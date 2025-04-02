«Моё тело не для спорта». Теннисистка без пяти пальцев потеряла сознание прямо на корте

На грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) произошёл неожиданный инцидент. Британская теннисистка Франческа Джонс, страдающая редким генетическим заболеванием, потеряла сознание прямо во время матча первого круга с аргентинкой Хулией Риерой. Кстати, буквально за пару дней до этого британка стала победительницей турнира W-75 в Бразилии, в полуфинале обыграв ту же самую Риеру (1:6, 6:4, 6:1). Что же случилось с Франческой Джонс в Боготе, какие у неё физические недуги и что мотивирует спортсменку заниматься спортом и даже побеждать?

В третьем сете поединка в Колумбии Джонс не смогла отбить подачу, пошатнулась и рухнула на корт. В итоге теннисистка покинула площадку на инвалидной коляске, находясь в бессознательном состоянии. Зрители аплодисментами проводили Франческу. Организаторы турнира оперативно отреагировали, сообщив в официальном аккаунте: «Из-за физического состояния Франческа Джонс снялась с матча при счёте 6:2, 5:7, 5:3 в пользу Риеры. Мы желаем британской теннисистке скорейшего выздоровления».

Спортсменка с рождения страдает серьёзным недугом, у неё отсутствует пять пальцев рук и ног. Накануне она выиграла титул на соревнованиях в Бразилии.

Члены команды спешат оказать первую помощь Франческе Джонс Фото: Кадр из трансляции

Этот случай стал очередным испытанием для теннисистки, занимающей 129-е место в мировом рейтинге WTA. Франческа Джонс с рождения живёт с редким генетическим заболеванием — синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. У британки по четыре пальца на обеих руках и всего семь – на ногах, что делает каждый матч настоящим вызовом. Во время поединков у неё часто случаются судороги, и обморок в Боготе — это уже 19-й раз в карьере, когда она не смогла завершить игру, и второй в 2025 году. В детстве она пережила более 10 операций из-за ещё одного проявления её недуга — расщелины нёба, который встречается лишь у нескольких тысяч человек в мире. «Мне сказали, что из-за особенностей я не смогу играть. Это стало стимулом», — вспоминает Джонс. Врачи не верили, что Франческа достигнет сколько-нибудь значимых успехов в этом виде спорта. В восемь лет один из докторов сказал, что теннис ей не покорится. Но эти слова только разожгли в девушке желание доказать обратное.

Её любовь к спорту, целеустремлённость и упорство привели к успеху. В 2021 году 20-летняя Франческа Джонс впервые вышла в основную сетку Australian Open, уверенно пройдя квалификацию. Тогда она поднялась с 352-й позиции в рейтинге WTA до 241-й. В том же году она провела матч основной сетки на Уимблдоне, в котором оказала серьёзное сопротивление будущей второй ракетке мира и победительнице US Open – 2023 американке Кори Гауфф (4:6, 5:7). Также в её активе есть победа над сильной американкой Эшлин Крюгер (6:4, 4:6, 7:5), одержанная в прошлом году во втором круге травяного турнира категории WTA-250 в Ноттингеме. В четвертьфинале Франческа должна была встретиться со своей соотечественницей, чемпионкой US Open – 2021 Эммой Радукану, но не смогла выйти на корт из-за недомогания. На прошлой неделе Джонс выиграла грунтовый турнир категории W-75 в Вакарии (Бразилия), завоевав свой восьмой титул в профессиональном теннисе. В данный момент она занимает наивысшую строчку женского рейтинга в своей карьере — 129-ю. «Моё тело не создано для спорта, но я доказываю, что это не приговор. Болезнь не мешает, а помогает. Я прошла через многое, и это дало мне уверенность», — говорит она.

Однако, как показал инцидент на турнире в Боготе, здоровье остаётся её главной проблемой на пути к победе в крупном турнире. Но к своим физическим недостаткам теннисистка относится спокойно, заявляя что ёе цель — не только побеждать, но и вдохновлять людей: «Жаловаться нет смысла. У всех есть слабости, и я учусь делать свои сильной стороной. Я не хочу доказывать что-то из мести. Лучше покажу, на что способна, и мотивирую других». История Франчески Джонс — это пример того, как сила духа и любовь к теннису помогают преодолевать любые преграды.