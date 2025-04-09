Побеждал Рублёва и называет Федерера кумиром. С кем сразится Медведев в Монте-Карло

Уже сегодня, 9 апреля, Даниил Медведев продолжит выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло. 11-й ракетке мира предстоит сразиться за выход в третий круг с французом Александром Мюллером. Сейчас он занимает 39-е место в рейтинге ATP.

Страдает тяжёлой болезнью

Александр родился 1 февраля 1997 года в городе Пуасси. Отец Стефан работает в компании BNP Paribas, а мать Виржини – агентом в ипотечной сфере. У Мюллера также есть брат Жюльен.

Играть в теннис Александр начал в шесть лет вместе с отцом, так как на территории их семейного дома располагался корт. Мюллер выбирал между футболом, где у него были большие успехи, и теннисом, на который в итоге у француза всё же пал выбор. Своим любимым покрытием игрок считает грунт, ударом – форхенд, турниром – «Ролан Гаррос», городом – Нью-Йорк, а кумиром – Роджера Федерера. Также Мюллер болеет за «Марсель», а любимым футболистом называет легендарного португальского форварда Криштиану Роналду.

У Мюллера интересная история. В 14 лет ему диагностировали болезнь Крона – тяжёлое хроническое воспалительное заболевание кишечника.

«Перед матчем я хожу в туалет пять-шесть раз. Когда опорожняешься и теряешь 2-3 кг, становишься инвалидом. Спорт ухудшает моё самочувствие. Испражнения с кровью – обычное дело для меня», – рассказывал Александр в интервью L’Équipe.

АЛЕКСАНДР МЮЛЛЕР Фото: Из личного архива Александра Мюллера

Подписал соглашение с крупнейшей платформой для взрослых

Мюллер заключил контракт с OnlyFans (самой крупной компанией для взрослых в мире) в начале 2024 года. По соглашению спортсмен обязан выступать с нашивкой платформы и показывать её логотип на публичных мероприятиях, поэтому на пресс-конференции он обычно появляется в кепке OnlyFans. А контент на платформе у него номинально бесплатный – при этом за длинные видео всё равно придётся заплатить.

Сам теннисист признаётся, что использует аккаунт на OnlyFans, чтобы платить своей команде. Александр отметил, что не выкладывает на данную онлайн-платформу никакой эротический контент.

«Конечно, сначала я колебался. Это же OnlyFans, в конце концов. Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке», – приводит слова Мюллера L'Equipe.

АЛЕКСАНДР МЮЛЛЕР Фото: DeFodi Images via Getty Images

Профессиональная карьера

На уровне ITF Александр выиграл девять титулов. А в 2023 году пробился в дебютный финал на соревнованиях под эгидой ATP. В Марракеше Мюллер потерпел поражение от испанца Роберто Карбальес-Баэны.

В минувшем сезоне Александр сенсационно выбил из борьбы на «Мастерсе» в Риме россиянина Андрея Рублёва – 3:6, 6:3, 6:2. Та победа позволила французу впервые добраться до четвёртого круга на турнирах серии ATP-1000, а также стала для него первой в поединках с соперниками из топ-10. До этого Мюллер проиграл четыре матча теннисистам из первой десятки: Касперу Рууду (Барселона-2023), Новаку Джоковичу (US Open — 2023), Карлосу Алькарасу (Уимблдон-2023) и Диего Шварцману (Australian Open — 2021).

В январе 2025 года Мюллер завоевал первый титул в карьере. Произошло это на турнире категории АТР-250 в Гонконге. Александр стал первым теннисистом в истории, который взял трофей, уйдя с 0:1 по партиям в каждой из пяти трёхсетовых встреч. Ранее только два игрока брали титул, уступив в первом сете в каждом из матчей: Артур Эш на Итоговом чемпионате в 1975-м и Александр Бублик на соревнованиях в Монпелье в 2024-м. В конце февраля француз стал финалистом грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. В битве за трофей Мюллер проиграл аргентинцу Себастьяну Баэсу.

Новым грунтовым стартом для 39-й ракетки мира стал престижный «тысячник» в Монте-Карло. Во втором круге Александра ждёт непростое испытание в виде битвы с чемпионом US Open 2021 года россиянином Даниилом Медведевым. Счёт личных встреч – 1-0 в пользу нашего соотечественника. Он победил во втором круге Уимблдона-2024 – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Сможет ли француз преподнести сенсацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, одолев более статусного соперника? Узнаем совсем скоро.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится в воскресенье, 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».