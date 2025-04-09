Рублёв бьётся с Монфисом за третий круг Монте-Карло! Сегодня сыграет и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 9 апреля, должен завершиться второй круг. На кортах появятся и представители топ-8 посева, которые пропускали стартовый раунд. В частности россиянин Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с французским ветераном Гаэль Монфис. А другому представителю России Даниилу Медведеву (9) будет противостоять другой француз – Александр Мюллер. Первые матчи проведут серб Новак Джокович (3), испанец Карлос Алькарас (2), норвежец Каспер Рууд (4) и австралиец Алекс де Минор (8).
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А сегодня свой первый матч в одиночке Монте-Карло проведёт Андрей Рублёв. Напомним, что он только что начал сотрудничество с Маратом Сафиным.
А в понедельник в Монте-Карло состоялось российское дерби — Даниил Медведев сражался с Кареном Хачановым. Подробности этого драматичного поединка в нашем материале.
Расписание среды
Сегодня на «Мастерсе» в Монте-Карло очень насыщенное расписание. Следить конечно, прежде всего, будем за россиянами.
- 9 апреля 2025
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- 8 апреля 2025
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