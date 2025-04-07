Медведев за три часа дожал Хачанова в Монте-Карло. На двоих россияне сделали 17 брейков

В понедельник, 7 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло продолжаются матчи стартового раунда. Для большинства топовых игроков это первый старт на грунте после «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Турнир в Монте-Карло впервые состоялся в 1896 году. Безусловным рекордсменом по количеству тут титулов является Рафаэль Надаль – 11. За последние четыре розыгрыша трижды здесь отличился Стефанос Циципас и ещё раз – Андрей Рублёв (2023). Также тут побеждал советский теннисист Андрей Чесноков (1990), до финала добирались Александр Метревели (1968) и всё тот же Рублёв (2021).

Помимо дисквалифицированного лидера рейтинга ATP Янника Синнера, в Монако собрались почти все топовые спортсмены. Не хватает только некоторых представителей США, но это и неудивительно – европейских грунтовых кортов в Америке фактически нет, все теннисисты с детства тренируются на харде, и мало кто умеет и любит играть на медленном песке. На единственный из девяти необязательных «Мастерсов» сезона не заявились Тейлор Фриц и Томми Пол, четвёртая и 13-я ракетки мира соответственно.

Второй ракетке России Даниилу Медведеву, по итогам Майами выпавшему из топ-10, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в первую восьмёрку посева и пропустить поединок первого круга. Чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде, являющийся 11-й ракеткой мира, получил девятый номер посева, а bye в стартовом раунде в Монте-Карло предусмотрен только для топ-8. Так вышло, что из всех потенциальных оппонентов Даниилу достался единственный вариант с другим россиянином – Кареном Хачановым.

Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева (0-1 на грунте). Карен выиграл в полуфинале Кубка Кремля — 2018 и в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло-2024. Даниил шесть раз победил Хачанова на харде, последний поединок был чуть больше полутора месяцев назад — 4:6, 7:5, 6:3 в первом круге ATP-500 в Дохе.

В преддверии новой очной битвы с соотечественником Медведев признался, что любит играть в Монте-Карло, а грядущая встреча будет непростой.

«Очень нравится играть здесь, в Монте-Карло. Первый турнир на грунте, всегда интересно увидеть, где ты находишься, как ты можешь его сыграть. Кстати, в принципе, у меня довольно часто получалось не так плохо играть здесь, поэтому посмотрим.

Первый матч сразу тяжёлый – с Кареном. Он хорошо играет на грунте, доказывал и доказывает из года в год. Я ему здесь уступил в прошлом году, поэтому постараюсь сыграть лучше, и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 25-я ракетка мира Карен Хачанов, в свою очередь, заявил следующее.

«Каждый матч по-разному складывается. Когда мы выступаем на харде — определённого рода игра, тактика. Сейчас первый турнир на грунте, сразу же первый поединок для нас обоих такой тяжёлый психологически, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. Во-вторых, в плане уровня: сразу же встречаемся друг с другом — тяжёлый матч для обоих.

На дальних стадиях, если ты уже прошёл и выиграл несколько встреч, ты понимаешь, насколько ты улучшаешься и какой твой уровень. А сейчас ты просто стараешься сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что успел потренировать за эту неделю. Быстрый переход с харда на грунт. И, конечно же, зная, что нужно сделать против Дани, неважно, на харде, на грунте — показать хороший уровень игры», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

Карен Хачанов Фото: Phil Walter/Getty Images

На старте нового сражения теннисисты без особых проблем взяли по одному гейму на своих подачах — 1:1. В четвёртом гейме у Карена неожиданно засбоила подача, а на брейк-пойнте Даниил эффектно укоротил — 3:1 повёл он с брейком. Далее Медведев выиграл ещё два гейма подряд — 5:1. Хачанов слишком долго входил в матч, медленно двигался, у него не ладилась игра, а его оппонент, напротив, действовал великолепно. И всё же Карен сумел вернуться в сет. Серебряный призёр токийской Олимпиады заиграл глубже и агрессивнее. В седьмом гейме третья ракетка России заработал первый брейк-пойнт в этом противостоянии, потом второй и сумел отыграть один брейк — 5:2. Вскоре Хачанов забрал и гейм на своей подаче — 5:3. В девятом гейме партии у Даниила снова возникли проблемы на подаче. Карен вновь заработал брейк-пойнт, а Медведев после продолжительной перестрелки вошёл в корт и пробил в аут по длине. Таким образом, ещё один брейк был отыгран — 5:4. При этом Даниил не сдавался. В 10-м гейме у него было три сетбола, однако его соперник отвёл все угрозы и сравнял цифры на табло — 5:5. Концовка партии осталась за девятым сеяным. Сначала Медведев удачно подал в 11-м гейме и прервал серию из четырёх проигранных геймов, — 6:5. Тай-брейка зрители этого матча так в итоге и не увидели. Даниил вцепился на приёме в 12-м гейме и за счёт нескольких ошибок противника в концовке выиграл первый сет — 7:5 за 1 час 1 минуту. Статистика: 14/19 у Медведева по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/19 — у Хачанова.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниил довольно быстро взял стартовый гейм новой партии — 1:0. Далее вторая ракетка России снова получил несколько шансов на приёме. На третьем брейк-пойнте Карен не попал с хафкорта, послав мяч с форхенда в небольшой аут по длине — 2:0. Хачанов ничуть не смутился и быстро добился обратного брейка — 2:1. Правда, восстановить статус-кво у спортсмена не получилось. Медведев снова добился брейка, уже третьего подряд в этой партии — 3:1. Вскоре победитель американского ТБШ ушёл в отрыв — 4:1, забрав подачу под ноль. А в переходе Карен вызвал врача. Теннисист жаловался на проблемы со спиной, но после длительных обсуждений с медиком решил продолжить игру. И, как оказалось, не зря! Хачанов набрал обороты, стал чаще выходить к сетке и мощно действовать на приёме второй подачи. В результате гиперагрессивная игра Карена принесла свои плоды. Он взял сразу пять (!) геймов подряд, а вместе с ними — и вторую партию — 6:4 в пользу Хачанова за 53 минуты.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниил уверенно подал на старте решающего сета — 1:0, а затем с третьей попытки оформил брейк — 2:0. Карен, известный своим бойцовским характером, не сдался. Он тут же добился обратного брейка — 2:1. Хачанов восстановил равновесие в счёте — 2:2. Далее Медведев совершил очередной рывок и снова оторвался от оппонента на два гейма — 4:2. В седьмом гейме Карен снова поборолся на приёме и снова сократил отставание в счёте — 4:3. Отстоять свою подачу у 25-й ракетки мира не получилось. На четвёртом брейк-пойнте соперника побежавший вперёд Хачанов в прыжке тянулся за обводящим по линии и ответил резаным с лёта в сетку — 5:3 в пользу Даниила. На удивление легко Карен добился очередного обратного брейка — 5:4. В переходе 28-летний игрок попросил включить освещение, так как у технической службы возникли какие-то проблемы. Одна из вышек никак не хотела работать. В итоге Медведев сумел принять на матч. Даниил вытащил сложнейшую встречу и за 2 часа 51 минуту одолел соотечественника со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Медведев одержал 10-ю победу в карьере на грунте над оппонентом из топ-25 рейтинга ATP. Россияне на двоих сделали 17 брейков. Далее 11-я ракетка мира встретится с Александром Мюллером из Франции.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится в воскресенье, 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».