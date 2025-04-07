Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев, Карен Хачанов: онлайн-трансляция Монте-Карло-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Медведев и Хачанов бьются уже в первом круге Монте-Карло! Кто победит в дерби? LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция Монте-Карло 2025
Комментарии
На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» в стартовом матче сразятся два топовых россиянина. Кто кого?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 7 апреля, продолжатся матчи первого круга. Главным для всех поклонников российского тенниса будет сражение Даниила Медведева (девятый номер посева) и Карена Хачанова. Даниил так упал в рейтинге, что уже не входит в топ-10. И даже в отсутствие Янника Синнера и Тейлора Фрица ему не удалось попасть в топ-8 посева, чтобы пропустить первый круг и стартовать со второго. Россияне знают друг друга с детства. На профессиональном уровне играли восемь раз, и счёт пока 6-2 в пользу Медведева.

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Сетка
Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Для Андрея Рублёва нынешний турнир знаковый. Именно с него начинается отсчёт сотрудничества с Маратом Сафиным. Будем надеяться, что этот союз принесёт немало радостных минут поклонникам обоих теннисистов.

Материалы по теме
«Как Маррей и Джокович». Тандем Рублёва и Сафина показал первые результаты
Видео
«Как Маррей и Джокович». Тандем Рублёва и Сафина показал первые результаты
15:46 Даниил Сальников

Тем временем, Андрей Рублёв только что узнал соперника по второму кругу. Им стал французский ветеран Гаэль Монфис, одержавший волевую победу над Фабианом Марожаном — 4:6, 6:1, 6:1. Ух, будет жарко!

15:35 Даниил Сальников

Перед матчем Даниила Медведева и Карена Хачанова вспомнили, как ровно год назад Даниил начудил в их тогдашнем сражении. Надеемся, сегодня всё будет ровно.

Материалы по теме
«Какого чёрта ты это сделал?» Медведев бешено накинулся на судью в Монте-Карло в 2024-м
«Какого чёрта ты это сделал?» Медведев бешено накинулся на судью в Монте-Карло в 2024-м
15:25 Даниил Сальников

Турнир в Монте-Карло относится к наивысшей категории ATP — Masters 1000. Немудрено, что на него собрались почти все сильнейшие на сегодняшний день теннисисты. Подробности жеребьёвки читайте в нашем материале.

Материалы по теме
Медведеву опять достался Хачанов на старте турнира. Теперь они сыграют в Монте-Карло
Медведеву опять достался Хачанов на старте турнира. Теперь они сыграют в Монте-Карло
15:18 Даниил Сальников

Матч Даниила и Карена стоит 3-м запуском в расписании центрального корта имени Ренье III. Вначале затянули Стэн Вавринка и Алехандро Табило. В результате за 2,5 часа чилиец одержал волевую победу над 40-летним ветераном — 1:6, 7:5, 7:5. И только недавно начали играть вторым запуском Лоренцо Музетти и Бу Юньчаокэтэ. Следить за ходом этой встречи можно на нашем онлайн-табло.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2025, понедельник. 14:55 МСК
Бу Юньчаокэтэ
67
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
15:11 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Начнём с расписания дня. Напомним, что матчи проводятся на грунте, и медленное покрытие существенно удлиняет продолжительность каждого поединка. Поэтому встреча между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым начнётся уже не в 15:00, а приблизительно в 16:30.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android