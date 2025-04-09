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Медведев, Рублёв, Джокович, Алькарас, Монфис: онлайн-трансляция Монте-Карло-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв бьётся с Монфисом за третий круг Монте-Карло! Сегодня сыграет и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
3-й круг турнира Монте-Карло. LIVE!
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На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» в среду завершается второй круг. На кортах появятся и двое топовых россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 9 апреля, должен завершиться второй круг. На кортах появятся и представители топ-8 посева, которые пропускали стартовый раунд. В частности россиянин Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с французским ветераном Гаэль Монфис. А другому представителю России Даниилу Медведеву (9) будет противостоять другой француз – Александр Мюллер. Первые матчи проведут серб Новак Джокович (3), испанец Карлос Алькарас (2), норвежец Каспер Рууд (4) и австралиец Алекс де Минор (8).

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Сетка
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
44
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 15:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
32
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2025, среда. 16:40 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Мюллер
39
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Расписание среды
Live Даниил Сальников

А сегодня свой первый матч в одиночке Монте-Карло проведёт Андрей Рублёв. Напомним, что он только что начал сотрудничество с Маратом Сафиным.

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12:14 Даниил Сальников

А в понедельник в Монте-Карло состоялось российское дерби — Даниил Медведев сражался с Кареном Хачановым. Подробности этого драматичного поединка в нашем материале.

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12:03 Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня на «Мастерсе» в Монте-Карло очень насыщенное расписание. Следить конечно, прежде всего, будем за россиянами.

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