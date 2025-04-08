«Даже не представляю, что чувствует сейчас Овечкин». Разговор с Хачановым и Медведевым



Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграли трёхчасовой триллер на старте «Мастерса» в Монте-Карло. В поединке на двоих теннисисты сделали 17 брейков и заработали 36 брейк-пойнтов. При этом в первом сете Медведев вёл 5:1, а во втором — 4:1, но при этом выиграл с большим трудом — 7:5, 4:6, 6:4.

После матча Андрей Панков пообщался с обоими российскими теннисистами и узнал, что это было, поговорил с Даниилом и Кареном о взрослении, а также о рекорде Овечкина. Сначала на беседу вышел Хачанов.

— Одно из самых обидных поражений в карьере?

— Наверное, были поражения обиднее. Например, с Эвансом на US Open, с Кирьосом в Австралии. На самом деле было много подобных матчей.

— Почему сегодня были проблемы с подачей? На приёме вы оба играли лучше, чем на своей.

— Погода очень сильно влияет. Когда солнце — мячи сами по себе скачут быстрее, нежели при мокром грунте и влажности. Сегодня было холодно, мячи становились большими, тяжёлыми.

— У тебя был диалог с физиотерапевтом. Он обещал, что перед матчем станет лучше?

— Нет. Мы проверяли, что у меня болит: спина, поясница с левой стороны. Он сказал: «Если будет болеть сильнее, смотри сам». Я вызвал, потому что начало сильнее беспокоить. Честно — не знал, что делать. Начал об этом думать, размышлял, стоит ли продолжать. Но я ни разу не снимался с матча, поэтому решил продолжить — будь что будет. В итоге ещё возились 1 час 40 минут, выиграл второй сет с 1:4. Нет такого, что я сделал это специально, чтобы сбить темп, если вдруг Даня об этом подумал. Действительно спина сильно болела.

— Как бы ты описал свою нынешнюю позицию в карьере? Есть полуфиналы «Шлемов», «Мастерс». Что дальше?

— Всегда максимальные цели — быть выше и быть лучшим, превосходить свои результаты, проходить дальше. Мотивация и амбиции есть, цели поставлены. Если начинать с турнира в Дохе, то речь идёт о результатах и ключевых моментах и где выиграл, и где проиграл. Если смотреть на саму игру, уровень там, где нужно. Но дальше вопрос в том, как изменить динамику. Иногда бывает, что хорошие матчи выиграл, а иногда бывает, что проиграл. То есть лучше, чтобы уровень был высоким, даже если проигрываешь. Тогда ты понимаешь, что от тебя требуется. Это лучше, чем проиграть 2:6, 2:6 и вообще в корт не попасть. Вроде бы всё есть. Важно не допускать ошибок в голове. В прошлом году у меня случился затуманенный период после травмы. Сейчас лучше.

Если смотреть только на результат, можно закопаться. Но важно то, как ты играешь. Я бы сказал, что сейчас я в средней точке своей карьеры — не в конце. Сейчас, единственное, встаёт вопрос физики. Меня никогда она не подводила, но есть моменты, когда сказывается работа в таких матчах, как сегодня. Тело не железное, поэтому больше вопрос в физике.

— Как вы с Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым ощущаете взросление? Вы же давно дружите, вы восемь лет в топе, у вас даже есть чат «Рубль идёт на ужин».

— Нет такого, что мы это обсуждали. Это естественный процесс — все взрослеют. Теннис нас сильно объединяет с самого детства, однако уже у всех свои семьи и свой круг друзей, помимо тенниса. Это нормально. Мы не отдаляемся, но в какой-то степени каждый идёт своей дорогой. Это просто факт.

— Следил за рекордом Овечкина?

— Я вообще фанат хоккея. Дружу с несколькими ребятами. Самый близкий, наверное, Тёма Панарин — общаемся, переписываемся, созваниваемся, дружим.

— У него же кнопочный телефон.

