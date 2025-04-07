Медведев и Хачанов бьются уже в первом круге Монте-Карло! Кто победит в дерби? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 7 апреля, продолжатся матчи первого круга. Главным для всех поклонников российского тенниса будет сражение Даниила Медведева (девятый номер посева) и Карена Хачанова. Даниил так упал в рейтинге, что уже не входит в топ-10. И даже в отсутствие Янника Синнера и Тейлора Фрица ему не удалось попасть в топ-8 посева, чтобы пропустить первый круг и стартовать со второго. Россияне знают друг друга с детства. На профессиональном уровне играли восемь раз, и счёт пока 6-2 в пользу Медведева.
Тем временем, Андрей Рублёв только что узнал соперника по второму кругу. Им стал французский ветеран Гаэль Монфис, одержавший волевую победу над Фабианом Марожаном — 4:6, 6:1, 6:1. Ух, будет жарко!
Перед матчем Даниила Медведева и Карена Хачанова вспомнили, как ровно год назад Даниил начудил в их тогдашнем сражении. Надеемся, сегодня всё будет ровно.
Турнир в Монте-Карло относится к наивысшей категории ATP — Masters 1000. Немудрено, что на него собрались почти все сильнейшие на сегодняшний день теннисисты. Подробности жеребьёвки читайте в нашем материале.
Матч Даниила и Карена стоит 3-м запуском в расписании центрального корта имени Ренье III. Вначале затянули Стэн Вавринка и Алехандро Табило. В результате за 2,5 часа чилиец одержал волевую победу над 40-летним ветераном — 1:6, 7:5, 7:5. И только недавно начали играть вторым запуском Лоренцо Музетти и Бу Юньчаокэтэ. Следить за ходом этой встречи можно на нашем онлайн-табло.
Расписание понедельника
Начнём с расписания дня. Напомним, что матчи проводятся на грунте, и медленное покрытие существенно удлиняет продолжительность каждого поединка. Поэтому встреча между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым начнётся уже не в 15:00, а приблизительно в 16:30.