«Хорош!» Рублёв выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в 3-й круг Монте-Карло

Россиянин ушёл с четырёх сетболов во второй партии с Монфисом, сохранял спокойствие по ходу всей встречи и прервал серию из трёх поражений.

В среду, 9 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло проходили матчи второго круга. Первая ракетка России Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, играл с 38-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом, 44-й ракеткой мира. В первом круге у Рублёва был bye, а Монфис одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 4:6, 6:1, 6:1.

Рублёв и Монфис уже успели завоевать по титулу в 2025 году. Француз на старте сезона стал лучшим в Окленде, а россиянин в феврале выиграл «пятисотник» в Дохе. Однако после этого Андрей потерпел три поражения подряд, провалив Солнечный дубль («Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами). И перед грунтовым сезоном к команде Рублёва присоединился двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

Марат Сафин и Андрей Рублёв в Монте-Карло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В личных встречах с Монфисом Рублёв вёл со счётом 2-1. Гаэль победил Андрея в финале Дохи-2018, а тот взял верх в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати в 2021 году и во втором круге US Open — 2023.

«Каким я вижу этот поединок? Довольно неплохим. Даже не знаю, что сказать. Я провёл миллион подобных матчей, так что посмотрим. Честно говоря, точно знаю, что он собирается делать. Мне остаётся только попытаться найти решение. Знаю, что он будет очень интенсивным. Станет сильно бить каждый раз, когда у него будет возможность попасть по одному из моих коротких ударов. Хорошо. Меня порвут — нет проблем, я выиграю — тоже нет проблем», — говорил Монфис на предматчевой пресс-конференции.

Гаэль Монфис на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рублёв, подававший в нечётных геймах, уверенно вошёл в игру. Примечательно, что уже в первом гейме состоялся розыгрыш, который заранее можно было называть одним из лучших в матче. На геймболе соперники устроили классический грунтовый обмен на задней линии, закончившийся на 34-м ударе попаданием Монфиса в сетку. Гаэль свой гейм взял тоже без особых проблем: Андрей после 40:0 в пользу соперника добрался до «ровно», но не более того — 1:1.

В нескольких следующих геймах игроки не слишком часто брали очки на приёме, так что о брейк-пойнтах и тем более о брейках не было речи. При этом Рублёв чаще допускал оплошности с форхенда, а его соперник — с бэкхенда. А в шестом гейме Монфис, поддерживаемый публикой (тесные связи Франции и Монако очевидны) криками «Гаэль, Гаэль!», исполнил три эйса, что не так часто увидишь на грунте.

В восьмом гейме Рублёв поддавил на приёме и вышел на брейк-пойнт, однако Монфис тоже вовремя прибавил и не дал Андрею повести в счёте — 4:4. Эта локальная неудача не помешала россиянину забрать партию. Девятый гейм он взял под ноль, а в 10-м заработал тройной сетбол на приёме. Гаэль был близок к тому, чтобы спастись, но на третьем сетболе совсем немного не попал в корт и упустил сет — 6:4 в пользу Рублёва за 38 минут. Даже шесть эйсов в этой партии не помогли Монфису.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета Монфис впервые за матч заработал брейк-пойнт, однако не использовал его. Сафин поддержал Рублёва криком «Хорош!», после чего Андрей исполнил эйс и закончил гейм. В третьем гейме россиянин не удержал подачу, и француз вышел вперёд — 2:1 с брейком. Однако подтвердить преимущество Гаэль не смог. Рублёв уже в следующем гейме добрался до брейк-пойнтов и, выдержав ещё один непростой обмен на задней линии, ответил обратным брейком — 2:2.

После этого теннисисты принялись забирать свои геймы. Спокойное течение поединка было нарушено в девятом гейме, когда Рублёв своими ошибками подарил оппоненту двойной брейк-пойнт. Один мяч Андрей отыграл, но на втором вновь допустил неточность — 5:4 в пользу Монфиса и подача на сет.

Получив шанс взять партию, Гаэль занервничал. Он начал с двойной ошибки, на сетболах, которых в общей сложности было четыре, дал ещё две двойные, а на втором брейк-пойнте у Рублёва повторил ту же оплошность, и счёт сравнялся — 5:5. Мимика Монфиса после этого неповторима!

Гаэль Монфис недоумевает Фото: Кадр из трансляции

Последние два гейма забрала подающая сторона, и партия закончилась тай-брейком. Перед переходом Монфис допустил очередную двойную — так Рублёв, сделавший второй мини-брейк, повёл 4:2. На этом Андрей, который на протяжении всего матча сохранял спокойствие и излучал уверенность в своих силах, не остановился и реализовал первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:2) за 1 час 44 минуты. И перекрестился после этого.

В третьем круге Рублёв сразится с Артюром Фисом (Франция, 12), победившим Флавио Коболли — 6:2, 6:4.

Также сегодня матч второго круга проведёт чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (9), которого ожидает встреча с Александром Мюллером.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».