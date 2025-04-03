Лучшая теннисистка России – Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: первый квартал 2025 года

Продолжаем наш проект! Распределяем топовых отечественных теннисисток в соответствии с результатами на стартовом отрезке года.

В прошлом году мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяли лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA. По сумме четырёх отрезков сезона первенствовали Даниил Медведев и Дарья Касаткина. Сегодня мы представляем наш рейтинг среди женщин за стартовый отрезок сезона-2025.

Правила подсчёта, а также таблица со всеми теннисистками, набравшими за три месяца хотя бы один балл, в конце материала. Пока же представляем десятку лучших первого квартала 2025 года.

10-е место. Анна Блинкова – 10 баллов

Анна Блинкова в начале сезона дважды добралась до 1/4 финала — в Линце и Остине, одержала 10 побед, включая две над теннисистками топ-30 — Элиной Свитолиной и Дианой Шнайдер. Кроме того, ей удалось удержаться в конце восьмого десятка рейтинга WTA. В итоге в активе Блинковой оказалось 10 баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Анна Блинкова

79-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 77.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 2-й круг

Хобарт – 2-й круг

Australian Open – 2-й круг

Линц – 1/4 финала

Клуж-Напока – 2-й круг

Остин – 1/4 финала

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 10/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Шнайдер)

Топ-30 – 1 (Свитолина)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

Анна Блинкова Фото: Getty Images

9-е место. Анастасия Павлюченкова – 14 баллов

За три первых месяца сезона Анастасия Павлюченкова откатилась в рейтинге WTA из топ-30 на границу топ-50. При этом она лучше всех россиянок выступила на Australian Open — добралась до 1/4 финала, а вот на остальных соревнованиях особых успехов не снискала. Из-за проблем со здоровьем Анастасия успела сыграть лишь на пяти турнирах, на которых одержала пять побед, в том числе над двумя теннисистками топ-40 — Анастасией Потаповой и Донной Векич.

Анастасия Павлюченкова

50-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 30.

Результаты за январь-март-2025:

Аделаида – 1-й круг

Australian Open – 1/4 финала (2)

Абу-Даби – 2-й круг

Дубай – 1-й круг

Майами – 1-й круг.

Победы/поражения – 5/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Векич)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Потапова)

Топ-50 – 0.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

8-е место. Диана Шнайдер – 15 баллов

Бронзовый призёр нашего прошлогоднего конкурса Диана Шнайдер провела первый квартал этого сезона в одиночном разряде не так успешно, как в парном. Её лучшим результатом стал четвертьфинал на «пятисотнике» в Аделаиде. Также в активе Дианы лишь три победы над теннисистками топ-50 — Магдаленой Френх, Маркетой Вондроушовой и Катержиной Синяковой. Пока она остаётся в двадцатке сильнейших теннисисток мира, но во время грунтовой серии турниров россиянке, только что отметившей 21-й день рождения, необходимо прибавлять. Иначе её обгонят другие.

Диана Шнайдер

14-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 13.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 1/4 финала

Australian Open – 3-й круг

Доха – 1-й круг

Дубай – 2-й круг

Остин – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 7/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Френх)

Топ-40 – 1 (Вондроушова)

Топ-50 – 1 (Синякова).

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

7-е место. Анастасия Потапова – 16 баллов

Анастасия Потапова продолжает сохранять позиции в топ-40 рейтинга WTA. При этом она оказалась в небольшом числе россиянок, кому удалось завоевать в начале сезона-2025 титул — в Клуж-Напоке. Также Анастасия добралась до 1/4 финала турнира в Линце. За первые три месяца сезона она одержала 12 побед, в том числе три над соперницами из топ-50 — Беатрис Хаддад-Майей, Даяной Ястремской и Ребеккой Шрамковой.

Анастасия Потапова

38-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 35.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 3-й круг

Australian Open – 2-й круг

Линц – 1/4 финала

Клуж-Напока – титул (2)

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 1-й круг.

Победы/поражения – 12/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Ястремская)

Топ-50 – 1 (Шрамкова).

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

6-е место. Дарья Касаткина – 16 баллов

Победительница нашего прошлогоднего рейтинга Дарья Касаткина в первом квартале нынешнего сезона выступила не очень удачно. Её лучшие результаты — четвёртый круг Australian Open и 1/4 финала Аделаиды. В её активе лишь четыре победы над соперницами из топ-50. За этот период Дарья выпала из топ-10 рейтинга WTA и лишилась статуса первой ракетки России. А с 31 марта 2025 года Касаткина перешла под флаг Австралии, так что со второго квартала в нашем рейтинге она принимать участие уже не будет.

Дарья Касаткина

12-я ракетка мира*

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 9.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 3-й круг

Аделаида – 1/4 финала

Australian Open – 4-й круг (1)

Абу-Даби – 2-й круг

Доха – 3-й круг

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 9/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Путинцева)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 3 (Стирнс, Аванесян, Кенин).

