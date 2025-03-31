Увидим ли Сафина в боксе Рублёва уже в Монте-Карло? Расписание турниров апреля

Теннисный тур после Солнечного дубля сразу переходит на песчаное покрытие. В апреле пройдёт первый грунтовый «Мастерс» — в Монте-Карло, а в конце месяца уже с захватом нескольких дней мая состоится и двухнедельный Мадрид. Но обо всём по порядку.

ATP-250. Марракеш (Марокко). 31 марта — 6 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Нуну Боржеш (36-я ракетка мира на дату заявки на турнир), Лоренцо Сонего (37), Таллон Грикспор (43), Александр Мюллер (44), Роберто Карбальес-Баэна (52), Хауме Мунар (58), Лучано Дардери (60), Александар Вукич (64), Павел Котов (102).

Полный заявочный лист.

Турнир Grand Prix Hassan II разыгрывается с 1984 года. Сначала соревнования проводились в Касабланке, а с 2016 года переехали в Марракеш. Действующим чемпионом является Маттео Берреттини. Четвёртый сезон подряд в сетке неизменно оказывается россиянин Павел Котов, который в розыгрышах-2023 и 2024 добирался до полуфинала.

Павел Котов Фото: Rich Storry/Getty Images

ATP-250. Хьюстон (США). 31 марта — 6 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Томми Пол (11), Фрэнсис Тиафо (17), Алехандро Табило (31), Алекс Михельсен (32), Брэндон Накашима (33), Джордан Томпсон (38), Томас Мартин Этчеверри (45), Лёнер Тьен (68).

Полный заявочный лист.

U.S. Men's Clay Court Championships разыгрывается более сотни лет – с 1910 года. Турнир много раз переезжал по городам и штатам США. Довольно долгое время он разыгрывался в Индианаполисе (1969-1987), а с 2001 года соревнования проводятся в Хьюстоне, штат Техас. Чаще всего чемпионами становились американские теннисисты. На счету Джимми Коннорса четыре победы (1974, 1976, 1978, 1979), у Энди Роддика – три победы (2001, 2002, 2005). Действующим чемпионом является Бен Шелтон, который в финале-2024 обыграл чемпиона-2023 Фрэнсиса Тиафо.

ATP-250. Бухарест (Румыния). 31 марта — 6 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Себастьян Баэс (34), Флавио Коболли (40), Педро Мартинес-Портеро (41), Николас Харри (47), Роберто Баутиста-Агут (50), Фабиан Марожан (54), Камило Уго Карабельи (61), Мариано Навоне (63).

Полный заявочный лист.

У турнира в Бухаресте богатые традиции. Он разыгрывался с 1993 года, причём финалистами в своё время становились и россияне – Андрей Черкасов (1993) и Игорь Андреев (2004, 2005). После 2016-го был сделан перерыв, пока этот слот переходил то в Венгрию, то в Сербию, то в Боснию. А в 2024-м турнир ATP вернулся в Румынию, и чемпионом тогда стал венгр Мартон Фучович, который приехал в этом году защищать титул. А возглавил сетку аргентинец Себастьян Баэс.

WTA-500. Чарльстон (США). 31 марта — 6 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (5), Эмма Наварро (8), Чжэн Циньвэнь (9), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Даниэль Коллинз (14), Аманда Анисимова (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (33), Вероника Кудерметова (51), Полина Кудерметова (60), Анна Блинкова (82), Эрика Андреева (93).

Полный заявочный лист.

Турнир разыгрывается с 1973 года. Он проводился в Хилтон-Хэде (1973-74, 1977-2000) и Амелия-Айленде (1975-76), после чего с 2001-го обосновался в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Рекордное количество титулов здесь на счету Крис Эверт – восемь. Отметились в Чарльстоне и российские теннисистки – Надежда Петрова (2006), Дарья Касаткина (2017), Вероника Кудерметова (2021). До финала добирались советские теннисистки Наталья Зверева (1989) и Лейла Месхи (1991), россиянки Анна Курникова (1999), Елена Дементьева (2005), Динара Сафина (2007), Вера Звонарёва (2008, 2010), Елена Веснина (2011, 2016) и Дарья Касаткина (2024). В нынешнем розыгрыше Дарья тоже выступит на турнире, но уже впервые под флагом Австралии. А Россию представят Диана Шнайдер (шестой номер посева), Екатерина Александрова (9), Анна Калинская (14), Вероника и Полина Кудерметовы, Анна Блинкова и Эрика Андреева.

WTA-250. Богота (Колумбия). 31 марта — 6 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Мари Боузкова (50), Мария-Камила Осорио-Серрано (53), Алисия Паркс (61), Эмилиана Аранго (80), Лаура Зигемунд (84), Татьяна Мария (87), Сара Соррибес-Тормо (91), Кристина Букша (96),

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Колумбии проводится с 1998 года. Рекордсменкой по количеству титулов является местная теннисистка – Фабиола Сулуага – четыре. Четыре последних розыгрыша остались за немкой Татьяной Марией (2022, 2023) и колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (2021, 2024). Обе сыграют и в турнире-2025, а возглавила сетку чешка Мари Боузкова.

ATP Masters 1000. Монте-Карло (Монако). 6-13 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (5), Даниил Медведев (6), Новак Джокович (7), Андрей Рублёв (8), Стефанос Циципас (9), Карен Хачанов (23).

Полный заявочный лист.

