На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» в среду завершается второй круг. На кортах появятся и двое топовых россиян.

Рублёв бьётся с Монфисом за третий круг Монте-Карло! Сегодня сыграет и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 9 апреля, должен завершиться второй круг. На кортах появятся и представители топ-8 посева, которые пропускали стартовый раунд. В частности россиянин Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с французским ветераном Гаэль Монфис. А другому представителю России Даниилу Медведеву (9) будет противостоять другой француз – Александр Мюллер. Первые матчи проведут серб Новак Джокович (3), испанец Карлос Алькарас (2), норвежец Каспер Рууд (4) и австралиец Алекс де Минор (8).