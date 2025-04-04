Калинская — в 1/4 финала Чарльстона! Анна сенсационно выбила чемпионку AO-2025 Мэдисон Киз

В ночь с 3 на 4 апреля мск на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) закончились матчи третьего круга. В одной из последних встреч 1/8 финала принимала участие 33-я ракетка мира Анна Калинская, имевшая 14-й номер посева. Ей противостояла чемпионка Australian Open 2025 года Мэдисон Киз (2), замыкающая первую пятёрку мирового рейтинга. Калинская во втором раунде без особых трудностей прошла Кэти Макнелли — 6:1, 6:4. А Киз оказалась сильнее Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:6 (7:4).

Фаворитом матча считалась Киз — шансы Калинской оценивали всего в 28%. Перед матчем с россиянкой американка могла похвастаться внушительной статистикой побед и поражений в этом сезоне: 20-3. До победы на AO-2025 Мэдисон ещё и Аделаиду взяла, а три поражения ей нанесли Клара Таусон (в Окленде), Арина Соболенко (в Индиан-Уэллсе) и Александра Эала (в Майами). Калинская, напротив, перед Чарльстоном пребывала на неудачном отрезке из пяти поражений в шести матчах. Да и в личных встречах минимальный перевес был у Киз: 1-0. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2022 она победила Калинскую со счётом 6:3, 3:6, 6:4.



В первом сете инициативой поначалу владела Киз. Американка взяла первый гейм, а во втором вышла на тройной брейк-пойнт. Однако Калинская удержала подачу, а в третьем гейме добилась брейка, несмотря на то что Мэдисон начала с 40:0 на подаче. В дальнейшем американка неудачно проводила розыгрыши: на первой подаче она выиграла лишь семь очков из 18, то есть 39%. В пятом гейме Анна ещё раз взяла чужую подачу и повела 4:1 с двумя брейками. Один брейк Киз отыграла, но последние два гейма остались за Калинской. Отдав по очку в каждом из них, Анна выиграла сет — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии теннисистки дошли до 3:3, упустив три брейк-пойнта на двоих. В седьмом гейме Калинская добилась брейка, который позволил ей подавать на матч при 5:4. В этом гейме, ставшем последним. Анна ушла с брейк-пойнта и с третьего матчбола дожала соперницу — 6:2, 6:4 за 1 час 20 минут. Учитывая предматчевые расклады, победу россиянки можно назвать сенсацией.

«Этот матч особенный. Он был мне нужен для уверенности. Начало года выдалось неудачным. Приятно вернуться и играть на таком высоком уровне», — сказала Калинская после матча на корте. Анна впервые с июня 2024 года обыграла теннисистку из первой десятки рейтинга WTA.

Таким образом, в 1/4 финала турнира в Чарльстоне выступят две россиянки. Екатерина Александрова (9) сыграет с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь (3), а Калинская — с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Американка русского происхождения выбила экс-россиянку, а ныне австралийку Дарью Касаткину (5) — 6:3, 7:6 (9:7).

«Пятисотник» в Чарльстоне завершится 6 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».