Медведев и Мирра сыграют в миксте на US Open. С этого года там будет новый формат

Мирра Андреева заявила, что собирается сыграть с Даниилом Медведевым в миксте на US Open – 2025.

«Конечно, я очень рада поиграть с Даниилом в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», – сказала Андреева в интервью «Спорт-экспрессу».

Новость об игре Андреевой и Медведева в миксте на турнире «Большого шлема» интригует. Даниил не слишком часто играет с кем-то в паре, особенно в смешанном разряде. Единственный его опыт на официальном турнире был именно в дуэте с Миррой на Олимпиаде в Париже, где они в первом же круге уступили опытным итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани (3:6, 2:6).

Медведев и Мирра проиграли в первом матче микста Олимпиады Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До этого Медведев играл с Миррой на выставочном World Tennis League – они уступили в матче из одного сета Стефаносу Циципасу и Пауле Бадосе. Ещё у него есть опыт выступления в дуэте с американками Софьей Кенин и Амандой Анисимовой – в обоих случаях Даниил с напарницами терпел поражение на той же WTL и ещё на одной «выставке» Tie Break Tens перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе в этом году.

Успешным парным игроком Медведева в целом сложно назвать. У него нет титулов или хотя бы финалов на уровне ATP в этом разряде, даже когда он играл с представителями своего пола. Чего не скажешь про Мирру. В этом году 17-летняя Андреева в паре с Дианой Шнайдер уже успела выиграть «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами, а также завоевала серебряную медаль на ОИ-2024.

Возможно, Мирра сможет дать какие-то ценные советы Медведеву и они преуспеют в миксте на US Open. Хотя есть определённые вопросы по поводу целесообразности выступления российского дуэта в этом разряде. Дело в том, что в 2025 году микст на US Open пройдёт в новом формате. Его перенесли на неделю перед основным турниром. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократили до четырёх геймов, но это всё равно не отменяет дополнительной нагрузки на игроков, которые основной упор делают на одиночный разряд.

Медведев и Андреева сразятся в миксте на US Open сразу после крупного турнира в Цинциннати, где оба потенциально вполне могут взять титул или как минимум дойти до поздних стадий. Конечно, фаворитами в борьбе за титул ТБШ в смешанном парном разряде их вряд ли стоит считать, однако лишняя трата сил перед основной стадией мэйджора в Нью-Йорке неизбежна, особенно если они победят более чем в одном матче. Для Андреевой подобная проблема вдвойне актуальна, ведь она, вполне вероятно, снова сыграет со Шнайдер в паре параллельно с одиночкой.

Как бы то ни было, Мирра и Даниил сами вправе расставлять приоритеты. Возможно, они всерьёз не рассчитывают взять кубок в миксте на US Open, но совместная игра на корте перед основной сеткой ТБШ станет для них своего рода заменой классическим тренировкам. Время покажет, к чему приведёт необычный эксперимент звёзд российского тенниса.