Обыграл кумира и завоевал титул в Майами. Кто такой Якуб Меншик и кем он вдохновляется?

19-летний теннисист Якуб Меншик после сенсационной победы над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Майами быстро завоевал популярность и народную любовь.

Неудивительно, ведь его путь к титулу был довольно ярким. В Майами он успел обыграть трёх игроков из топ-10 мирового рейтинга — чемпиона Индиан-Уэллса Джека Дрейпера (7) во втором круге, Тейлора Фрица (4) в полуфинале и Новака Джоковича (5) в финале. На пути к решающей встрече Меншик также победил Роберто Баутиста-Агута (Испания), Романа Сафиуллина (Россия) и Артюра Фиса (Франция). В четвёртом круге соотечественник Якуба Томаш Махач снялся из-за болезни.

По словам самого Меншика, после выхода в финал он не мог спать, потому что сильно нервничал перед встречей с Новаком. Молодой чех неоднократно отмечал влияние, которое оказал на него именитый соперник.

«Новак, все знают, что ты причина, по которой я здесь. В детстве я за тобой смотрел. Благодаря тебе начал играть в теннис. В теннисе нет задачи сложнее, чем обыграть тебя в финале. Спасибо за всё, что ты сделал для спорта и для людей. Ты невероятный человек. Величайший в истории», – сказал Меншик на церемонии награждения.

Стоит отметить, что этих двух теннисистов связывает не только турнир в Майами. В 2022 году Меншик в финале юниорского Australian Open уступил американцу Бруно Кузухаре (6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 5:7). После того поражения Джокович заметил потенциал спортсмена и пригласил тогда ещё 17-летнего Якуба сначала к себе в клуб в Белграде, а затем и на небольшой сбор в Черногорию.

Новак Джокович и Якуб Меншик в Белграде Фото: Из личного архива Якуба Меншика

«Видел его игру, когда ему было 15-16 лет, мы вместе тренировались. Он занимался в моём клубе в Белграде, и наблюдать его развитие и эволюцию — это просто фантастика, удивительно. Уже тогда, три или четыре года назад, было видно, что он станет одним из лучших в мире. Очень рад, что он использует весь свой потенциал, потому что у него полноценная игра», — вспоминал Джокович на пресс-конференции в Майами.

Юный теннисист успел запомниться публике ещё в конце прошлого года, когда произвёл фурор на «Мастерсе» в Шанхае, выбив игроков топ-10 Андрея Рублёва и Григора Димитрова, а также взяв сет у Джоковича в четвертьфинале.

«Он знает, как защищаться. Он знает, как возвращать мячи. В то же время он умеет очень сильно бить. У него есть это сочетание, которое я считаю очень важным. С такой подачей… Отдайте мне эту подачу, пожалуйста», – высказался о Меншике Андрей Рублёв после поражения в Шанхае.

Джокович, вспоминая тот матч с Меншиком заявил, что тогда чех подавал хорошо, но сейчас стал ещё лучше.

«Его подача невероятная, мощная, точная. А также бэкхенд – у представителей чешской школы всегда были отличные бэкхенды, он сильно улучшил свой форхенд и хорошо двигается, учитывая его физическое строение. Ему ещё есть куда совершенствоваться, я уверен, что мы долго будем видеть его рядом», — сказал Джокович.

Впрочем, и соперник Якуба по полуфиналу в Майами Тейлор Фриц отметил профессиональный рост соперника в сравнении с их предыдущей встречей на Открытом чемпионате США — 2023. Тогда американец по всем статьям переиграл соперника — 6:1, 6:2, 6:0.

«Что касается Меншика, то он очень хорош. Играл против него на US Open. Очевидно, с тех пор он стал сильно лучше. Думаю, это произошло естественным образом, как улучшилось почти всё в его игре. Когда ты так молод, то должен совершенствоваться. Его подача — огромный шаг вперёд. Когда мы играли в последний раз, у него была отличная подача, но он не знал, как её применить. Сейчас же она была просто сумасшедшей. Мне приходилось всё чаще и чаще бить в одну сторону корта, вместо того чтобы отвечать, как я обычно делаю.

Казалось, он либо упускает свою подачу, либо кладет её в 1-2 см от линии», — отметил Фриц.

Помимо 24-кратного победителя мэйджоров, на «Мастерсе» в Майами Якуб встретился с другим своим кумиром — нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси, который пришёл на полуфинальные матчи турнира.

Якуб Меншик и Лионель Месси Фото: Из личного архива Якуба Меншика

«Мы немного пообщались, и я пожал ему руку, поэтому не мыл её перед выходом на корт. Возможно, это был ключ к победе сегодня», — пошутил Меншик после победы над Фрицем.

Но, пожалуй, главным вдохновением Якуба по жизни является его старший брат, который болен расстройством аутистического спектра. Спортсмен опубликовал пост, где рассказал, что посетил школу брата и поделился переживаниями о людях, живущих с такой особенностью.

Якуб Меншик с братом Фото: Из личного архива Якуба Меншика

«Моя жизнь — мечта. Я играю в теннис на престижных турнирах, встречаюсь с легендами, на которых равнялся в детстве, много путешествую. Мне невероятно повезло не только заниматься любимым делом, но и быть здоровым. Знаю, что не всем так повезло. И я каждый день получаю напоминание — не только из-за моего потрясающего брата, у которого расстройство аутистического спектра, но и из-за его одноклассников, которых мне повезло сегодня навестить. Эти люди — настоящие бойцы, каждый день преодолевающие трудности. Они упорно работают над собой при поддержке потрясающих учителей и помощников», — написал Меншик.

На пресс-конференции перед полуфиналом в Майами Якуб Меншик заявил, что одним молодым игрокам уделяют намного меньше общественного внимания, чем другим.

«В моём первом сезоне ко мне не было такого внимания, как, например, к Жоао Фонсеке в этом году. Но, конечно, люди говорят о новом игроке. Томаш Махач и Иржи Легечка – отличные игроки. Может быть, какую-то роль играет ещё и то, что мы из Чехии, а это маленькая страна», — сказал Якуб.

Однако после завоевания титула в Майами внимания у перспективного чеха будет достаточно. Якуб установил сразу несколько достижений. Он лишил Новака Джоковича 100-го титула и оказался лишь вторым тинейджером, не входящим в топ-20 рейтинга ATP, кто выиграл турнир категории «Мастерс», после Майкла Чанга (24) в 1990 году в Торонто, а также вторым игроком вне топ-50 рейтинга, который победил Новака Джоковича в финале турнира ATP – после Стэна Вавринки (69) в 2006 году в Умаге. А в обновлённом рейтинге ATP чех поднялся на 30 строчек, став 24-м.