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Мирра Андреева, Диана Шнайдер: как завоевали титул в Майами в 2025 году, что делали во время дождя, смотреть фото

«МиДи — чемпионки». Как Мирра и Диана зажигали шесть часов под дождём и праздновали победу
Александр Насонов
Как Мирра и Диана зажигали шесть часов под дождём
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Андреева и Шнайдер заряжают позитивом всех и всё, до чего дотягиваются. Не удержалась даже серьёзная Кончита Мартинес!

Дождь в Майами, зарядивший в воскресенье, максимально усложнил российским болельщикам просмотр финала в парном разряде, в котором играли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Изначально игру Андреевой и Шнайдер, также известных в паре как МиДи, поставили на 19:30 мск — вполне комфортное для жителей европейской части России время. Мирра и Диана противостояли испанско-японской паре Кристина Букша/Мию Като. Однако теннисистки провели лишь три гейма (3:0 в пользу Андреевой и Шнайдер), до того как на Майами обрушились осадки.

Пауза в игре составила почти шесть часов. И чем же занимались наши девушки во время вынужденного простоя? Думаете, нервничали? Ничего подобного! Веселились на всю катушку! Мирра ловила капли дождя…

Мирра Андреева и дождь в Майами

Мирра Андреева и дождь в Майами

Фото: Кадр из трансляции

…устраивала забавную разминку в подтрибунном помещении, в которой принимала участие даже её тренер Кончита Мартинес…

Мирра Андреева и Кончита Мартинес

Мирра Андреева и Кончита Мартинес

Фото: Кадр из трансляции

…и заигрывала с камерой:

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Кадр из трансляции

«Пауза в игре? Больше похоже как раз на игру», — так прокомментировали забавы Андреевой в пресс-службе WTA.

Андрееву и Шнайдер на протяжении всего дня не покидало хорошее настроение. Когда теннисистки вышли на корт, чтобы оценить его состояние, Мирра то пряталась за зонтиком…

Мирра Андреева прячется за зонтиком

Мирра Андреева прячется за зонтиком

Фото: Кадр из трансляции

…то вновь открывала личико, как та Гюльчатай. А Диана с улыбкой наблюдала за всем этим:

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Фото: Кадр из трансляции

Непосредственно во время матча также нашлось место ярким моментам. В одном из розыгрышей во втором сете Букша пробила Шнайдер в ноги, но Диана извернулась и так подставила ракетку после отскока мяча от корта, что тот пролетел вдоль сетки и опустился на стороне соперниц.

«Ветерок», — сказала Диана на переходе.

Мирра нецензурно выругалась, после чего добавила: «Ладно, можно! Потому что этот удар с лёта… Я готова в церковь сходить, чтобы помолиться за тебя».

Вторую партию наши девушки всё же проиграли, не подав на матч сразу после этого эпизода, но на чемпионском тай-брейке не оставили соперницам шансов — 6:3, 6:7 (5:7), [10:2]. Взяв первый же матчбол, Андреева и Шнайдер обнялись:

Андреева и Шнайдер обнялись после победы

Андреева и Шнайдер обнялись после победы

Фото: Al Bello/Getty Images

А Диана ещё написала на камере «МиДи — чемпионки» и добавила сердечко:

Вот какой трофей наши чемпионки завоевали на «тысячнике» в Майами:

По окончании игры журналисты и эксперты не стеснялись осыпа́ть победительниц комплиментами. «Факт в том, что Шнайдер не смогла бы проявить себя импровизированными завершающими ударами, если бы у неё за спиной не было надёжной и уверенной Мирры», — написал журналист Джейк Дэвис в соцсети X (ранее Twitter).

«Удар Шнайдер с форхенда стал решающим на чемпионском тай-брейке. Если они сохранят интерес к парному разряду, их ждут ещё более крупные титулы», — таким мнением отметился журналист Кристофер Клэри.

А наиболее ярко высказался Рик Макки, бывший тренер Марии Шараповой, сестёр Уильямс, Энди Роддика и Дженнифер Каприати. «Мирра, играющая в парном разряде, — лучший учебник для любого игрока. Она покрывает самые разные зоны на корте, чего не происходит в одиночной игре. Она оттачивает мелкую моторику с ракеткой и другие детали, и в один прекрасный день на одном из турниров её соперница получит тот самый удар, который окажется в запасе у Русской Ракеты», — написал он.

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Сейчас есть только три теннисистки, которые присутствуют в топ-20 в обоих рейтингах — в одиночном и парном. Две из них — Андреева и Шнайдер. Мирра в одиночке и паре идёт 7-й и 18-й соответственно, Диана в обеих классификациях занимает 14-ю строчку. Впереди лишь Жасмин Паолини, которая и там и там замыкает топ-6. Но это не предел для россиянок, которые выбрались уже на второе место в Чемпионской гонке. Андреева и Шнайдер говорили, что будут играть пару на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках». Каким будет их совместный путь? Пожелаем удачи нашим звёздочкам!

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