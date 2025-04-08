«Посмотрите, как он бегает!» Рублёв начнёт Монте-Карло матчем с 38-летним Монфисом

У француза четыре победы в четырёх матчах с Маратом Сафиным. Отомстит ли Андрей за своего тренера?

Грунтовый сезон в мужском теннисе по-настоящему начался только теперь. В первую неделю апреля в календаре значились лишь несколько турниров ATP-250, и все ведущие игроки отдыхали, восстанавливая силы после напряжённого «Солнечного дубля». Турнир в Монте-Карло — единственный из «Мастерсов», не являющийся обязательным. И помимо дисквалифицированного Янника Синнера, в княжество не приехали американцы Тейлор Фриц и Томми Пол. Фриц снялся за день до начала соревнований, ну а Пол остался верен себе и в четвёртый раз подряд проигнорировал турнир.

Сетка рассчитана на 56 участников, а это означает, что первые восемь номеров посева пропускают первый круг. Одним из этих счастливчиков стал Андрей Рублёв, посеянный седьмым. У Рублёва сейчас сложный и вместе с тем ответственный период в карьере. Андрей, который вследствие неудач Даниила Медведева стал первой ракеткой России, в феврале завоевал титул в Дохе, а вот потом выдал отрезок из трёх поражений подряд, провалив в том числе «Солнечный дубль». Кентен Алис, Маттео Арнальди, Зизу Бергс — при всём к ним уважении, это не те теннисисты, которые осложнили бы жизнь Рублёву, если бы тот пребывал в пиковых кондициях.

В паузе между турнирами в спортивной жизни Рублёва произошло важное событие: к его команде присоединился двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин, один из лучших российских теннисистов в истории. Он будет тренировать Андрея как минимум до «Ролан Гаррос» включительно, то есть на протяжении всего грунтового сезона.

«Просто по-другому немного строятся тренировки – в работе ног по-другому, намного больше с лёта играли эти два дня. Потом просто с траекторией, placement – не знаю, как на русском сказать… [Работали над тем], чтобы попадать больше по точкам», – говорил Рублёв в интервью «Больше!» в начале месяца.

Стороны уже получили возможность притереться друг к другу на выставочном турнире серии UTS, и там Рублёв дошёл до полуфинала. Результат как таковой здесь мало что значит — куда важнее то, что игрок и тренер получили возможность узнать, чего можно ожидать друг от друга во время игры.

Первым соперником Рублёва в Монте-Карло станет теннисист едва ли не из того же поколения, что и Сафин! 38-летний Гаэль Монфис, бывшая шестая ракетка мира, уже не так силён, как в прежние времена, но с начала этого года переживает, наверное, даже не вторую, а третью молодость. В начале января Монфис выиграл турнир в Окленде и стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет. Потом Гаэль дошёл до четвёртого круга на Australian Open, обыграв по ходу турнира мастера подачи Джованни Мпетчи Перрикара и прочно закрепившегося в топ-4 Тейлора Фрица.

Монфис по праву вернулся в топ-50, и легко с ним не будет никому. Сам француз уже давал понять, что выступает не ради титулов, а ради удовольствия. «Моя мечта — иметь больше детей, наслаждаться семьёй и оставаться здоровым. Теннис — это здорово, это прекрасное дополнение к моей жизни, но это не мой приоритет. Он просто приносит мне удовольствие», — говорил Гаэль на одной из пресс-конференций на Australian Open.

Гаэль Монфис Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И вот с таким настроем Монфис продолжает бить рекорды. Обыграв Фабиана Марожана в первом круге Монте-Карло (4:6, 6:1, 6:1), Гаэль стал самым возрастным теннисистом в истории этого грунтового «Мастерса», сумевшим одержать волевую победу.

В личных встречах Рублёва и Монфиса перевес на стороне россиянина – 2-1. Семь лет назад Гаэль не пустил 20-летнего соперника к титулу в Дохе (6:2, 6:3) — то был лишь второй финал Андрея на уровне ATP. А обе встречи, состоявшиеся в 2020-х годах, выиграл уже Рублёв.

В частности во второй встрече, в 1/8 финала в Цинциннати, случился небольшой скандал. По ходу второго сета Монфис почувствовал себя плохо и попросил судью вызвать физиотерапевта до перехода на другую сторону корта. Судья не удовлетворил просьбу француза и попросил того дождаться перехода. После этого Гаэль выиграл у Рублёва второй гейм подряд и сделал брейк.

«Он плохо себя чувствует? Да вы посмотрите, как он бегает! Он делает это последние семь лет, когда игра идёт не в его пользу», — прокомментировал происходящее Рублёв, и это попало в трансляцию.

После медицинского перерыва Монфис попросил прощения у россиянина, тот принял извинения и пожал руку сопернику.

Гаэль Монфис и Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

Тот матч Рублёв выиграл на двух тай-брейках – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). А в третьем круге US Open — 2023 победил в четырёх партиях: 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

Андрей Рублёв — Гаэль Монфис, личные встречи

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2018 Гаэль Монфис Доха Финал Хард 6:2, 6:3 2021 Андрей Рублёв Цинциннати 1/8 финала Хард 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) 2023 Андрей Рублёв US Open 1/32 финала Хард 6:4, 6:3, 3:6, 6:1

Любопытное наблюдение: во всех этих встречах побеждал теннисист, считавшийся фаворитом. В этот раз шансы Рублёва также оцениваются выше.

И тут же любопытное наблюдение №2: если во встречах с Рублёвым у Монфиса баланс отрицательный, то с Сафиным — положительный, да ещё какой! Гаэль выиграл у Марата все четыре очные встречи. Все те матчи проходили во второй половине нулевых годов, когда россиянин приближался к раннему завершению карьеры (в 29 лет), а Гаэль, напротив, прогрессировал. Хотя эта статистика, конечно, вряд ли окажет какое-либо влияние на исход предстоящего противостояния.

А на пресс-конференции в Монте-Карло Монфис рассказал, что думает о сотрудничестве Рублёва и Сафина. «Здесь важен опыт Марата. Он выигрывал турниры «Большого шлема» и другие крупные соревнования. Ментально он был чрезвычайно силён. Ему очень нравились напряженные матчи, и он выигрывал многие из них. Так что у него большой опыт. Это то, что он может дать Рублёву.

Я думаю, мы со временем узнаем, что будет. Пока ещё рановато об этом говорить. Думаю, Марат впервые тренирует топового игрока – это как Энди с Новаком [Маррей с Джоковичем]. Так что сейчас сложно сказать. Нам нужно несколько дней как минимум», — сказал Гаэль.