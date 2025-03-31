«Давно не появлялась у нас, контакта нет». Касаткина официально перешла под флаг Австралии

Дарья Касаткина официально сменила спортивное гражданство на австралийское. Теперь под российским флагом стало на одну топ-теннисистку меньше, а в профиле самой Дарьи в графе «страна» отныне значится Австралия.

О глобальных переменах Касаткина рассказала в эту субботу. По её словам, принять такое решение удалось с трудом.

«Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия – место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Всегда буду уважать и ценить свои корни, но очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку», – написала уроженка Тольятти в социальных сетях.

Профиль Дарьи Касаткиной на сайте тура Фото: WTA

Комментарии к этой публикации Дарья ограничила, но британка Кэти Бултер поставила посту «лайк», а некоторые игроки и теннисные организации всё же успели оставить свои реакции. Касаткину поддержали бывшие россиянки Арина Родионова и Дарья Сэвилл (Гаврилова), а также австралийка Ренне Стаббс и пресс-служба Australian Open.

Больше всего комментариев ждали от родных Дарьи и главных представителей российского тенниса. Одной из первых на решение 12-й ракетки мира отреагировала её мама Татьяна Тимковская.

«Общаемся ежедневно, встречаемся по мере возможности. Дарья — взрослый и здравомыслящий человек, мы принимаем и уважаем её решения. В наших отношениях это ничего не меняет», — приводит слова Татьяны Odds.ru.

Также о переменах высказался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь. У неё хорошая голова в плане игры, на медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее. Она выступала за Россию, не знаю, как теперь она собирается выступать за сборную Австралии», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Эксперты попытались объяснить решение Касаткиной.

«Выступление за Австралию — это личное решение Касаткиной. Каждый выбирает то, что ему более привлекательно и желательно. Но со спортивной точки зрения такое решение непонятно, ведь Дарье нет необходимости что-то менять. Всё в порядке с финансами и выездами. Возможно, у неё другая жизненная позиция, поэтому и меняет страну.

Не думаю, что Касаткина — это потеря для российского тенниса. У нас есть звёздочки в лице Андреевой, которая способствует развитию тенниса. Молодые девчонки равняются на Мирру и хотят быть как она. Касаткина внесла свою лепту в российский теннис, ведь это игрок с большой буквы — она достигла очень многого. Но сейчас есть другие девушки, которые очень интересные», — сказал чемпион «Ролан Гаррос» – 1993 в миксте Андрей Ольховский «Чемпионату».

Дарья Касаткина Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Грустно, но это действительно так. Касаткина выбрала комфорт. Ей 28 — сколько осталось играть на высоком уровне? А сейчас такой геморрой с визами! Месяцами можно ждать. Касаткина родилась в России, здесь её корни и родственники. Она играла за Россию, но произошли такие обстоятельства, что так ей будет проще. Патриотизм у каждого свой — кто-то живёт в России и ненавидит страну, а кто-то живёт за границей и настоящий патриот. Касаткина выбросила российский паспорт? Нет. Просто будет играть под флагом Австралии.

Конечно, это потеря. Каждый игрок — это личность, каждый делал шаги для прославления страны. Сейчас к ней много ненависти по этому поводу, но моё отношение к Касаткиной не изменилось. Хотел бы, чтобы она ещё чего-то достигла. Буду следить за ней, может, теперь чуть меньше», — приводит слова бывшего девятого номера рейтинга ATP Андрея Чеснокова «Чемпионат».

«Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для неё поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к её родителям. Печально всё это», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова «ВсёПроСпорт».

«Она уже давно не россиянка. По крайней мере, не ассоциирует себя с Россией. Можете вспомнить, когда она последний раз выступала за сборную? Она отказывалась приезжать, и дело было совсем не в травмах, а в её позиции. Очевидно, Дарья уже давно не живёт здесь. Не думаю, что это большая потеря как для нас, так и для неё – просто пойдём разными дорогами», — цитирует заслуженного тренера России Владимира Камельзона «ВсеПроСпорт».

«Это её право. Где хочет, там и живёт. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, – это низко. Человек ищет, где ему лучше, где больше нравится, а рыба – где глубже. Поэтому пожелаем ей удачи, пусть выступает там, где хочет. За Австралию, так за Австралию», — поддержал Касаткину комментатор Дмитрий Губерниев для «Матч ТВ».

Так по-разному игроки и эксперты отреагировали на решение Касаткиной. Так или иначе, этот шаг точно оказался взвешенным и продуманным. Дарья так долго носила звание первой ракетки России, а теперь будет играть как лучшая теннисистка Австралии.

Первым турниром, где Касаткина выступит под новым для себя флагом, станет «пятисотник» в Чарльстоне уже на этой неделе. Первый круг на правах сеяной представительница Австралии пройдёт без борьбы, а во втором сыграет с победительницей встречи Лорен Дэвис/Джейми Лоб.