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Мирра Андреева, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и другие звёзды тенниса требуют больше денег от турниров Большого шлема

Письмо к ТБШ про призовые подписали и россияне. Что требуют Медведев, Мирра и другие?
Михаил Георгиев
Даниил Медведев
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Увеличения выплат на «Шлемах» хотят все игроки топ-10 у мужчин и женщин, за исключением Елены Рыбакиной.

Главной новостью последних дней в теннисе, пожалуй, стало письмо ряда игроков топ-20 рейтинга ATP и WTA к организаторам турниров «Большого шлема» с требованием увеличить призовые.

Изначально информацию об этом опубликовало издание L’Equipe, не раскрывая имён спортсменов. Позже Associated Press узнал, кто именно из топ-игроков подписал письмо, датированное 21 марта.

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Оказалось, что недовольство призовыми выразили все теннисисты, стоявшие во время турнира в Индиан-Уэллсе в топ-10 рейтинга ATP и топ-11 рейтинга WTA, кроме Елены Рыбакиной.

Таким образом, в списке требующих повышения выплат на «Шлемах» значатся Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Новак Джокович, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Алекс де Минор из ATP-тура, а также Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Циньвэнь, Паула Бадоса и Мирра Андреева в WTA.

Даниил Медведев, Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Андрей Рублёв, Каспер Рууд

Даниил Медведев, Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Андрей Рублёв, Каспер Рууд

Фото: John Russo/ATP Tour/ATP Tour via Getty Images

Игроки запросили встречу между их представителями и Крэйгом Тили, Стефаном Морелем, Салли Болтон и Лью Шерром – главами Tennis Australia, Федерации тенниса Франции, Всеанглийского клуба лаун-тенниса и USTA соответственно. Они же являются теми самыми организаторами турниров «Большого шлема» Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open. Встреча должна состояться во время предстоящего крупного турнира в Мадриде c 21 апреля по 4 мая.

Ключевое требование звёзд тенниса — увеличить долю от прибыли «Больших шлемов», которая выделяется на призовые игрокам. Сейчас она на всех мэйджорах не превышает 20%. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» спортсменам досталось € 53,4 млн – 16% от общей суммы € 338 млн прибыли турнира. Грунтовый «Шлем» в Париже является следующим в календаре. Теннисисты надеются, что их запросы удовлетворят именно к «Ролан Гаррос» — 2025, а затем подобному примеру последуют все остальные.

Некоторые игроки уже высказались по поводу требований поднять призовые. Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь заявила, что ей про письмо рассказала входящая в совет WTA двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко.

«Думаю, что это принесёт большую пользу всем игрокам, не только лучшим, но особенно тем, которые усердно трудятся все годы и нуждаются в заработке на турнирах «Большого шлема». Мы должны выживать. Нужно платить за хорошую команду, чтобы иметь хорошие шансы на победу в матчах. Так что я думаю, что это очень позитивная идея. Если вы посмотрите на баскетбол, там все получают 50/50. Мы, игроки, очень усердно работаем. Поскольку я теннисистка, я знаю, сколько работала, чтобы здесь оказаться. Поэтому считаю, что это хорошо для нас. Мы стараемся сделать всё, что можем. А потом посмотрим, что принесут нам боги и «Шлемы». Но мы хотя бы пытаемся.

На самом деле, Азаренко первой рассказала мне об этой идее. Сначала я думала, что это трудно осуществить. Но каким-то образом они действительно это сделали. А потом я поговорила со своим менеджером, и мне кажется, что это положительное преимущество для всех теннисистов. И я действительно верю, что когда занимаешь 100-е место в мире, то нужна хорошая команда, чтобы иметь возможность подняться на более высокое место. Поэтому я думаю, что это принесёт большую выгоду таким игрокам», — приводит слова Циньвэнь Bounces.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Шестая ракетка мира Каспер Рууд сослался на примеры крупных спортивных лиг США, где игрокам отдают 50% от доходов.

«Как игрок я считаю, что это несправедливо. Если сравнить с другими крупными видами спорта — НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол), НБА (баскетбол), то их [игроков] доходы ближе к 50%. Я не думаю, что когда-нибудь будет 50/50, но если мы сможем приблизиться к этому значению… Каждый процентный пункт может помочь. В последние годы на турнирах «Большого шлема» турнир начинается на день раньше. Большинство организаторов принимают такие решения, даже не поговорив с игроками и не посоветовавшись с ними. Есть определённые вещи, которые сделали организаторы, и они заставили нас почувствовать, что пришло время для реакции. Пришло время просить о встрече и обсуждать некоторые вопросы», — приводит слова Рууда We love tennis.

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Звёзды российского тенниса Мирра Андреева, Андрей Рублёв и Даниил Медведев значатся в списке подписавших письмо. С ними солидарна вся теннисная элита, за исключением Елены Рыбакиной. Возможно, чемпионку Уимблдона-2022 вопрос призовых сейчас мало волнует или она не хочет усугублять отношения с WTA, которые и без того не идеальные после отстранения её скандального тренера Стефано Вукова из-за абьюза.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Al Bello/Getty Images

В любом случае именно игроки топ-10 обладают самым громким голосом в теннисе. Все звёзды фактически выступили единым фронтом. Организаторам «Шлемов» будет сложно проигнорировать их требования. Функционеры вряд ли убедят игроков тем фактом, что призовые на мэйджорах и так постоянно растут. В 2024-м на ТБШ разыграли $ 254 млн, а сезоном ранее эта сумма составила $ 231 млн.

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Данные по 2025 году пока недоступны, поскольку призовые на «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open ещё не опубликованы. Можно судить по Australian Open, где общий фонд выплат игрокам поставил $ 60,63 млн – на 11,1% больше, чем в 2024-м. Нет сомнений, что три оставшихся в нынешнем сезоне мэйджора тоже увеличат призовые, но это всё равно не устраивает теннисистов.

Игроки хотят получать фиксированный процент от дохода «Шлемов», а не просто довольствоваться небольшой индексацией выплат. Прибыль и посещаемость турниров ежегодно растут, поэтому теннисисты намерены «быть в доле» как их коллеги-спортсмены в НБА, НФЛ и МЛБ. Вряд ли они получат 50%, однако для начала компромиссным вполне может стать вариант в районе 25%. Всё будет зависеть от переговоров в Мадриде, итогов которых ждать осталось не так уж долго.

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