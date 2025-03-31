Андреева и Шнайдер заряжают позитивом всех и всё, до чего дотягиваются. Не удержалась даже серьёзная Кончита Мартинес!

«МиДи — чемпионки». Как Мирра и Диана зажигали шесть часов под дождём и праздновали победу

Дождь в Майами, зарядивший в воскресенье, максимально усложнил российским болельщикам просмотр финала в парном разряде, в котором играли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Изначально игру Андреевой и Шнайдер, также известных в паре как МиДи, поставили на 19:30 мск — вполне комфортное для жителей европейской части России время. Мирра и Диана противостояли испанско-японской паре Кристина Букша/Мию Като. Однако теннисистки провели лишь три гейма (3:0 в пользу Андреевой и Шнайдер), до того как на Майами обрушились осадки.

Пауза в игре составила почти шесть часов. И чем же занимались наши девушки во время вынужденного простоя? Думаете, нервничали? Ничего подобного! Веселились на всю катушку! Мирра ловила капли дождя…

Мирра Андреева и дождь в Майами Фото: Кадр из трансляции

…устраивала забавную разминку в подтрибунном помещении, в которой принимала участие даже её тренер Кончита Мартинес…

Мирра Андреева и Кончита Мартинес Фото: Кадр из трансляции

…и заигрывала с камерой:

Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

«Пауза в игре? Больше похоже как раз на игру», — так прокомментировали забавы Андреевой в пресс-службе WTA.

Андрееву и Шнайдер на протяжении всего дня не покидало хорошее настроение. Когда теннисистки вышли на корт, чтобы оценить его состояние, Мирра то пряталась за зонтиком…

Мирра Андреева прячется за зонтиком Фото: Кадр из трансляции

…то вновь открывала личико, как та Гюльчатай. А Диана с улыбкой наблюдала за всем этим:

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

Непосредственно во время матча также нашлось место ярким моментам. В одном из розыгрышей во втором сете Букша пробила Шнайдер в ноги, но Диана извернулась и так подставила ракетку после отскока мяча от корта, что тот пролетел вдоль сетки и опустился на стороне соперниц.

«Ветерок», — сказала Диана на переходе.

Мирра нецензурно выругалась, после чего добавила: «Ладно, можно! Потому что этот удар с лёта… Я готова в церковь сходить, чтобы помолиться за тебя».

Вторую партию наши девушки всё же проиграли, не подав на матч сразу после этого эпизода, но на чемпионском тай-брейке не оставили соперницам шансов — 6:3, 6:7 (5:7), [10:2]. Взяв первый же матчбол, Андреева и Шнайдер обнялись:

Андреева и Шнайдер обнялись после победы Фото: Al Bello/Getty Images

А Диана ещё написала на камере «МиДи — чемпионки» и добавила сердечко:

Вот какой трофей наши чемпионки завоевали на «тысячнике» в Майами:

По окончании игры журналисты и эксперты не стеснялись осыпа́ть победительниц комплиментами. «Факт в том, что Шнайдер не смогла бы проявить себя импровизированными завершающими ударами, если бы у неё за спиной не было надёжной и уверенной Мирры», — написал журналист Джейк Дэвис в соцсети X (ранее Twitter).

«Удар Шнайдер с форхенда стал решающим на чемпионском тай-брейке. Если они сохранят интерес к парному разряду, их ждут ещё более крупные титулы», — таким мнением отметился журналист Кристофер Клэри.

А наиболее ярко высказался Рик Макки, бывший тренер Марии Шараповой, сестёр Уильямс, Энди Роддика и Дженнифер Каприати. «Мирра, играющая в парном разряде, — лучший учебник для любого игрока. Она покрывает самые разные зоны на корте, чего не происходит в одиночной игре. Она оттачивает мелкую моторику с ракеткой и другие детали, и в один прекрасный день на одном из турниров её соперница получит тот самый удар, который окажется в запасе у Русской Ракеты», — написал он.

Сейчас есть только три теннисистки, которые присутствуют в топ-20 в обоих рейтингах — в одиночном и парном. Две из них — Андреева и Шнайдер. Мирра в одиночке и паре идёт 7-й и 18-й соответственно, Диана в обеих классификациях занимает 14-ю строчку. Впереди лишь Жасмин Паолини, которая и там и там замыкает топ-6. Но это не предел для россиянок, которые выбрались уже на второе место в Чемпионской гонке. Андреева и Шнайдер говорили, что будут играть пару на турнирах «Большого шлема» и «тысячниках». Каким будет их совместный путь? Пожелаем удачи нашим звёздочкам!