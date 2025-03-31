«Вообще не мог видеть». Исторический титул Джоковича сорвался из-за дико опухшего глаза?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович проиграл в финале «Мастерса» в Майами 19-летнему чеху Якубу Меншику – 6:7, 6:7. Серб не смог завоевать 100-й титул в карьере. Эту отметку в истории тенниса пока покорили только Джимми Коннорс (109) и Роджер Федерер (103).

У Новака список трофеев самый солидный среди всех теннисистов, он взял куда больше «Шлемов» и «Мастерсов», но всё-таки ему определённо хочется пробить трёхзначную отметку выигранных кубков. Пока не судьба. Серб уступил во втором финале «Мастерса» подряд – в прошлом году в Шанхае он проиграл Яннику Синнеру — 6:7 (4:7), 3:6. С июля 2024-го Джокович выиграл только один финал из трёх – на Олимпиаде в Париже.

Юбилейный титул Новака откладывается на неопределённое время, хотя казалось, что в Майами у него есть едва ли не идеальная возможность наконец-то взять заветный трофей.

В соперниках у 37-летнего Джоковича был 19-летний Меншик, который до этого не выигрывал титулов на уровне ATP. Как минимум у серба огромное преимущество в опыте, хотя по качеству игры в Майами к нему тоже не возникало вопросов – до финала он не отдал ни единого сета, в том числе довольно именитым Григору Димитрову, Лоренцо Музетти и Себастьяну Корде. Однако решающий матч завершился для Джоковича неудачно. Особенно удивляет, что он отдал две партии юному Меншику на тай-брейках, где традиционно в ключевые моменты выглядит крайне уверенно.

За серба также говорили цифры. Новак лишь во второй раз в карьере проиграл в Майами после выхода в четвертьфинал, его баланс теперь стал 21:2. До этого единственное поражение Джокович потерпел в финале в 2009-м, когда уступил Энди Маррею – 2:6, 5:7. Результат решающего матча с Меншиком в этом году однозначно сенсационен, но его также вполне можно назвать логичным.

Что могло помешать Джоковичу? В Сети многие заметили, что Новак пришёл с гематомой на лице на тренировку перед финалом с Меншиком в Майами. Позже выяснилось, что у Новака ячмень – острое гнойное заболевание глаза.

Новак Джокович с распухшим глазом перед финалом «Мастерса» в Майами Фото: Кадр из трансляции

Матч за титул перенесли более чем на пять часов из-за дождя, однако гематома под глазом Джоковича за это время не сошла. Не помогали и специальные капли, которые серб использовал в перерывах.

Новак проиграл первый же гейм на своей подаче, но позже сделал ответный брейк. И всё-таки Меншик дожал его на тай-брейке стартовой партии, а затем сделал это ещё раз. Джокович признал, что Якуб взял титул заслуженно, и отказался списывать всё на больной глаз, хотя признал наличие проблем на корте.

«Для меня это досадно. Два тай-брейка, просто очень странный матч, странный день с задержкой из-за дождя и всем, что происходило. Честно говоря, я не чувствовал себя на корте в своей лучшей форме, но что есть, то есть. Не хочу как-то принижать победу Меншика. Я действительно предпочитаю не говорить о проблеме с глазом. Не хочу, чтобы это звучало так, будто я оправдываюсь. У Меншика сбалансированная игра. Его подача невероятная, мощная, точная. Его бэкхенд – типичная чешская школа, очень сильная. И его движения впечатляющие как для парня с такими габаритами», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Глазные капли не помогли Новаку Джоковичу взять титул в Майами Фото: Кадр из трансляции

Отёк глаза в случае ячменя может ухудшить зрение человека. Особенно сильной становится чувствительность к свету. Вполне вероятно, Джокович действительно из-за проблем с глазом не смог показать лучшую версию самого себя на корте, чтобы выиграть 100-й титул. Как минимум часть теннисного сообщества в этом убеждена.

«ESPN застал Джоковича в таком виде. Его правый глаз полностью опухший и красный», — констатировал главный редактор сайта Punto de Break Хосе Морон.

«Джокович на самом деле выглядит как смерть. Ячмень размером с его глаз. Кажется, он вообще не мог видеть правым глазом», — отметил французский обозреватель Дэн Гернес.

«Джокович выглядит так, будто вчера вечером его ударили по правому глазу», — подчеркнул популярный аккаунт Mojo Sports.

«Джоковичу, к сожалению, не очень повезло со временем получения травм в этом году. Разрыв подколенного сухожилия привёл к невозможности выиграть Australian Open. Проблема с глазом стоила ему титула на «Мастерсе» в Майами. Но такое случается – главное, что он по-прежнему играет в теннис на элитном уровне!» — написал известный теннисный блогер Pavvy G.