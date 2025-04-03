Игроки топ-20 подписали письмо с требованием роста призовых на ТБШ. Они получают всего 16%

Теннисисты из топ-20 рейтингов ATP и WTA подписали и отправили письмо организаторам всех четырёх турниров «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open), требуя существенного увеличения призовых, сообщает французское издание L’Équipe.

В письме содержится призыв к более справедливому распределению финансовой прибыли на мэйджорах и увеличению доли доходов для теннисистов – главных действующих лиц, без которых соревнования невозможны.

В качестве одного из главных аргументов обоснованности своих требований теннисисты ссылаются на другие виды спорта. Например, в НБА игроки гарантированно получают не менее 50% от общего дохода лиги каждый сезон. Для сравнения: в прошлом сезоне ТБШ «Ролан Гаррос» принёс организаторам около € 338 млн, но теннисистам досталось только € 53,4 млн – 16% от общей суммы.

Трибуны на финале «Ролан Гаррос» в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Организаторы «Шлемов» в 2024 году в общей сложности выплатили теннисистам $ 254 миллиона призовых. Это почти на 10% больше показателя сезона-2023 ($ 231 млн), но игроки всё равно считают, что их труд на кортах оплачивается недостойно и недостаточно проиндексирован по сравнению со значительно выросшей прибылью.

В 2024 году турниры «Большого шлема» собрали аудиторию свыше 2 миллиардов людей в более чем 200 странах. Общее количество зрителей, посетивших стадионы на четырёх мэйджорах в Австралии, Франции, Великобритании и США составило 3,36 млн. Это на 10% больше по сравнению с 2023 годом.

«Можно не сомневаться, что письмо, подписанное лучшими теннисистами мира и их представителями, заставит организаторов четырёх «Шлемов» содрогнуться, ведь к инициативе игроков присоединилось правление ATP», — отмечает L’Équipe в своём материале.

До объявления призового фонда следующего турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос осталось несколько недель. Письмо с требованием теннисистов может существенно повлиять на предстоящее решение по суммам выплат спортсменам, но никаких гарантий повышения зарплат нет. Уже не впервые теннисисты требуют поднять им оклады, однако к каким-то прорывным результатам это не приводило. Особенно активно это делали представительницы WTA-тура.

Имена недовольных зарплатой игроков топ-20 не раскрываются. Вполне возможно, в женском туре подпись в письме поставила первая ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска не раз поднимала проблемы оплаты. Арина акцентировала особое внимание на необходимости равенства зарплат на всех турнирах у мужчин и женщин, но против увеличения зарплаты на «Шлемах» тоже явно не будет. Как и её подруга испанка Паула Бадоса, ранее поддержавшая позицию Соболенко.

Паула Бадоса и Арина Соболенко Фото: Hannah Peters/Getty Images

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек часто жалуется на условия работы в WTA-туре. Основная претензия Иги состоит в сложном календаре, хотя повышение оклада тоже явно ей интересно. Как и третьей в мировом рейтинге американке Кори Гауфф. Нельзя исключать, что у девушек письмо подписали все представительницы топ-20, в том числе дочери миллиардеров из США Джессика Пегула и Эмма Наварро – как минимум в знак солидарности с коллегами.

У мужчин ситуация более интересная. Письмо с требованием поднять зарплату на «Шлемов» последовало менее чем через две недели после судебных исков, предпринятых Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) против ATP, WTA, ITF и ITIA.

PTPA – профсоюз во главе с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Правда, вышеуказанный иск Новак почему-то не подписал и во время недавнего «Мастерса» в Майами не слишком хотел о нём говорить. Истцами стали Ник Кирьос, Райлли Опелка, Вашек Поспишил и другие менее известные игроки, которые прямо сейчас не хватают звёзд с неба или вообще никогда особо не блистали на корте.

Новак Джокович Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Это не значит, что у Джоковича нет претензий к теннисным чиновникам. Он вполне мог подписать письмо вместе с другими игроками топ-20. Кто теоретически составил ему компанию? Первая ракетка мира Янник Синнер сейчас отбывает дисквалификацию за допинг. Возможно, Янник решил в этот период отстраниться от всех теннисных дел, но в той или иной степени недовольство условиями в ATP высказывали Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев. Не станет сюрпризом, если все они выступают за увеличения зарплаты в туре. Как и другие звёздные игроки топ-20 и не только.

Реакцию на требования теннисистов предстоит узнать очень скоро – в момент оглашения призовых на «Ролан Гаррос» через две-три недели. Если организаторы согласятся отдать игрокам заметно выше 16% от общей суммы дохода, значит письмо возымело эффект. Если подобного не случится, то проблема зарплаты в теннисы лишь усугубится. Могут участиться разговоры о ещё более активном заходе денег Саудовской Аравии в теннис, что грозит переформатированием или даже исчезновением ATP и WTA в ближайшие годы.