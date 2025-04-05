Медведеву опять достался Хачанов на старте турнира. Теперь они сыграют в Монте-Карло

Ближайшая неделя – одна из очень немногих в теннисе, на которой пройдёт всего один турнир ATP и/или WTA. В женском туре будут проводиться матчи Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации), от которого по-прежнему отстранена сборная России, а у мужчин состоится «Мастерс» в Монте-Карло. С трибун его кортов открываются прекрасные виды на Средиземное море, которыми каждый раз дают полюбоваться режиссёры трансляций – ну а для большинства топовых игроков это первый старт на грунте после «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Помимо дисквалифицированного Янника Синнера, в Монако собрались почти все топы. Не хватает только некоторых американцев, но это и неудивительно – европейских грунтовых кортов в США фактически нет, все игроки с детства тренируются на харде, и мало кто умеет и любит играть на медленном песке. На единственный из девяти необязательных «Мастерсов» сезона не заявились Тейлор Фриц и Томми Пол, четвёртая и 13-я ракетки мира. При этом здесь планируют сыграть Фрэнсис Тиафо и Брэндон Накашима, хотя сделать это будет непросто – субботним вечером они проведут очный поединок в полуфинале Хьюстона, соответственно, вечером воскресенья кто-то из них сыграет в финале, а максимум во вторник уже нужно выйти на корт в Монте-Карло, совершив трансатлантический перелёт.

Но перейдём непосредственно к турнирной сетке. Даниилу Медведеву, по итогам Майами выпавшему из топ-10, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в первую восьмёрку посева и пропустить матч первого круга. В отсутствие Синнера и Фрица россиянин, являющийся 11-й ракеткой мира, получил девятый номер посева, а bye в первом круге здесь предусмотрен только для топ-8. И надо же было такому случиться, что из всех возможных соперников Медведеву достался единственный вариант с другим россиянином – Даниила ждёт второе за год дерби с Кареном Хачановым. Что касается Андрея Рублёва, то он получил седьмой номер посева и стартует со второго круга, то есть никак не мог встретиться на старте не только с Медведевым, но и с несеяным Хачановым.

Предыдущий поединок между Даниилом и Кареном состоялся на харде, в первом круге Дохи. Там Медведев одержал тяжёлую победу в трёх сетах – 4:6, 7:5, 6:3 за 2,5 часа. Общий счёт личных встреч – 6-2 в пользу Даниила. При этом год назад Карен обыграл его как раз в Монте-Карло (правда, тогда это был матч третьего круга, а не первого).

Карен Хачанов Фото: Harry How/Getty Images

Победитель российского дерби во втором круге получит более слабого соперника в лице француза Александра Мюллера либо кого-то из квалификации, а вот в третьем круге может встретиться либо с Алексом де Минором, либо с хорошо чувствующими себя на грунте Себастьяном Баэсом или Томашем Махачем. Махач, к слову, недавно снялся по ходу турнира в Майами, не выйдя на дерби с будущим чемпионом, Якубом Меншиком – но, видимо, сейчас с чехом уже всё в порядке. В четвертьфинале вероятен матч с Новаком Джоковичем, ну а в полуфинале – с Александром Зверевым либо Стефаносом Циципасом, который прекрасно чувствует себя именно на этих кортах, завоевав здесь три титула за четыре года (в том числе в прошлом сезоне).

Рублёв же оказался в противоположной, нижней половине сетки. Во втором круге он встретится либо с ветераном тура Гаэлем Монфисом, либо с квалифаером. В третьем круге возможен поединок уже с Артюром Фисом (кстати, Монфис переводится с французского как «мой сын», а Фис, соответственно – просто «сын»), а в четвертьфинале – с Карлосом Алькарасом. Из топ-сеяных в этой половине сетки находятся также Каспер Рууд, которому Рублёв только что проиграл в полуфинале выставочного турнира UTS, и Джек Дрейпер, завоевавший титул на «Мастерсе» в Майами. Посмотрим теперь, как Андрей проведёт свой первый официальный турнир после начала сотрудничества с Маратом Сафиным.

Андрей Рублёв Фото: Hannah Peters/Getty Images

Кстати, о ветеранах тура – организаторы отнеслись к ним с должным почтением и предоставили сразу нескольким игрокам уайлд-кард. Если Монфис попал в основную сетку сам, то завершающему карьеру Ришару Гаске, а также Стэну Вавринке и Фабио Фоньини понадобились специальные приглашения. Фоньини завоевал на этом «Мастерсе» свой единственный крупный титул, выиграв его в 2019 году, ну а Вавринка помимо того, что брал Монте-Карло в 2014-м, просто является лучшим по достижениям теннисистом эпохи Биг-4, не входившим в эту самую четвёрку (которая состояла из Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея). Ещё одну уайлд-кард получил местный теннисист Валентен Вашеро.

Вот такой состав собрался на первом грунтовом «Мастерсе» сезона. Турнир по-своему уникальный – во-первых, единственный «Мастерс» на песке, а также единственный из проходящих весной или летом, который не является совместным с WTA (если считать канадский турнир совместным – по сути, это одно соревнование, хоть женщины и мужчины и не пересекаются там физически, играя то в Торонто, то в Монреале). Во-вторых, один из уже немногих «Мастерсов», сохранивших сетку на 56, а не 96 игроков, и длящихся неделю (ладно, если быть точным, то восемь дней), а не 11-12 дней. Ещё недавно это было обычным делом, исключением из которого являлись только Индиан-Уэллс и Майами, но сейчас всё больше турниров расширяется и «захватывает» двухнедельный слот, так что Монте-Карло уже выглядит по-хорошему олдскульно.