«Какого чёрта ты это сделал?» Медведев бешено накинулся на судью в Монте-Карло в 2024-м

Год назад Даниил не сдерживал себя на грунтовых кортах Монако. В этом году ему очень важно сохранять там самообладание.

«Мастерс» в Монте-Карло – главный теннисный турнир этой недели. Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев приехал на него в непривычном статусе. Медведев уже не является первой ракеткой России – из-за не слишком удачных последних результатов он уступил этот статус Андрею Рублёву.

Кроме того, Даниил опустился на 11-е место в рейтинге ATP. Впервые за долгое время Медведеву придётся играть в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, поскольку привилегию начать выступление со второго получают лишь топ-8 сеяных. Даниил же получил девятый номер посева, даже отсутствие на турнире первой ракетки мира Янника Синнера и четвёртой Тейлора Фрица не помогло россиянину оказаться в восьмёрке лучших.

В первом круге Монте-Карло Медведев получил серьёзного соперника – 25-ю ракетку мира и соотечественника Карена Хачанова. В прошлом году Даниил закончился выступления в Монако на стадии третьего круга, проиграв именно Хачанову — 3:6, 5:7. Тогда Медведев не смог избежать нервного срыва на корте, что отчасти помешало ему добиться успеха.

Не секрет, что Медведев не любит играть на грунте, хотя, как ни странно, свой последний титул он взял именно на этом покрытии почти два года назад в Риме. В апреле же 2024-го Даниил в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло уступил Хачанову. По ходу встречи он спорил с судьёй на вышке Карлосом Бернардесом и супервайзером Седриком Мурье. Россиянин не согласился с решением линейного при счете 5:5, 15:30 во втором сете. Тот не крикнул аут после удара Хачанова, розыгрыш продолжился, и Медведев его проиграл.

Даниил посчитал, что на самом деле Карен не попал в корт. Гейм закончился брейком Хачанова. Медведев бросил ракетку, и трибуны его освистали. Телезрителям в трансляции показали след от мяча в ауте. На смене сторон к Медведеву подошёл физиотерапевт. Россиянин спросил Бернардеса: «Карлос, что он здесь делает? Я просил вызвать физио? Эй, Карлос, разве я просил вызвать физио?»

Даниил Медведев спорит с супервайзером Седриком Мурье в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

Бернардес попытался объяснить, что это из-за того, что у Медведева идёт кровь. В этот момент подошёл супервайзер, и Медведев вернулся к эпизоду с ударом Хачанова.

«Седрик. Седрик. Иди посмотри отметку. Отметка в грёбаном ауте. Они разучились судить. Отметка – в ауте. Кто примет меры? Вчера мяч был в ауте, а говорят, что он в корте. Кто примет меры? Этот мяч тоже в ауте. Кто будет отвечать? Судить матчи – это не моя работа. А того парня в очках – они ему не нужны, он всё равно ничего не видит. Он не должен судить. Мяч прямо перед ним, летит медленно. Счет 15:30 при 5:5. Он плохой судья, и его нужно убрать из ротации. Это грунт, а не хард. Мяч ушёл в аут. Кто будет отвечать? Расскажи – камера снимает. Кто будет отвечать, Седрик? Ты же супервайзер. Кто будет отвечать после матча? Потому что мяч ушёл в аут, можете проверить. Кто будет отвечать? Я из-за этого проиграл гейм. 15:30 превратилось в 15:40, потому что Карлос, который вызвал физио, хотя я не просил… Я не знаю, какого чёрта ты это сделал? Он вызвал ненужного мне физио, но аут не увидел. Почему? Уже второй день подряд, ребята. Откройте глаза. Откройте грёбаные глаза. Ты же там сидишь. Сделай что-нибудь. Открой глаза прямо сейчас. Это же аут», — негодовал Медведев.

Медведева оштрафовали на очко, счёт стал 5:6, 0:15, а Хачанов успешно подал на матч.

Днём ранее во втором круге Даниил прошёл француза Гаэля Монфиса — 6:2, 6:4. При счете 1:2 30:0 во втором сете линейный после удара Монфиса крикнул аут, но судья на вышке Мохамед Лайани его поправил. Затем на большом экране показали повтор, где было видно, что мяч действительно ушёл. После этого Медведев проиграл гейм на своей подаче и следующий на подаче Монфиса. На переходе Даниил кричал на Лайани и бил по зонту, под которым сидел.

«Как ты можешь извиняться? Я проиграл этот чёртов гейм, это чёртов спорт! Вы, ребята, просто смешные – привыкли к Hawk-Eye Live и теперь ничего не видите», — сказал Медведев.

После матча Медведев извинился за срыв по ходу второго сета и пожал руку судье. В свою очередь, Лайани признал, что ошибся и аут действительно был, как и говорил Даниил. Ситуация вышла не из приятных, но обошлось без громкого скандала.

Срыв Медведева в матче с Монфисом был относительно умеренным, а судейская ошибка не повлияла на итоговый результат. Однако Даниил всё равно потратил лишние нервы на корте, после чего сразу сорвался во время более сложного противостояния с Хачановым. Сможет ли Даниил сохранять спокойствие на грунтовых кортах Монте-Карло в этом году, когда ему критически важно удачно выступить для улучшения рейтинговых позиций?