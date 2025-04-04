Только Александрова продолжает борьбу в Чарльстоне! Калинская уступила 44-й ракетке мира

Всё самое интересное началось на турнире серии WTA-500 в Чарльстоне! Вечером в пятницу, 4 апреля, свои четвертьфинальные встречи на первом грунтовом турнире в сезоне провели две россиянки: Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Первым запуском в этот игровой день на корт вышли Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира) и Даниэль Коллинз (22). В этом дерби победительницей с «баранкой» стала Пегула (1:6, 6:3, 6:0).

Сразу следом на центральном корте появились Чжэн Циньвэнь (8) и Екатерина Александрова (26). Ранее девушки встречались дважды: во втором круге Чарльстона три года назад и в третьем круге Мадрида в сезоне-2023. Оба поединка прошли на грунте и остались за российской теннисисткой. 2-0 по личным встречам вела Екатерина.

Обе сегодня провели свой шестой в карьере четвертьфинал на грунте. Гораздо более подготовленной к нему подошла Александрова. Она стремительно начала поединок, сразу перехватила преимущество и повела с двумя брейками, тремя своими выигранными подачами и счётом 5:0 всего за 20 минут.

«Баранки» не случилось – взять одну свою подачу Циньвэнь всё же удалось – но все карты оказались в руках Екатерины. Хотя по активно выигранным розыгрышам и невынужденным ошибкам девушки оказались близки друг к другу: 5/14 у Александровой и 3/15 – у Чжэн.

На старте второго сета Александрова заработала очередной брейк-пойнт, а реализовала его потрясающим переводом с форхенда по линии в момент, когда Чжэн находилась у сетки. Сразу после этого китайская спортсменка вызвала врача и консультировалась с ним в каждом переходе до окончания матча, а россиянка в это время отправлялась к своему боксу и консультировалась с Игорем Андреевым.

Циньвэнь будто тревожила вся правая рука, врачи то тейпировали локоть, то разминали плечо, то искали болевую точку в запястье. Несмотря на явный дискомфорт, Чжэн продолжила брать свои подачи и заставила Александрову понервничать буквально в паре эпизодов.

В итоге Екатерина забрала матч за 1 час 25 минут со счётом 6:1, 6:4. Однажды, в 2022 году, россиянка уже играла в полуфинале Чарльстона, но тогда уступила будущей чемпионке Белинде Бенчич. В этот раз Александрова сразится с Джессикой Пегулой.

В лайв-рейтинге Екатерина уже поднялась на четыре позиции и заняла 22-ю строчку.

После Екатерины на центральный корт вышла Анна Калинская (33), ей предстояло сыграть с хозяйкой кортов Софьей Кенин (44). Кстати, интересно в этом году в Чарльстоне сформировались четвертьфинальные пары. Впервые за 43 года (!) до текущей стадии на этом турнире добрались сразу пять американок. В последний раз такое случалось в сезоне-1982, когда в четвертьфинале сыграли сразу шесть представительниц США: Крис Эверт, Пэм Шрайвер, Андреа Ягер, Зина Гаррисон, Андреа Леанд и Мартина Навратилова.

И теперь уроженке Москвы, представляющей Соединённые Штаты, было необходимо противостоять Калинской. До этого девушки ни разу друг с другом на корте не пересекались.

Этот матч оказался более интригующим и нервным, чем предыдущий на этом корте. Калинская первой вышла на подачу, но упустила преимущество с 40:0 и позволила Кенин сделать ранний брейк. Вернуть равенство в счёте удалось только к шестому гейму. После обратного брейка россиянка и американка поменялись ролями, и теперь игру диктовала именно Анна.

Однако настолько непредсказуемой оказалась эта встреча, что спустя пару геймов, при счёте 4:4, Калинская под ноль отдала свою подачу, сильно её зажало. После этого Кенин без особых трудностей завершила стартовый сет в свою пользу.

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Звёздный час Кенин продолжился и во втором сете – в первом же гейме она сделала брейк, с которым прошла до самой концовки партии. Калинской при этом ни до одного брейк-пойнта добраться не удалось.

Обе девушки сегодня были нестабильны, но чаще упорство и настойчивость демонстрировала американка. Россиянка же порой не завершала розыгрыши, в которых диктовала игру, раньше времени останавливала работу ног и некачественно обрабатывала мячи.

После такой классной победы в третьем круге над Мэдисон Киз, чемпионкой Australian Open, Калинская уступила 44-й ракетке мира. Хотя по игре Анна должна была бороться с американкой.

Кенин одержала победу со счётом 6:4, 6:3 и вышла в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне. Её соперница определится в последнем четвертьфинальном поединке Наварро/Анисимова.

Турнир в Чарльстоне продлится до воскресенья, 6 апреля. За развязкой соревнований следите на «Чемпионате».