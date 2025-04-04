Письмо к ТБШ про призовые подписали и россияне. Что требуют Медведев, Мирра и другие?

Главной новостью последних дней в теннисе, пожалуй, стало письмо ряда игроков топ-20 рейтинга ATP и WTA к организаторам турниров «Большого шлема» с требованием увеличить призовые.

Изначально информацию об этом опубликовало издание L’Equipe, не раскрывая имён спортсменов. Позже Associated Press узнал, кто именно из топ-игроков подписал письмо, датированное 21 марта.

Оказалось, что недовольство призовыми выразили все теннисисты, стоявшие во время турнира в Индиан-Уэллсе в топ-10 рейтинга ATP и топ-11 рейтинга WTA, кроме Елены Рыбакиной.

Таким образом, в списке требующих повышения выплат на «Шлемах» значатся Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Алекс де Минор из ATP-тура, а также Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса и Мирра Андреева в WTA.

Даниил Медведев, Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Андрей Рублёв, Каспер Рууд Фото: John Russo/ATP Tour/ATP Tour via Getty Images

Игроки запросили встречу между их представителями и Крэйгом Тили, Стефаном Морелем, Салли Болтон и Лью Шерром – главами Tennis Australia, Федерации тенниса Франции, Всеанглийского клуба лаун-тенниса и USTA соответственно. Они же являются теми самыми организаторами турниров «Большого шлема» Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open. Встреча должна состояться во время предстоящего крупного турнира в Мадриде c 21 апреля по 4 мая.

Ключевое требование звёзд тенниса — увеличить долю от прибыли «Больших шлемов», которая выделяется на призовые игрокам. Сейчас она на всех мэйджорах не превышает 20%. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» спортсменам досталось € 53,4 млн – 16% от общей суммы € 338 млн прибыли турнира. Грунтовый «Шлем» в Париже является следующим в календаре. Теннисисты надеются, что их запросы удовлетворят именно к «Ролан Гаррос» — 2025, а затем подобному примеру последуют все остальные.

Некоторые игроки уже высказались по поводу требований поднять призовые. Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь заявила, что ей про письмо рассказала входящая в совет WTA двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

«Думаю, что это принесёт большую пользу всем игрокам, не только лучшим, но особенно тем, которые усердно трудятся все годы и нуждаются в заработке на турнирах «Большого шлема». Мы должны выживать. Нужно платить за хорошую команду, чтобы иметь хорошие шансы на победу в матчах. Так что я думаю, что это очень позитивная идея. Если вы посмотрите на баскетбол, там все получают 50/50. Мы, игроки, очень усердно работаем. Поскольку я теннисистка, я знаю, сколько работала, чтобы здесь оказаться. Поэтому считаю, что это хорошо для нас. Мы стараемся сделать всё, что можем. А потом посмотрим, что принесут нам боги и «Шлемы». Но мы хотя бы пытаемся.

На самом деле, Азаренко первой рассказала мне об этой идее. Сначала я думала, что это трудно осуществить. Но каким-то образом они действительно это сделали. А потом я поговорила со своим менеджером, и мне кажется, что это положительное преимущество для всех теннисистов. И я действительно верю, что когда занимаешь 100-е место в мире, то нужна хорошая команда, чтобы иметь возможность подняться на более высокое место. Поэтому я думаю, что это принесёт большую выгоду таким игрокам», — приводит слова Циньвэнь Bounces.

Чжэн Циньвэнь Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Шестая ракетка мира Каспер Рууд сослался на примеры крупных спортивных лиг США, где игрокам отдают 50% от доходов.

«Как игрок я считаю, что это несправедливо. Если сравнить с другими крупными видами спорта — НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол), НБА (баскетбол), то их [игроков] доходы ближе к 50%. Я не думаю, что когда-нибудь будет 50/50, но если мы сможем приблизиться к этому значению… Каждый процентный пункт может помочь. В последние годы на турнирах «Большого шлема» турнир начинается на день раньше. Большинство организаторов принимают такие решения, даже не поговорив с игроками и не посоветовавшись с ними. Есть определённые вещи, которые сделали организаторы, и они заставили нас почувствовать, что пришло время для реакции. Пришло время просить о встрече и обсуждать некоторые вопросы», — приводит слова Рууда We love tennis.

Звёзды российского тенниса Мирра Андреева, Андрей Рублёв и Даниил Медведев значатся в списке подписавших письмо. С ними солидарна вся теннисная элита, за исключением Елены Рыбакиной. Возможно, чемпионку Уимблдона-2022 вопрос призовых сейчас мало волнует или она не хочет усугублять отношения с WTA, которые и без того не идеальные после отстранения её скандального тренера Стефано Вукова из-за абьюза.

Елена Рыбакина Фото: Al Bello/Getty Images

В любом случае именно игроки топ-10 обладают самым громким голосом в теннисе. Все звёзды фактически выступили единым фронтом. Организаторам «Шлемов» будет сложно проигнорировать их требования. Функционеры вряд ли убедят игроков тем фактом, что призовые на мэйджорах и так постоянно растут. В 2024-м на ТБШ разыграли $ 254 млн, а сезоном ранее эта сумма составила $ 231 млн.

Данные по 2025 году пока недоступны, поскольку призовые на «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open ещё не опубликованы. Можно судить по Australian Open, где общий фонд выплат игрокам поставил $ 60,63 млн – на 11,1% больше, чем в 2024-м. Нет сомнений, что три оставшихся в нынешнем сезоне мэйджора тоже увеличат призовые, но это всё равно не устраивает теннисистов.

Игроки хотят получать фиксированный процент от дохода «Шлемов», а не просто довольствоваться небольшой индексацией выплат. Прибыль и посещаемость турниров ежегодно растут, поэтому теннисисты намерены «быть в доле» как их коллеги-спортсмены в НБА, НФЛ и МЛБ. Вряд ли они получат 50%, однако для начала компромиссным вполне может стать вариант в районе 25%. Всё будет зависеть от переговоров в Мадриде, итогов которых ждать осталось не так уж долго.