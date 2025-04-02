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Чарльстон 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Вероника Кудерметова, Эрика Андреева

Шнайдер сыграет в дерби: сеяные россиянки узнали имена соперниц в Чарльстоне
Александр Насонов
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В первом раунде из наших победили только сёстры Кудерметовы. Причём Вероника уже проиграла во втором круге.

Главный теннисный турнир первой недели апреля, знаменующей начало грунтового сезона, — женский «пятисотник» в Чарльстоне (США). Этот турнир, появившийся в календаре WTA в год основания организации, то есть в 1973-м, проходит на зелёном грунте, который чуть быстрее традиционного красного. Российские теннисистки неоднократно выходили здесь в финал, причём впервые это случилось ещё в советский период. В 1989 году Наталья Зверева проиграла Штеффи Граф, а в 1991-м Лейла Месхи уступила Габриэле Сабатини. Обе эти встречи наши спортсменки проиграли со счётом 1:6, 1:6.

За всё время россиянки трижды становились чемпионками Чарльстона. А проигранных финалов было столько, что все матчи с участием наших целесообразно вынести в отдельную таблицу.

Все финалы турнира WTA в Чарльстоне с участием советских/российских теннисисток

ГодЧемпионкаФиналисткаСчёт
1989Штеффи ГрафНаталья Зверева6:1, 6:1
1991Габриэла СабатиниЛейла Месхи6:1, 6:1
1999Мартина ХингисАнна Курникова6:4, 6:3
2005Жюстин ЭненЕлена Дементьева7:5, 6:4
2006Надежда ПетроваПатти Шнидер6:3, 4:6, 6:1
2007Елена ЯнковичДинара Сафина6:2, 6:2
2008Серена УильямсВера Звонарёва6:4, 3:6, 6:3
2010Саманта СтосурВера Звонарёва6:0, 6:3
2011Каролина ВозняцкиЕлена Веснина6:2, 6:3
2016Слоан СтивенсЕлена Веснина7:6 (7:4), 6:2
2017Дарья КасаткинаЕлена Остапенко6:3, 6:1
2021Вероника КудерметоваДанка Ковинич6:4, 6:2
2024Даниэль КоллинзДарья Касаткина6:2, 6:1

Даниэль Коллинз и Дарья Касаткина, прошлогодние финалистки Чарльстона, в этот раз также присутствуют в сетке, рассчитанной на 48 участниц — все сеяные пропускают первый круг. Коллинз получила седьмой номер посева, а Касаткина, с этой недели представляющая Австралию, — пятый.

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Возглавили посев американки Джессика Пегула и чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз. Россиянок в основной сетке оказалось семь. Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская попали в посев, получив 6-й, 9-й и 14-й номера соответственно, а в первом круге играли Вероника Кудерметова, её младшая сестра Полина, Анна Блинкова и Эрика Андреева, старшая сестра Мирры.

WTA-500. Чарльстон-2025. Турнирная сетка

\Начался турнир ещё в понедельник, 31 марта. 59-я ракетка мира Полина Кудерметова играла с румынкой Ириной Бегу, 76-м номером рейтинга WTA. Первый сет Кудерметова-младшая выиграла уверенно по счёту — 6:3 с двумя брейками. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы в восьмом гейме Бегу не упустила двойной брейк-пойнт, который позволил бы ей сравнять счёт. На старте второй партии теннисистки обменялись брейками в затяжных геймах, в шестом гейме Кудерметова ещё раз взяла подачу соперницы, при 5:3 не подала на матч, но уже в следующем гейме закрыла встречу (с третьего матчбола) — 6:3, 6:4 за 1 час 42 минуты.

Во втором круге Полина Кудерметова сыграет с Дианой Шнайдер (6).

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 20:15 МСК
Полина Кудерметова
59
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ирина Бегу
76
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Вероника Кудерметова, занимающая 52-е место в мировой классификации, противостояла малоизвестной американке Марии Матеас — 230-й ракетке мира дали уайлд-кард на турнир. Первые девять геймов выиграла Кудерметова, и лишь в середине второй партии Матеас смогла размочить счёт. Ведя 5:1 во втором сете, россиянка не подала на матч, однако сразу после этого реализовала первый же матчбол на приёме — 6:0, 6:2 за 1 час 19 минут.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 21:00 МСК
Мария Матеас
230
США
Мария Матеас
М. Матеас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Узнала имя соперницы и Анна Калинская (14). Она во втором раунде сыграет с американкой Кэти Макнелли (Q), которая в первом круге одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой — 4:6, 6:1, 6:4.

Чарльстон. 1-й круг
31 марта 2025, понедельник. 19:45 МСК
Ангелина Калинина
68
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
4 		6 6
         
Кэти Макнелли
397
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Ещё три игры с участием россиянок состоялись уже во вторник, 1 апреля. Анна Блинкова играла с американкой Энн Ли. Блинкова идёт 79-й в мировом рейтинге, Ли занимает 67-е место. Первые пять геймов выиграла Ли, сделавшая два брейка на этом отрезке. Но легко ей не было. Блинкова на приёме имела брейк-пойнты, но не использовала ни одного шанса из четырёх, тогда как её соперница удачнее проводила ключевые розыгрыши.

