Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года

В прошлом году мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA. По сумме четырёх отрезков сезона лучшим теннисистом 2024-го стал Даниил Медведев, а среди женщин первенствовала Дарья Касаткина. Сейчас пришла пора представить наш рейтинг за первый квартал сезона-2025. Кто же лучше всех выступил из россиян?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Второй завершается после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале уместилось по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с 30 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP, поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (третий в группе на Ит) четвёртый круг (четвёртый в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за победу над представителем топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над представителем топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются равными, выше располагается тот из них, кто выше в последнем рейтинге ATP.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Рублёв 10 0 4 0 5 4 3 2 2 30 2 Медведев 9 0 2 0 0 4 9 2 2 28 3 Хачанов 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 Сафиуллин 4 0 0 0 0 0 3 0 0 7 5 Карацев 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Впервые за время существования нашего рейтинга в таблице оказалось всего пять теннисистов, завоевавших хотя бы балл. Павел Котов покинул топ-100 рейтинга 52 недель и за три стартовых месяца сезона так и не смог одержать ни одной победы на уровне ATP, в основном пытаясь пробиться в основу турниров через квалификации. Отметим, что в первой сотне мирового рейтинга вообще осталось лишь четверо россиян. Алибек Качмазов половину времени провёл на «челленджерах», а на редких соревнованиях ATP так и не добился ни одной победы. Теннисисты следующих эшелонов пробовали свои силы на «челленджерах», и некоторые были близки к тому, чтобы заработать баллы в наш зачёт. Например, Иван Гахов был полуфиналистом в Мурсии, Марат Шарипов — в Нонтхабури-2 и Манаме. И всё же одному россиянину удалось отличиться на «челленджере» на старте сезона.

А теперь подробнее про каждого теннисиста, попавшего в наш зачёт!

5-е место. Аслан Карацев – 1 балл

31-летний Аслан Карацев за первый квартал года сумел из конца третьей сотни рейтинга ATP подняться примерно на 100 мест выше. Пока теннисист полностью сосредоточился на выступлениях на турнирах серии «челленджер». Россиянин даже не попал в квалификацию своего любимого Australian Open, где в 2021 году сенсационно добрался из предварительного турнира в полуфинал. Но пропуск поездки в Мельбурн позволил Аслану успешно выступить на «челленджере» в тайском Нонтхабури. Титул на этом турнире принёс Аслану один балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Был у Карацева в активе в марте и полуфинал в греческом Херсониссосе, так что есть надежда, что во втором квартале россиянин ещё нас порадует.

Аслан Карацев

190-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 287.

Результаты за январь-март-2025:

Нонтхабури-1-чел – титул (1)

Нонтхабури-2-чел – второй круг

Нонтхабури-3-чел – квалификация

Ченнай-чел – второй круг

Манама-чел – первый круг

Херсониссос-1-чел – 1/4 финала

Херсониссос-2-чел – 1/2 финала.

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

4-е место. Роман Сафиуллин – 7 баллов

Роман Сафиуллин начал сезон откровенно неудачно, потерпев серию поражений в первом круге. Лишь в марте пришли первые победы, главная из которых — над представителем топ-30 Алексеем Попыриным из Австралии. Роман в итоге едва не заскочил в тройку лидеров рейтинга «Чемпионата» по итогам первого квартала 2025 года. Не хватило буквально пары баллов.

Роман Сафиуллин

68-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 60.

Результаты за январь-март-2025:

Гонконг – первый круг

Аделаида – первый круг

Australian Open – первый круг

Доха – первый круг

Дубай – первый круг

Индиан-Уэллс – второй круг

Финикс-чел – второй круг

Майами – третий круг.

Победы/поражения – 3/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Попырин)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Роман Сафиуллин Фото: Getty Images

3-е место. Карен Хачанов – 8 баллов

Карен Хачанов пока пытается найти свою игру. За первый квартал россиянин одержал лишь пять побед, причём ни одна из них не была над соперником из топ-50. Лучшим результатом стал третий круг Australian Open. Сам теннисист опустился в рейтинге ATP из топ-20 во вторую половину третьего десятка. Тем не менее столь высокое место позволило Карену финишировать в тройке лидеров рейтинга «Чемпионата» по итогам первого квартала 2025 года.

Карен Хачанов

26-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 19.

Результаты за январь-март-2025:

Гонконг – второй круг

Australian Open – третий круг

Марсель – второй круг

Доха – первый круг

Дубай – второй круг

Индиан-Уэллс – третий круг

Майами – третий круг.

Победы/поражения – 5/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

2-е место. Даниил Медведев – 28 баллов

Победитель рейтинга «Чемпионата» прошлого сезона Даниил Медведев нынешний год начал неудачно для себя. Он провалился на одном из любимых своих турниров Australian Open, ни разу не добрался до финала, а лучшим выступлением Даниила на первом отрезке сезона стал полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, за что он получил два бонусных балла в наш зачёт. А вот неудача на аналогичном соревновании в Майами привела к тому, что впервые за долгое время Медведев покинул топ-10 рейтинга ATP. Самым высокорейтинговым соперником, которого он победил в начале года, стал американец Томми Пол из топ-20. Было у россиянина ещё несколько побед над теннисистами из топ-50. В результате Даниил набрал в наш зачёт 28 баллов, которых не хватило, чтобы подняться на вершину.

Даниил Медведев

11-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 5.

Результаты за январь-март-2025:

Australian Open – второй круг

Роттердам – второй круг

Марсель – 1/2 финала

Доха – 1/4 финала

Дубай – 1/4 финала

Индиан-Уэллс – 1/2 финала (2)

Майами – второй круг.

Победы/поражения – 12/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Пол)

Топ-30 – 3 (Хачанов, Мпетчи Перрикар, Фис)

Топ-40 – 1 (Михельсен)

Топ-50 – 2 (Штруфф-2).

Даниил Медведев Фото: Getty Images

👑 1-е место. Андрей Рублёв – 30 баллов

Андрей Рублёв тоже провёл начало сезона нестабильно. Он провалил Australian Open, постепенно нащупал игру в феврале на харде под крышей и достиг пика на «пятисотнике» в Дохе, где завоевал титул, а затем последовала серия поражений на старте во время крупных турниров в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Но, в отличие от Даниила Медведева, Андрей пока сохранил место в топ-10 мирового рейтинга. Кроме того, он сумел одержать несколько побед над статусными игроками, в том числе над представителем десятки лучших Алексом де Минором из Австралии. Это позволило Рублёву стать лучшим теннисистом России по итогам первого квартала 2025 года по версии «Чемпионата».

Андрей Рублёв

9-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 8.

Результаты за январь-март-2025:

Гонконг – второй круг

Australian Open – первый круг

Монпелье – 1/2 финала

Роттердам – 1/4 финала

Доха – титул (4)

Дубай – первый круг

Индиан-Уэллс – второй круг

Майами – второй круг.

Победы/поражения – 9/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (де Минор)

Топ-20 – 1 (Дрейпер)

Топ-30 – 1 (Оже-Альяссим)

Топ-40 – 1 (Боржеш)

Топ-50 – 2 (Чжан Чжичжэнь, Бублик).