— Да. Вот я и пытаюсь до него дозвониться. Тяжело очень, на Nokia звоню. Однако он иногда всё-таки читерит — говорит по планшету с родственниками и друзьями. С Овечкиным лично не знаком, но он — лучший. Я пересматривал видео, когда его спрашивали про рекорд ещё в начале карьеры. Он смеялся, весь такой молодой. А сейчас ему исполняется в этом году 40 — он бьёт этот рекорд. Это фантастический успех.

***

После Карена настала очередь Даниила Медведева отвечать на вопросы.

— Что это было? До счёта 5:1 в первом сете у тебя первая подача была 80%, а потом процент пошёл вниз. Что изменилось?

— Мне на грунте всегда чуть тяжелее подавать, чем на харде. На тренировке до матча подавал хорошо. В матче где-то устал, становилось по ходу игры всё холоднее. У меня падал процент, у Карена – сила. Я видел, что Бен Шелтон проиграл, ни разу не взяв свою подачу в третьем сете, хотя у Бена одна из лучших подач в туре. Сегодня условия были для игры на задней линии.

— Последние шесть твоих первых матчей на хардовых «Мастерсах» — 2-4 не в твою пользу. На грунтовых — 6-0.

— Да ладно?

— Да. Как объясняешь?

— Я перешёл на грунт в этом году, не чувствуя большой разницы между хардом и грунтом. Если не брать скольжение и отскок, то всё то же самое. Скорость кортов и мячей чуть ли не та же, что на харде, а то на грунте где-то и выше. Хард сейчас играется, как грунт, поэтому и результаты не такие.

— Ты говоришь про мячи, но с этими мячами ты выигрывал пять титулов в 2023-м, в 2024-м был в финале Австралии и полуфинале Уимблдона. Сейчас многие эксперты уже тебя «хоронят». Ты говорил, что хочешь найти нового Даниила Медведева. Когда ты его найдёшь и на что он будет способен?

— Жизнь — штука непредсказуемая. Никогда не известно. Может, я ещё буду больше проигрывать, может, буду ещё больше выигрывать. Я верю в себя. Знаю, на что я способен. Я считаю, что в этом сезоне я с каждым турниром играю лучше и лучше. Где-то не везло, где-то соперники хороши. Это просто момент нескольких очков. С тем же Грикспором матч в Дубае, который почти невозможно было проиграть. Когда я последний раз выпал из десятки, я закончил год третьим. Буду стараться. Здесь в матче сыграл хорошо, на тренировках играл ещё лучше. Посмотрим, чего смогу добиться.

— Следил ли за рекордом Овечкина? Не так давно он назвал тебя лучшим спортсменом России.

— Меня? Когда? Скорее год назад, да? Потому что в прошлом году было «пойдёт», но весь год — средне, ха-ха. Я люблю хоккей, пусть и больше люблю футбол. Но я следил. Они играют, конечно, ночью, но следил по утрам. Очень рад за Овечкина. Даже не представляю, что человек чувствует в такие моменты.

— Но ты выигрывал «Шлем», становился первым.

— Да, но это немножко другое. Саша же побил вечный рекорд, но в командном виде спорта. Это чувство, которое мы, теннисисты, не можем испытать. У нас-то всё просто: выиграл титул — молодец, проиграл — расстроен. А тут команда может хорошо сыграть, может плохо, но личный рекорд с тобой. Поэтому интересно, как он себя чувствует. А так — статистика сумасшедшая. К тому же есть шансы уйти в отрыв.

— Спрашивал у Карена, спрошу и тебя. Стал ли ты ощущать взросление и быстротечность времени?

— С кем не общался, все говорят, что даже в 40-50 лет ты чувствуешь себя так же. Да, что-то меняется физически, у кого-то там колено болит и так далее. Я где-то взрослею, где-то — нет. Где-то нужно бы повзрослеть, а я не взрослею, как в поведении на корте. Хотя если сравнивать с тем, что было в 18-19 лет, то это небо и земля. Я повзрослел, просто недостаточно взрослый по сравнению с некоторыми игроками. Да, время течёт быстро. Но я не воспринимаю это негативно в стиле: «О, господи, жизнь проходит мимо». Быстро и быстро, ничего страшного, растём. Жизнь идёт, вон уже двое детей.