке, и счёт сравнялся — 3:3.

В следующих четырёх геймах снова сильнее оказывалась подающая сторона. В 10-м гейме Андреева и Шнайдер оказались в неприятной ситуации, но спаслись с 0:30. В 11-м гейме россиянки могли сделать важный шаг к титулу, отдав лишь одно очко на приёме. Первый розыгрыш заслуживает отдельного описания: Букша пробила Шнайдер в ноги, а та извернулась и так подставила ракетку после отскока мяча от корта, что тот пролетел вдоль сетки и опустился на стороне соперниц!

На брейк-пойнте же Мирра и Диана дождались ошибки от соперниц и при 6:5 вышли подавать на титул. Но не получилось: Букша и Като отработали на приёме и перевели сет в тай-брейк. В нём россиянки вели 5:3, но отдали следующие четыре розыгрыша, а вместе с ними и сет — 7:6 (7:5) в пользу Букши и Като за 54 минуты.

Третья партия представляла собой тай-брейк до 10 очков. В нём Андреева и Шнайдер сразу же отдали подачу, но в дальнейшем почти не ошибались и отпраздновали победу — 6:3, 6:7 (5:7), [10:2] за 1 час 31 минуту чистого времени.

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 2
6 		6 5 1 10
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Так Андреева и Шнайдер завоевали второй парный титул в сезоне и в карьере. Победа на «тысячнике» в Майами пока является их крупнейшим достижением в парном теннисе. В понедельник Диана впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира в парном разряде, а Мирра поднимется на 18-ю строчку, также впервые в карьере. А в Чемпионской гонке наш дуэт с 2680 очками идёт вторым. Впереди только Синякова и Таунсенд, у которых 3780 очков.

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