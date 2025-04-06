«Как Маррей и Джокович». Тандем Рублёва и Сафина показал первые результаты

Перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублёв выступил на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Ниме. Несмотря на то что сотрудничество с Маратом Сафиным длится всего несколько дней, первые признаки в Ниме уже позитивны. Единственный на сегодняшний момент российский представитель в топ-10 рейтинга ATP дошёл до полуфинала, где уступил будущему победителю Касперу Рууду.

«У нас была тактика от Марата, и мы просто пытались ей следовать. Он прошёл через многое в своей жизни, плюс ко всему он знает меня с детства, а я знаю его всю жизнь. Думаю, он сможет мне помочь, но не могу сказать точно, потому что мы начали работать всего три дня назад. Посмотрим через пару месяцев», — сказал Рублёв.

Сам Сафин, отвечая на вопрос о теннисной мудрости, которую он хочет передать Рублёву, заявил, что не ожидает «волшебного» прогресса.

«Всё зависит от него. Я могу дать ему напутствие. Андрею нужно потрудиться, вещи не происходят волшебным образом. Мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие две недели. С нетерпением ждём этого. Не знаю, что насчёт срока. Лучше вам узнать у Андрея. Посмотрим, как всё сложится в ближайшие пару недель, но я думаю, он готов это сделать», — отметил Сафин.

Сейчас уже точно ясно одно — за этим тандемом очень интересно наблюдать. Хотя бы потому, что Сафин за время отсутствия в туре не только не растерял форму, но и выглядит очень подтянуто, словно хоть сейчас сам готов ворваться на турниры. А ведь в этом году он отметил 45-летний юбилей!

В Сети стали появляться видео с тренировок теннисистов. На одном из кадров играет сам Сафин, а на другом они с Андреем в приподнятом настроении на корте разговаривают о разминке. По словам Рублёва, приход Марата в команду привнёс некоторые изменения в тренировочный процесс: теперь акцент в подготовке делается на работу ног и более точные удары.

На новости о начале сотрудничества россиян отреагировал восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс.

«Рублёву нужен кто-то вроде него, с таким же отношением и характером. Человек, который может понять, что он переживает, когда проходит через взлёты и падения. Игра Сафина была похожа на Илие Настасе, вы никогда не знали, что произойдёт, что делало игру более увлекательной. Когда он играл в отличный теннис, то было ещё лучше. Я считаю, это может быть очень хорошо для Рублёва, потому что Сафин долгое время был далёк он тенниса.

Вероятно, Сафин наблюдал со стороны за этим парнем и немного разбирал его по частям. Может быть, он протянул руку и сказал: «Парень, у меня есть несколько идей». Это как Джокович и Маррей. Почему бы не попробовать? Попробовать и посмотреть», — сказал Коннорс TennisUpToDate.

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков также провёл параллель с сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем, которые неожиданно объявили о начале совместной работы.

«Маррей только вышел с корта и стал тренером Джоковича — тандем просто фантастический. Марат Сафин закончил почти 20 лет назад. И был вне тенниса. Не знаю, есть ли у него опыт для тренерства. Но он был большим игроком и обладает большими знаниями. Однако нельзя допустить, чтобы эти знания заснули, — их надо развивать. Мне интересно посмотреть, что получится из работы Сафина с Рублёвым», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мама Рублёва назвала позитивные стороны работы сына с Сафиным. Так, она отметила, что теннисисты могут общаться на родном языке, и чувство юмора Марата.

«Спасибо Марату за то, что решил поддержать и помочь сыну. Не буду оценивать их сотрудничество с точки зрения спортивных перспектив, но само появление Сафина в команде Андрея – торжественное событие. Только увидеть Марата в боксе – уже прикольно. С нетерпением жду этого момента, будет классно.

Ещё важный момент – Андрей и Марат будут разговаривать на одном языке. Даже одно тренерское слово на родном языке может поменять настрой спортсмена, оно воспринимается чётче. И чувство юмора у Марата шикарное, поможет разрядить обстановку», – сказала Марина Марьенко в комментарии для Sport24.

И действительно, чувство юмора Сафин вновь продемонстрировал перед турниром UTS, когда пообщался с французом Гаэлем Монфисом о новом поколении теннисистов.

Монфис. С таким характером и с таким новым поколением…

Сафин. …я бы выигрывал матч ещё до начала. И стал бы оскорблять кого-нибудь.

Рублёв. Они бы дисквалифицировали его, 100%, — приводит слова теннисистов UTS.

В социальных сетях даже сравнили тандем Андрея и Марата с героями популярного фильма «Крёстный отец» Доном Вито Корлеоне (Марлон Брандо) и его сыном Майклом (Аль Пачино). На фото, сделанном во время их тренировки, кадр выглядит очень схожим с тем, что есть в киноленте режиссёра Фрэнсиса Копполы.

Рублёв с Сафиным и кадр из «Крёстного отца» Фото: uts.live/кадр из фильма

Интересно, что в 2024 году Сафин уже помогал Рублёву. На Уимблдоне российский теннисист неожиданно проиграл в первом круге 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье, что негативно сказалось на его эмоциональном состоянии. Выйти из кризиса ему помогли именно беседы с Сафиным.

45-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель Australian Open (2005) и US Open (2000), двукратный чемпион Кубка Дэвиса. Он завершил карьеру в 2009 году и сосредоточился на путешествиях и духовных практиках. У него есть небольшой тренерский опыт. В 2020 году он был капитаном на международном командном турнире ATP Cup. Тогда россияне дошли до полуфинала, уступив будущим победителям сербам.

Перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло Рублёв провёл совместную тренировку с соотечественником и другом Даниилом Медведевым. На корте были и их тренеры — Марат Сафин и Жиль Сервара.

Стоит отметить, что Андрей заявлен в парном разряде с ещё одним россиянином Кареном Хачановым. Их матч состоится уже в воскресенье, 6 апреля, не ранее 17:55 мск. В одиночном разряде Рублёв стартует со второго круга. В Монте-Карло Андрей выиграл титул 2023 года и дошёл до финала в 2021 году.

Далее Рублёв и Сафин продолжат совместную работу на соревнованиях в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». При этом основной тренер россиянина, Фернандо Висенте, продолжит свою работу.