Александрова драматично проиграла битву за финал. Но теперь она в двух шагах от топ-20

В субботу, 5 апреля, на грунтовом турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) проходили полуфинальные матчи. В «верхнем» полуфинале играли 26-я ракетка мира Екатерина Александрова, посеянная под девятым номером, и четвёртый номер рейтинга WTA Джессика Пегула (1). Обе теннисистки порадовали своих болельщиков яркими выступлениями на четвертьфинальной стадии: Пегула одержала волевую победу над Даниэль Коллинз (1:6, 6:3, 6:0), а Александрова не отдала ни сета олимпийской чемпионке Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4. Да и вообще за три встречи, предшествовавшие полуфиналу, Екатерина потеряла лишь 11 геймов.

Александрова перед матчем понимала, что её ждёт очень нелёгкий поединок. «Это будет очень сложно, потому что она очень последовательная и стабильная. С этим трудно что-то сделать», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Пегула же понадеялась, что победный опыт в поединках с Александровой именно на грунте поможет ей. «Очевидно, она уже победила многих ведущих теннисисток. Надеюсь, что на грунте всё будет по-другому. В последний раз я выиграла у неё именно на грунте. Так что, надеюсь, смогу использовать этот факт в свою пользу», — цитирует её пресс-служба WTA.

Действительно, в личных встречах Александрова вела со счётом 2-1. Американка одолела россиянку на грунте Рима-2021 (6:2, 6:4), а та была сильнее в четвертьфиналах Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4) и Дохи-2025 (4:6, 6:1, 6:1).

Екатерина Александрова и Джессика Пегула после матча в Майами в 2024 году Фото: Al Bello/Getty Images

Александрова славится хорошей подачей, но на грунте это проявляется не так сильно, как на харде, не говоря уже о траве. В первом гейме россиянка ничего не могла поделать с агрессивным приёмом Пегулы, начавшей матч с брейка. У Екатерины был хороший шанс ответить сопернице тем же, однако она не использовала двойной брейк-пойнт, и Джессика подтвердила перевес — 2:0.

Проблемы Александровой продолжились. Третий гейм она начала с 30:0 на подаче, но потом пошли ошибки, даже одна двойная была, и со второго брейк-пойнта Пегула ещё раз взяла подачу соперницы. Джессика реализовывала свои брейк-пойнты, а Екатерина — нет. Чёрную полосу россиянка прервала лишь тогда, когда счёт был 0:5 не в её пользу. Американка чуть расслабилась и не взяла ни очка на подаче, затем Александрова наконец-то взяла и свой гейм, однако со второй попытки Пегула смогла подать на партию — 6:2 за 36 минут. У неё баланс виннеров/невынужденных ошибок оказался положительный (9/4), а у Александровой — отрицательный (7/11).

Джессика Пегула Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второй сет Александрова начала с двух эйсов подряд, и это вселило в неё уверенность в своих силах. Россиянка перестала отдавать свои геймы; правда, и Пегула на своей подаче до поры до времени делала то же самое. К середине партии теннисистки подошли, упустив по одному брейк-пойнту. В шестом гейме Александрова заработала тройной брейк-пойнт, упустила его (особенно обидно было на третьем мяче, когда Екатерина с хафкорта смазала укороченный в сетку), однако с пятого брейк-пойнта дожала соперницу и вышла вперёд — 4:2.

Получив такой удар, Пегула немного подрастерялась и стала гораздо чаще ошибаться. Александрова этим воспользовалась и, выиграв последние два гейма в этой партии, перевела игру в третий сет — 6:2 за 41 минуту. Тот факт, что партия проходила под диктовку Екатерины, отразился и в статистике. Россиянка записала себе 14 активно выигранных очков и 12 невынужденных ошибок; у американки же невынужденных было меньше, семь, а виннеров — всего-навсего два.

Екатерина Александрова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Александровой не удалось позитивно начать решающий сет: на третьем брейк-пойнте она допустила двойную ошибку. В отличие от первой партии, здесь она нашла в себе силы ответить обратным брейком, вынудив соперницу ошибиться в решающий момент, — 1:1. У следующего отрезка были все шансы стать ключевым: россиянка с трудом удержала подачу, отыграв два брейк-пойнта, а в четвёртом гейме Пегула наошибалась и, допустив на брейк-пойнте первую двойную в матче (у Александровой к тому моменту их было уже шесть), подарила сопернице брейк — 3:1 в пользу Александровой. Екатерина не справилась с нервами и отдала подачу, но в шестом гейме снова вырвалась вперёд. Упустив второй брейк-пойнт на тройном, россиянка в сердцах швырнула ракетку на корт, однако следующий розыгрыш остался за ней — 4:2.

В седьмом гейме Александрова ещё раз сделала двойную на брейк-пойнте. Этот парад брейков не мог продолжаться вечно, и уже в следующем гейме Пегула сравняла счёт, прервав череду неудач на подаче (пять проигранных своих геймов подряд с учётом концовки второго сета), — 4:4. Напряжение достигло пика: в девятом гейме россиянка отыграла брейк-пойнт, то есть уже скрытый матчбол! В 11-м гейме Екатерина оказалась в ещё более сложной ситуации, но ушла с двойного брейк-пойнта, а вот с третьим не справилась. Джессика повела 6:5 и стала подавать на матч. В финальном гейме она не сплоховала и вышла в финал, использовав второй матчбол, — 6:2, 2:6, 7:5 за 2 часа 21 минуту.

В финале Пегула сразится с победительницей встречи Аманда Анисимова (США, 8) — Софья Кенин (США).

Несмотря на поражение, Александрова поднимется в рейтинге WTA по итогам турнира. С 26-й строчки Екатерина взойдёт на 22-ю. Напомним, её лучший результат в мировой классификации — 15-е место.