По примеру Андрея Рублёва: тренером Дианы Шнайдер стала Динара Сафина

Марат и Динара Сафины стремительно ворвались в инфополе, как много лет назад. Тогда ввиду разницы в возрасте они сделали это по очереди — Марат старше сестры на шесть лет. А теперь Динара с небольшим зазором по времени последовала примеру брата. Перед началом грунтового сезона стало известно, что Марат до «Ролан Гаррос» включительно будет тренировать Андрея Рублёва, при том что главным тренером остаётся Фернандо Висенте.

А после «пятисотника» в Чарльстоне 13-я ракетка мира (и вторая — России) Диана Шнайдер рассказала, что в её команду влилась Динара Сафина.

«Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве нового тренера. Последние несколько месяцев я искала такого партнёрства, которое, я уверена, подойдёт мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и очень интересно, что мы сможем сделать вместе.

Чтобы найти это новое партнёрство, понадобилось время. Я благодарна папе за помощь в качестве тренера. Мои родители и младший брат — мои самые главные болельщики во всём мире. Я благодарна им за постоянную поддержку и любовь. Мы с Динарой увидим вас всех на красном грунте!» — написала Шнайдер в соцсетях.

Диана Шнайдер и Динара Сафина. Фото: Из личного архива Шнайдер

Следует понимать, что Сафина начнёт работу по той же схеме, что и её брат с Рублёвым. Сотрудничество рассчитано до окончания грунтового сезона, то есть до «Ролан Гаррос» включительно. Женщины перешли на грунт в Чарльстоне в первую неделю апреля, и там Шнайдер дошла лишь до третьего круга, проиграв Екатерине Александровой.

В прошлом сезоне Диана взлетела в рейтинге WTA, поднявшись с 60-го места на 13-е. Она завоевала четыре титула, причём на всех покрытиях (два на харде и по одному – на грунте и траве). Ко всему этому приложил руку Игорь Андреев. Но в новом сезоне Андреев тренирует Екатерину Александрову, и начала сезон Шнайдер не так ярко, как провела 2024-й. Ни на одном из турниров в 2025 году Диана не выходила в полуфинал, да и четвертьфинал был всего один, в Аделаиде. Поэтому внимательно следим за результатами 21-летней россиянки — будет интересно! В ближайших планах Дианы — Штутгарт (WTA-500), Мадрид и Рим (а это уже «тысячники»). А в конце мая — начале июня, как обычно, пройдёт «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер на Australian Open — 2025 Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Сафина в представлении, вообще говоря, не нуждается. Однако Динара не так часто мелькает в информационном пространстве, поэтому напомним основные моменты. Как и её брат, Сафина была первой ракеткой мира, однако, в отличие от него, турниры «Большого шлема» не выигрывала, потерпев три поражения в финалах. Зато у Динары 26 недель пребывания в статусе первой ракетки мира — это даже больше, чем у Марии Шараповой (21).

Последний матч Сафина провела в 2011 году. Фактически россиянка прекратила выступления в 25 лет — травмы не дали построить продолжительную карьеру. Официально она объявила об уходе в мае 2014-го. Торжественная церемония прощания прошла на турнире в Мадриде.

Мария Шарапова и Динара Сафина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В скором времени Динара перешла на тренерскую работу в Федерации тенниса России, принимая участие в развитии молодых игроков. А в 2016 году Сафина в Нью-Йорке тренировала украинку Ангелину Калинину.

…Помните Australian Open — 2020, который состоялся незадолго до пандемии? Его сенсационно выиграла русская американка Софья Кенин, а в её ложе была Сафина — скорее всего, Динара помогала спортсменке, хотя официально не была её тренером. А несколько месяцев назад Сафина дала большое интервью «Чемпионату», в котором рассказала, что в разное время ей предлагали стать тренером Арины Соболенко и Мирры Андреевой.

«Об Арине шла речь в 2019 году прямо перед US Open. Она только закончила сотрудничать с Дмитрием Турсуновым. И мне позвонил её агент, сказал, что есть такой вариант, но надо вылетать буквально сразу и начинать подготовку к US Open. Я сказала, что так не смогу. Но я Арину понимаю, потому что тоже так себя вела, когда была игроком.

Мирре подбирали тренера. Её агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала. Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но я не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается)», — говорила она.

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко объяснил, почему сотрудничество с Сафиной должно пойти на пользу Шнайдер. «Сафина имеет бесценный опыт. Динара побывала на самой вершине профессионального тура. Она знает изнутри все сложности и нюансы, с которыми сталкиваются молодые игроки. Динара серьёзно и вдумчиво относится ко всему, что делает. Для тенниса очень важно, чтобы такие люди, как она, передавали опыт», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

При этом Динара в том же интервью утверждала, что не готова быть тренером на постоянной основе: «Это тяжёлая задача с точки зрения времени. Надо быть вечно в поездках, многим жертвовать ― в первую очередь семьёй. Я готова помогать как старший тренер, как эксперт. Готова поработать с кем-то неделю, если это будет кому-то нужно. К таким предложениям я открыта. Но быть тренером на постоянной основе я не готова».

Интересно, изменит ли теперь Сафина своё мнение?