* — с 31 марта 2025 года представляет Австралию

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

5-е место. Вероника Кудерметова – 24 балла

Вероника Кудерметова стартовала в этом сезоне гораздо увереннее, чем в прошлом. Она добралась до четвёртого круга Australian Open и 1/4 финала Хобарта, одержала восемь побед, в том числе пять – над соперницами из топ-40. Кроме того, сама россиянка поднялась из топ-80 рейтинга WTA в топ-60, что принесло ей два дополнительных бонусных балла в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Вероника Кудерметова

52-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 72.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 1-й круг

Хобарт – 1/4 финала

Australian Open – 4-й круг (1)

Абу-Даби – 2-й круг

Доха – 1-й круг

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 8/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Хаддад-Майя, Самсонова)

Топ-30 – 2 (Бултер, Александрова)

Топ-40 – 1 (Ван Синьюй)

Топ-50 – 0.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

4-е место. Полина Кудерметова – 26 баллов

Полина Кудерметова — дебютантка нашего рейтинга. В конце прошлого сезона она набрала первые баллы в зачёт, но тогда в десятку лучших не попала. А сейчас у младшей из сестёр Кудерметовых произошёл мощный взлёт. Главным двигателем успеха стал финал «пятисотника» в Брисбене, куда Полина пробилась из квалификации. Кроме того, она дошла до третьего круга Индиан-Уэллса и в итоге одержала четыре победы над теннисистками топ-40. В результате Кудерметова-младшая взлетела из-за пределов топ-100 рейтинга WTA в топ-60, за что получила ещё пять бонусных баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Полина Кудерметова

59-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 107.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – финал (2)

Australian Open – 1-й круг

Сингапур – 1-й круг

Доха – 1-й круг

Дубай – квалификация

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 1-й круг.

Победы/поражения – 7/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Касаткина)

Топ-20 – 1 (Александрова)

Топ-30 – 1 (Самсонова)

Топ-40 – 1 (Ван Синьюй)

Топ-50 – 0.

Полина Кудерметова Фото: Getty Images

3-е место. Людмила Самсонова – 30 баллов

У Людмилы Самсоновой получился довольно успешный старт сезона. Она добралась до 1/2 финала Аделаиды и четвертьфинала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, в результате чего из топ-30 рейтинга WTA вернулась в топ-20, за что получила дополнительный балл в зачёт рейтинга «Чемпионата». Кроме того, в активе Людмилы шесть побед над соперницами из топ-50, в том числе и над двумя представительницами десятки сильнейших — Эммой Наварро и Жасмин Паолини.

Людмила Самсонова

19-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 27.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 1/2 финала (1)

Australian Open – 2-й круг

Абу-Даби – 1-й круг

Доха – 2-й круг

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 1/4 финала (1)

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 9/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 2 (Наварро, Паолини)

Топ-20 – 1 (Касаткина)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Павлюченкова)

Топ-50 – 2 (Боузкова, Лулу Сун).

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

2-е место. Екатерина Александрова – 34 балла

Для Екатерины Александровой старт сезона получился вполне успешным, несмотря на провал на Australian Open (поражение в первом круге). Она завоевала титул на «пятисотнике» в Линце, дошла до полуфинала «тысячника» в Дохе, а кроме того одержала девять побед, в том числе две над представительницами топ-5 рейтинга WTA — Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой.

Екатерина Александрова

26-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 28.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 2-й круг

Australian Open – 1-й круг

Линц – титул (4)

Доха – 1/2 финала (2)

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг.

Победы/поражения – 9/7

Топ-5 – 2 (Соболенко, Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Мухова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Фернандес, Мертенс)

Топ-50 – 0.

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

👑 1-е место. Мирра Андреева – 77 баллов

17-летняя Мирра Андреева продолжает бить рекорды. На этот раз она завоевала небывалые до этого момента 77 баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата». Предыдущий рекорд принадлежал Даниилу Медведеву — в первом квартале прошлого сезона в его активе было 65 баллов. За первые три месяца 2025 года Мирра выиграла два «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэллсе, дошла до четвёртого круга Australian Open и полуфинала Брисбена. Кроме того, Андреева-младшая поднялась в рейтинге WTA из топ-20 в топ-10 и стала первой ракеткой России. Также в активе Мирры пять побед над теннисистками топ-10 (Ига Швёнтек — 2, Елена Рыбакина — 2, Арина Соболенко) и ещё 10 побед над представительницами топ-50. Все эти достижения позволили Мирре Андреевой с большим преимуществом над остальными стать лучшей теннисисткой России в первом квартале 2025 года по версии «Чемпионата».

Мирра Андреева

7-я ракетка мира

Рейтинг на 30 декабря 2024 года – 16.

Результаты за январь-март-2025:

Брисбен – 1/2 финала (1)

Australian Open – 4-й круг (1)

Доха – 2-й круг

Дубай – титул (8)

Индиан-Уэллс – титул (8)

Майами – 3-й круг.

Победы/поражения – 20/4

Топ-5 – 3 (Швёнтек-2, Соболенко)

Топ-10 – 2 (Рыбакина-2)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 4 (Носкова, Френх, Таусон, Свитолина)

Топ-40 – 2 (Вондроушова, Таусон)

Топ-50 – 4 (Жабер, Боузкова, Аванесян, Стирнс).

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершится после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом из них будет по одному «Шлему» и несколько «тысячников». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за три стартовых месяца сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, представительницы топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Обращаем ваше внимание, что в таблице есть строка, касающаяся турниров WTA-125K, поскольку на них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-я в группе на Ит) 4-й кр (4-я в группе на Ит) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящими в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за победу над представительницами топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 ценится в пять баллов, а над теннисисткой из топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то суммы получаются равными, выше располагается та из них, которая выше в последнем рейтинге WTA.