Уступая 0:5, россиянка предприняла попытку отыграться, которая чуть было не завершилась успехом. Анна отыграла один брейк, потом ушла с сетбола в восьмом гейме, а затем ещё раз забрала чужую подачу. Но сравнять счёт не смогла. В 10-м гейме американка ответила на погоню россиянки брейком под ноль и выиграла сет — 6:4 за 50 минут. Блинкова на протяжении всей партии испытывала проблемы с подачей, и точность попадания первой подачи составила 49%, а двойных ошибок оказалось целых пять.

Второй сет Блинкова начала с брейка, но в четвёртом гейме Ли восстановила равновесие, а в восьмом снова взяла подачу соперницы. Подавая на матч в девятом гейме, американка отыграла все три брейк-пойнта и использовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 31 минуту. Во втором круге она сразится с Екатериной Александровой (9).

Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 20:25 МСК
Энн Ли
67
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анна Блинкова
79
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

20-летняя Эрика Андреева, располагающаяся на 98-й строчке в рейтинге WTA, вышла на корт с американкой Луизой Чирико (Q), 167-й ракеткой мира. В первом сете у Андреевой не было брейк-пойнтов — соответственно, партия осталась за Чирико. В пятом гейме американка выиграла приём, в девятом упустила четыре сетбола на приёме, но потом всё-таки подала на сет — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Андреева быстро вырвалась вперёд — 3:0 с брейком. В пятом гейме россиянка отдала подачу, однако в восьмом выдала брейк под ноль, после чего сравняла счёт по партиям — 6:3 за 33 минуты. В третьем сете Андреева в третьем гейме сделала брейк, а в пятом была близка к тому, чтобы ещё раз взять чужую подачу. Однако Чирико отыграла двойной брейк-пойнт и выдала камбэк. После счёта 4:2 в пользу Эрики Луиза выиграла четыре гейма подряд и не позволила россиянке пройти дальше — 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 7 минут.

Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 20:35 МСК
Луиза Чирико
167
США
Луиза Чирико
Л. Чирико
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Эрика Андреева
98
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Наконец, Вероника Кудерметова провела матч с 16-й ракеткой мира американкой русского происхождения Амандой Анисимовой (8) — это уже второй круг. Кудерметова в первом же гейме заработала брейк-пойнт, но не использовала его. За исключением этого, у россиянки не было возможностей забрать подачу соперницы. Анисимова повела 3:0 с брейком и не давала Веронике вернуться в игру, а в восьмом гейме ещё и приняла на сет — 6:2 за 32 минуты.

Вторую партию американка тоже начала с 3:0. В этот раз Кудерметова имела шансы восстановить равенство, однако в седьмом гейме упустила все четыре брейк-пойнта. Следом Вероника проиграла свой гейм, а вместе с ним и весь матч — 6:2, 6:2 в пользу Анисимовой за 1 час 7 минут.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2025, среда. 02:40 МСК
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Вероника Кудерметова
52
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

А в Марракеше (Марокко) на этой неделе проходит грунтовый турнир категории ATP-250. С 1984 по 2015 год соревнования проходили в Касабланке, а потом сменили дислокацию. Россияне ни разу здесь не доходили до финальной стадии, а в 2024 году победил Маттео Берреттини, который в решающем матче обыграл Роберто Карбальеса Баэну (7:5, 6:2). В этот раз первые два номера посева получили Таллон Грикспор и Лоренцо Сонего, а Россия оказалась представлена в сетке Павлом Котовым.

ATP-250. Марракеш-2025. Турнирная сетка

В первом круге Котов, занимающий 107-е место в рейтинге ATP, играл с итальянцем Маттией Беллуччи, 71-й ракеткой мира. Россиянин здорово начал: первый гейм он выиграл под ноль, затем добился брейка, после чего подтвердил его — 3:0. Тут Беллуччи взял медицинский перерыв и после этой паузы смог перехватить инициативу. В оставшихся четырёх своих геймах итальянец проиграл лишь одно очко, а на приёме сделал два брейка и забрал сет — 6:4 за 44 минуты.

Во второй партии Беллуччи в третьем гейме взял подачу соперника и додержал этот перевес до конца встречи. У Котова был шанс спастись: в 10-м гейме он отыграл матчбол, а потом вышел на брейк-пойнт, но упустил его. После этого итальянец реализовал второй матчбол и вышел во второй раунд — 6:4, 6:4 за 1 час 39 минут. Котов за весь матч сделал всего 11 виннеров, а его оппонент — 26. Даже большее количество невынужденных ошибок (27 против 21) не помешало Беллуччи.

Марракеш. 1-й круг
01 апреля 2025, вторник. 16:55 МСК
Павел Котов
107
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маттия Беллуччи
71
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

Турниры в Чарльстоне и Марракеше закончатся 6 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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