На второй неделе апреля состоится первый из трёх грунтовых «Мастерсов», на который заявились все сильнейшие, исключая лидера мирового рейтинга Янника Синнера, продолжающего отбывать дисквалификацию за допинговые нарушения. Впервые после неудачного выступления на Солнечном дубле на кортах должны появиться россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Причём у Андрея в боксе ожидается усиление в лице его нового тренера Марата Сафина. Также сыграет в Монте-Карло и Карен Хачанов. Турнир в Монте-Карло впервые состоялся в 1896 году. Безусловным рекордсменом по количеству тут титулов является Рафаэль Надаль – 11. За последние четыре розыгрыша трижды здесь отличился Стефанос Циципас и ещё раз – Андрей Рублёв (2023). Также тут побеждал советский теннисист Андрей Чесноков (1990), до финала доходил Александр Метревели (1968) и всё тот же Рублёв (2021).

ATP-500. Барселона (Испания). 14-20 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (6), Андрей Рублёв (9), Стефанос Циципас (10), Алекс де Минор (11), Хольгер Руне (12), Лоренцо Музетти (16), Фрэнсис Тиафо (17), Карен Хачанов (23).

Полный заявочный лист.

Эти соревнования ведут свой отчёт с 1953 года. «Пятисотник» в Барселоне – ещё один турнир, где более 10 раз побеждал Рафаэль Надаль – 12. Побеждал здесь и россиянин Марат Сафин (2000), который в этом году должен сюда приехать в качестве тренера Андрея Рублёва. Также Марат добирался тут до финала (2003), как и Даниил Медведев (2019). Действующим чемпионом Барселоны является датчанин Каспер Рууд, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса. Кстати, в активе грека тут аж четыре выхода в решающий матч (2018, 2021, 2023, 2024).

ATP-500. Мюнхен (Германия). 14-20 апреля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Тейлор Фриц (4), Бен Шелтон (14), Феликс Оже-Альяссим (19), Уго Умбер (20), Хуберт Хуркач (22), Франсиско Серундоло (24), Иржи Легечка (27).

Полный заявочный лист.

Турнир в Мюнхене разыгрывается с 1899 года. Отличались тут и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1989), Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). До финала ещё дважды добирался всё тот же Южный (2007, 2009). Действующим чемпионом турнира является немец Ян-Леннард Штруфф, а возглавил заявку Александр Зверев. Отметим, что с 2025 года турнир поднял свою категорию с 250 до 500.

WTA-500. Штутгарт (Германия). 14-21 апреля

Грунт, помещение.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (4), Мирра Андреева (6), Жасмин Паолини (7), Чжэн Циньвэнь (9), Эмма Наварро (10), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (21).

Полный заявочный лист.

Этот турнир разыгрывался с 1978 года в Фильдерштадте, а в 2016-м перебрался в Штутгарт. Рекордсменкой по количеству титулов тут является Мартина Навратилова – шесть. Отличались здесь и россиянки – Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009), и Мария Шарапова (2012-2014). Финалистками также были всё та же Петрова (2008) и Динара Сафина (2009). Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина из Казахстана. Соревнования в Штутгарте, хоть и на являются «тысячником», традиционно собирают почти всех сильнейших. Вот и сейчас в заявке оказалось восемь представительниц топ-10 во главе с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

WTA-250. Руан (Франция). 14-20 апреля

Грунт, помещение.

Список участниц: Элина Свитолина (22), Линда Носкова (31), Магда Линетт (34), Элина Аванесян (36), Ван Синьюй (39), Ольга Данилович (41), Софья Кенин (46), Маккартни Кесслер (48).

Полный заявочный лист.

Это новый турнир в календаре WTA-тура, повысивший в прошлом году статус с «челленджера» WTA-125 до WTA-250. Первой чемпионкой стал американка Слоан Стивенс. В нынешнем розыгрыше в основную сетку по рейтингу ни одна из россиянок не заявилась.

Слоан Стивенс Фото: Quinn Rooney/Getty Images

ATP Masters 1000. Мадрид (Испания). 23 апреля — 4 мая

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Новак Джокович (5), Каспер Рууд (6), Джек Дрейпер (7), Даниил Медведев (8), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (23), Роман Сафиуллин (71).

Полный заявочный лист.

Турнир в Мадриде появился в 2002 году и сразу же попал в «Мастерс-серию» на место Штутгарта. Причём изначально соревнования проводились осенью под крышей и на харде, а в 2009-м всё переместилось в весеннюю часть календаря на грунтовые корты стадиона La Caja Mágica. Пять побед тут на счету Рафаэля Надаля, по три – у Роджера Федерера и Новака Джоковича. Отличился тут и россиянин Марат Сафин в 2004-м. Причём Надаль, Федерер и британец Энди Маррей успели выиграть тут на двух разных покрытиях. А действующим чемпионом Мадрида является Андрей Рублёв. Кроме него в заявку розыгрыша-2025 попали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

WTA-1000. Мадрид (Испания). 22 апреля — 3 мая

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (4), Мэдисон Киз (5), Мирра Андреева (6), Жасмин Паолини (7), Елена Рыбакина (8), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (21), Анна Калинская (33), Анастасия Потапова (38), Анастасия Павлюченкова (47), Вероника Кудерметова (52), Полина Кудерметова (56).

Полный заявочный лист.

Женский Мадрид появился в 2009-м с переходом на грунтовое покрытие. Первой чемпионкой стала россиянка Динара Сафина. Отличилась в 2014-м и Мария Шарапова. До финала также добирались Шарапова (2013) и Светлана Кузнецова (2015). Действующей победительницей является Ига Швёнтек, обыгравшая в драматичном финале Арину Соболенко, попутно уйдя с трёх матчболов.