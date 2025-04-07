На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» в стартовом матче сразятся два топовых россиянина. Кто кого?

Медведев и Хачанов бьются уже в первом круге Монте-Карло! Кто победит в дерби? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 7 апреля, продолжатся матчи первого круга. Главным для всех поклонников российского тенниса будет сражение Даниила Медведева (девятый номер посева) и Карена Хачанова. Даниил так упал в рейтинге, что уже не входит в топ-10. И даже в отсутствие Янника Синнера и Тейлора Фрица ему не удалось попасть в топ-8 посева, чтобы пропустить первый круг и стартовать со второго. Россияне знают друг друга с детства. На профессиональном уровне играли восемь раз, и счёт пока 6-2 в пользу Медведева.