Шнайдер в Чарльстоне победила в день рождения. В 3-м круге она снова сыграет с россиянкой

В среду, 2 апреля, на грунтовом турнире WTA-500 в Чарльстоне проходили матчи второго круга в одиночном разряде. В этой стадии соревнований принимали участие четыре россиянки, и две из них играли друг с другом, так что встреч с участием наших было три. В одном из матчей, поставленных первым запуском, 14-я ракетка мира Диана Шнайдер, имевшая шестой номер посева, встречалась с 59-м номером рейтинга Полиной Кудерметовой. Шнайдер, которой сегодня исполнился 21 год, в первом круге не играла, а её ровесница Кудерметова победила Ирину Бегу (6:3, 6:4).

Ранее Шнайдер и Кудерметова-младшая дважды сражались друг с другом, однако на уровне основных сеток турниров WTA пересеклись лишь однажды. Тот матч в Гамбурге в 2023 году выиграла Диана, победившая Полину со счётом 6:0, 4:6, 6:1. В этот раз она также оказалась сильнее.

Обе теннисистки не сразу вошли в игру и в первых геймах зарабатывали очки в основном на ошибках соперницы, а не благодаря своим действиям. Шнайдер и Кудерметова обменялись брейками, после чего Диана всерьёз взялась за дело. Свой гейм она взяла под ноль, а на приёме дожала Полину с третьего брейк-пойнта — 3:1. Кудерметова не собиралась сдаваться и провела обратный брейк, после чего сравняла счёт — 3:3. Но на большее её не хватило. Следующие три гейма забрала Шнайдер: в восьмом гейме она снова взяла чужую подачу, а затем подала на сет, пусть и не без трудностей, лишь с третьего сетбола, — 6:3 за 31 минуту.

Вторую партию Шнайдер начала с брейка, однако Кудерметова не была намерена отпускать её. Во втором гейме Полина нацелилась на обратный брейк, но Диана отыграла оба брейк-пойнта и повела 2:0. В дальнейшем реальных возможностей взять гейм на приёме у Кудерметовой не было. Более того, в седьмом гейме Шнайдер ещё раз взяла чужую подачу, после чего под ноль подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 3 минуты. Настораживает, правда, что именинница допустила семь двойных ошибок.

33-я ракетка мира Анна Калинская (14) также играла первым запуском. Ей противостояла Кэти Макнелли — американская теннисистка, располагающаяся в конце четвёртой сотни мировой классификации, отобралась на турнир через квалификацию. В первом круге Макнелли одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой — 4:6, 6:1, 6:4.

В начале матча Макнелли смогла навязать борьбу Калинской. Россиянка начала с брейка, а во втором гейме ушла с брейк-пойнта — 2:0. А вот после 2:1 интриги уже не было: Анна взяла четыре гейма подряд, выиграв на этом отрезке 16 очков из 17, — 6:1 за 30 минут.

Во втором сете Макнелли сражалась упорнее и дважды брала чужую подачу, отвечая обратным брейком на успешные действия Калинской на приёме. Однако в последних двух геймах Анна вновь была безупречна и, отдав в них лишь очко, реализовала первый же матчбол на приёме — 6:1, 6:4 за 1 час 17 минут.

Екатерина Александрова (9), занимающая 26-ю строчку в рейтинге WTA, вышла на корт с Энн Ли, 67-й ракеткой мира. В первом матче на турнире Ли обыграла другую россиянку Анну Блинкову (6:4, 6:3), так что Александрова могла отомстить за соотечественницу.

В первой партии у обеих теннисисток были проблемы в своих геймах. У Александровой процент попадания первой подачи составил 35%, у Ли — 44%. Однако россиянка компенсировала это уверенной игрой на первой подаче, выиграв на ней 10 очков из 12, то есть 83%. Екатерина во втором гейме сделала брейк, но та ответила тем же. В игре восстановилось равновесие, и ближе к тому, чтобы его нарушить, была Александрова. И если в шестом гейме она упустила все три брейк-пойнта, то в восьмом с четвёртого брейк-пойнта добилась своего — 5:3. Екатерина смогла подать на сет, хотя ей пришлось непросто. По ходу девятого гейма она даже брейк-пойнт отыграла и с четвёртого сетбола закончила партию — 6:3 за 52 минуты.

Во втором сете Ли уже не оказывала серьёзного сопротивления. Игра у американки развалилась, и она не взяла ни одного гейма. Александровой разве что в шестом гейме пришлось приложить определённые усилия. И она, отыграв брейк-пойнт, со второго матчбола подала на матч — 6:3, 6:0 за 1 час 19 минут.

В третьем круге Александрова сразится как раз со Шнайдер, а Калинская проведёт матч с чемпионкой Australian Open 2025 года Мэдисон Киз (2).