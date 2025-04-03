Шнайдер за час проиграла российское дерби в Чарльстоне. Александрова — в 1/4 финала

В четверг, 3 апреля, на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне проходили матчи третьего круга, то есть 1/8 финала. В одной из встреч друг с другом играли россиянки. 26-я ракетка мира Екатерина Александрова, посеянная под девятым номером, вышла на корт с 14-м номером мирового рейтинга Дианой Шнайдер (6). Александрова во втором круге одержала разгромную победу над Энн Ли, повесив ей «баранку», — 6:3, 6:0. Шнайдер, отпраздновавшая 21-летие, отметила день рождения победой над другой россиянкой Полиной Кудерметовой — 6:3, 6:2.

Фаворитом противостояния с небольшим перевесом считалась Шнайдер, которой давали 56% шансов на победу. В пользу Дианы говорили более высокое место в рейтинге WTA и тот факт, что у неё уже есть титул на грунте (Будапешт-2024), в то время как Александрова на самом медленном покрытии даже в финал ни разу не выходила. Предматчевые ожидания не оправдались.

В первом сете Шнайдер так толком и не нашла свою подачу, да и в розыгрышах Александрова смотрелась убедительнее. Во втором гейме Диана подарила Екатерине брейк под ноль, следом провела обратный брейк, но сравнять счёт не смогла, отдав подачу с 30:0 в четвёртом гейме, — 3:1 в пользу Александровой. Это в итоге и определило судьбу партии. В седьмом гейме, правда, Екатерина была близка к тому, чтобы потерять преимущество. Ведя 4:2, 30:30, Александрова допустила ошибку в розыгрыше, после чего запустила мяч на трибуны и получила за это предупреждение. Однако Шнайдер не использовала брейк-пойнт, и гейм забрала её соперница. А в восьмом гейме Екатерина сделала третий брейк и выиграла сет — 6:2 за 30 минут. Что касается Дианы, то процент попадания первой подачи у неё составил 43%, а на второй подаче она взяла лишь три очка из 12, то есть всего 25%.

Во второй партии Александрова не позволила усомниться в своём превосходстве — у Шнайдер по-прежнему ничего не получалось. Диана выиграла только один гейм, четвёртый, а все остальные забрала Екатерина, причём на её подаче даже намёков на брейк-пойнты не было. В седьмом гейме Александрова, исполнившая восемь эйсов в этой встрече (в том числе на втором матчболе), оформила победу — 6:2, 6:1 всего за 56 минут.

В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13).

А в ночь с 3 на 4 апреля мск свой матч 1/8 финала проведёт Анна Калинская (14), которую ожидает сражение с чемпионкой Australian Open 2025 года Мэдисон Киз (2). За всеми событиями турнира в Чарльстоне следите на «Чемпионате».