Джокович не взял 100-й титул! В Майами серб неожиданно уступил 19-летнему тинейджеру

Для чеха Якуба Меншика это первая победа на турнирах ATP в карьере. А вот юбилейный титул Новака откладывается на неопределённый срок.

В ночь с 30 на 31 марта в Майами завершился турнир серии «Мастерс». За титул боролся пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и чех Якуб Меншик, занимающий 54-е место в рейтинге ATP.

24-кратный победитель ТБШ возвращает свою лучшую форму: в Майами он не проиграл ни одного сета. На пути к финалу Джокович победил Ринки Хидзикату (Австралия), Камило Уго Карабельи (Аргентина), Лоренцо Музетти (Италия), Себастьяна Корда (США) и Григора Димитрова (Болгария). Так, Новак второй раз оказался в шаге от своего юбилейного, 100-го титула в одиночном разряде. Предыдущий выигранный турнир стал для серба по-настоящему особенным – 99-й титул он завоевал на Олимпиаде в Париже,

А что же Меншик? Якуб показывает невероятный прогресс: среди всех действующих теннисистов, сыгравших по крайней мере 10 встреч против оппонентов из топ-10, он имеет третий лучший процент побед. Выше только Новак Джокович (№1 в списке) и Карлос Алькарас (№2). На этой неделе чех добавил в свой список ещё две победы над игроками из первой десятки. Во втором круге Якуб одолел чемпиона Индиан-Уэллса Джека Дрейпера из Великобритании, а в полуфинале сломил сопротивление хозяина кортов Тейлора Фрица. На пути к решающей встрече Меншик также обыграл Роберто Баутиста-Агута (Испания), Романа Сафиуллина (Россия) и Артюра Фиса (Франция). А в 1/8 финала соотечественник Якуба Томаш Махач снялся из-за болезни.

За титул Новак сражался с теннисистом, которому фактически годится в отцы. Джоковичу в конце весны исполнится уже 38 лет, а его сопернику, Якубу Меншику, сейчас только 19,5. Разница в возрасте финалистов составила 18 лет 102 дня и стала рекордной в истории «Мастерсов». Прошлый рекорд в разнице в возрасте финалистов принадлежал американцу Андре Агасси (35 лет) и испанцу Рафаэлю Надалю (19 лет). Они встретились в финале турнира в Монреале в 2005 году. Разница составила 16 лет 35 дней. Матч окончился со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Надаля.

Предыдущая встреча серба и чеха состоялась на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году. Тогда, на стадии 1/4 финала, Новаку удалось победить лишь в трёх партиях – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. Перед новой битвой с молодым противником Джокович высказался о возможности завоевать 100-й титул в карьере.

«С тех пор как я выиграл Олимпиаду, думал о 100-м титуле. Я был близок к этому, играл в финале в Шанхае. Затем я пытался найти тот уровень тенниса, которого было бы достаточно для борьбы за большие трофеи. Честно говоря, здесь я занимался этим поиском. Очень доволен тем, как я подготовился к турниру, тем, как играл. Я не проиграл ни сета. Посмотрим, что произойдёт в финале», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Якуб, в свою очередь, в преддверии титульного поединка на супертурнире во Флориде, в очередной раз высказался о влиянии на него именитого соперника.

«Он — моё вдохновение в теннисе. Начинал благодаря ему, и без него меня бы здесь не было. Чувствую, что условия на этом турнире идеально подходят мне. Мне очень комфортно на корте», — приводит слова Меншика We Love Tennis.

Молодой чех не стушевался и начал очередное очное сражение с Новаком решительно. Якуб сразу же повёл с брейком — 2:0. Джокович же неуверенно играл на задней линии и стремился сокращать розыгрыши. Лишь в 4-м гейме пятая ракетка мира впервые взял свою подачу, размочил счёт — 1:3, но по-прежнему уступал с брейком — 2:4. Меншик отлично подавал, а вот 24-кратный победитель «Шлемов» продолжал испытывал дискомфорт, в том числе и с глазами. Напомним, что правый глаз сербского теннисиста опух перед финалом в Майами. Об этом свидетельствовали кадры трансляции на предматчевой разминке.

Новак Джокович Фото: Кадр из трансляции

В переходах Новак закапывал себе правый глаз, но даже несмотря на все проблемы со здоровьем, не выключился из партии. В 7-м гейме Джокович сумел добиться обратного брейка — 3:4. Далее теннисисты не подпускали друг друга на приёме и в итоге добрались до тай-брейка, начало которого осталось за Якубом. Он ушёл в отрыв, поведя с маленьким счётом 5–0. В итоге 19-летний спортсмен забрал партию — 7:6 (7:4). Новак не настроился на старт «теннисного пенальти», много ошибался, за то и поплатился.

Второй сет также получился очень упорным. Игроки чётко контролировали свои подачи. Лишь в середине партии Меншик заработал два брейк-пойнта, однако опытный серб отвёл все угрозы и ушёл с опасного счёта. Судьба сета вновь решалась на тай-брейке, где успешнее оказался именно Якуб. 7:6(7:4), 7:6(4) за 2 часа 5 минут — именно с таким счётом 19-летний Меншик одолел Новака Джоковича и впервые в карьере стал чемпионом турнира категории ATP. Он стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось выиграть титул в одиночном разряде на Miami Open. На момент старта престижных соревнований во Флориде представитель Чехии располагался на 54-й позиции в мужской мировой табели о рангах. А ещё Якуб стал вторым самым молодым победителем «Мастерса» в Майами после Карлоса Алькараса в 2022 году.

Сотый титул Джоковича откладывается на неопределённый срок. Далее теннисисты выступят на грунтовом отрезке сезона. За всеми событиями можно будет следить на «Чемпионате».