Медведев выпал из топ-10, но может вернуться туда уже в апреле. Рейтинговые расклады

Мирра Андреева второй раз за три последних выпуска «Табели о рангах» не оставляет иных вариантов, кроме как посвятить ей чуть ли не половину материала – и это, безусловно, прекрасный информационный повод. Юная россиянка, которой всё ещё не исполнилось даже 18 лет, крушит всех топов на втором «тысячнике» подряд и теперь уже не просто врывается в топ-10, а оказывается вплотную к топ-5! С этого и начнём.

Андреева и Шнайдер — новая элита парного тенниса

Мирра и Диана буквально врываются на пьедестал парных соревнований, раз за разом доказывая, что серебряные медали Олимпиады в Париже отнюдь не были случайностью. В этом году девушки сыграли вместе пять турниров (должно было быть шесть, но они просто забыли подать заявку на «тысячник» в Дубае, где Андреева в итоге завоевала свой первый крупный титул в одиночном разряде) и провалили только один из них – Индиан-Уэллс, на котором проиграли свой стартовый матч. В Брисбене россиянки взяли трофей, на Australian Open дошли до полуфинала, как и в Дохе, причём уступили в обоих полуфинальных матчах топам (Таунсенд с Синяковой и Эррани с Паолини).

В Майами девушки одержали уверенную победу. За пять матчей они проиграли три сета, но на чемпионских тай-брейках, которые проводятся в паре (кроме «Шлемов») вместо решающей партии, не отдавали соперницам больше пяти розыгрышей. Этот успех позволил Мирре и Диане подняться уже на вторую строчку Чемпионской гонки WTA, которая в парном разряде куда важнее, чем в одиночном. Дело в том, что в рейтинг 52 недель каждой теннисистке идут очки, набранные в дуэте с любыми напарницами, а в гонке очки считаются для каждой пары отдельно. Поскольку Андреева и Шнайдер играют вместе фактически на всех крупных турнирах, они постоянно набирают баллы именно как пара, в то время как часть соперниц «размазывает» очки в гонке с разными партнёршами. И на Итоговый чемпионат WTA в паре отбираются именно по Чемпионской гонке.

В рейтинге 52 недель, конечно, девушки тоже прилично поднялись – обе дебютировали в топ-20. Диана там чуть выше Мирры – на 14-й строчке, в то время как Андреева занимает 18-ю позицию. В одиночном разряде ситуация обратная: Мирра находится очень высоко, на седьмом месте, а Диана также является 14-й ракеткой мира. Кстати, кроме них, в топ-20 в обоих рейтингах входит только Жасмин Паолини. Итальянка занимает шестую строчку и в одиночке, и в паре (где делит эту позицию с Сарой Эррани).

ATP. Медведев выпал из топ-10

Даниил Медведев, не защитив очки за прошлогодний полуфинал Майами, впервые за два с лишним года оказался вне первой десятки рейтинга. Предыдущий день, проведённый Даниилом не в топ-10 – 19 февраля 2023 года. 20 февраля он стал восьмой ракеткой мира и за это время успел добраться до второй позиции, прежде чем его настиг новый спад. В этом году россиянин планомерно опускался в рейтинге, выпав сначала из топ-5, а теперь и из топ-10.

Россиянин провалился в Майами, проиграв первый же матч Хауме Мунару. Перед этим результаты у него шли по восходящей, вплоть до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, так что этот результат стал неожиданным. Правда, во Флориде провалились вообще все полуфиналисты Индиан-Уэллса, уступив в своих стартовых поединках, но Даниилу от этого, понятно, не легче. Такой результат Медведева привёл в том числе к смене первой ракетки России – лидером стал Андрей Рублёв, несмотря на три поражения подряд после титула в Дохе. В общем рейтинге Андрей сейчас девятый, у него на 150 баллов больше, чем у Даниила.

Хорошая новость для Медведева в том, что сейчас, в отличие от сезона-2024, ему не нужно защищать серьёзные очки на грунте. Тогда Даниил был действующим чемпионом «Мастерса» в Риме, а его лучшие результаты на песчаном покрытии в прошлом году – четвертьфинал Мадрида и четвёртый круг «Ролан Гаррос», дающие по 200 очков. Суммарно россиянину нужно подтвердить 600 баллов – это немного меньше, чем очки за финал любого «Мастерса» (650). Ближайший турнир – Монте-Карло, где Даниил защищает 100 очков за третий раунд. С учётом того, что от идущего 10-м Алекса де Минора он отстаёт всего на 45 баллов, шансы вернуться в десятку уже по итогам этого турнира, который пройдёт с 6 по 13 апреля, у Медведева очень неплохие.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 17 марта:

1. Янник Синнер (Италия) – 10 330 очков.

2. Александр Зверев (Германия) – 7645.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6720.

4. Тейлор Фриц (США) – 5290.

5. Новак Джокович (Сербия) – 4510.

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 3855.

7. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3780.

8 (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 3445.

9. Андрей Рублёв (Россия) – 3440.

10 (+1). Алекс де Минор (Австралия) – 3335.