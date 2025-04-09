Даниил проявил силу воли в матче с Александром Мюллером и прорвался в третий круг «Мастерса» в Монако.

Медведев вытащил второй трёхсетовик в Монте-Карло подряд! На этот раз обошлось без судорог

Вслед за Андреем Рублёвым в среду, 9 апреля, за выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло поборолся Даниил Медведев (11). Ему в соперники достался француз Александр Мюллер (39).

Оба удачно стартовали здесь, в Монако. Россиянин с трудом и судорогами в конце встречи переиграл Карена Хачанова (7:5, 4:6, 6:4), а его французский оппонент одолел квалифаера Камило Уго Карабельи (6:4, 6:4). Даниил в этом сезоне в Монте-Карло защищает всего 100 очков за прошлогодний третий круг. Александр же в 2024-м этот турнир не играл.

Друг с другом парни встретились в третий раз в карьере. Первый поединок состоялся на «челленджере» в Сен-Реми в 2016 году, второй – на Уимблдоне-2024. Оба раза победу одержал Даниил. На травяном «Шлеме» россиянин завершил встречу в четырёх партиях (6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5).

Матч в Монте-Карло Медведев начал неудачно для себя: он вышел первым подавать, повёл 40:15, но отдал три очка подряд и позволил Мюллеру сделать ранний брейк. Создалось ощущение, будто просто мяч не летит у россиянина. Или летит совсем не в ту точку, куда Даниил этот мяч посылает. Александр же в это время действовал разнообразно, первым рвал ритм розыгрыша и дёргал своего соперника укороченными к сетке.

Уступая 1:3, Медведев поменял ракетку. И всё кардинально переменилось в его игре. Мяч полетел – и именно туда, куда Даниил его направлял. Сразу после этого россиянин дважды взял подачу француза, хоть один раз и уступил свою.

Александр Мюллер Фото: Mateo Villalba/Getty Images

В итоге счёт стал 4:4. Благодаря тому, что Медведев стал играть быстрее и точнее, он всё чаще вынуждал Мюллера действовать из обороны, из-за чего возможности регулярно укорачивать и гонять Даниила к сетке у Александра становилось всё меньше.

Казалось, что россиянин сможет обойтись в этой партии без тай-брейка – при счёте 6:5 на приёме у него даже была пара сетболов – но француз всё же оставил этот 12-й гейм за собой. Даниил начал тай с четырёх подряд выигранных розыгрышей.

Дальше Мюллер отыгрался до 5:5, и, казалось, начались американские горки. Медведев заработал сетбол, но так обидно не реализовал его, отметившись двойной ошибкой. Затем заполучил ещё одну возможность закрыть партию и наконец с четвёртой попытки сделал это. По виннерам и невынужденным за первый сет Даниил набрал 10/16, а Александр – 12/18. Чуть больше часа играли парни эту партию.

Во втором сете глобальных изменений в игре обоих теннисистов не произошло. Медведев по сравнению с тай-брейком чуть сдал, начали пробиваться двойные, хотя игра оставалась более-менее ровной. А Мюллер не опустил руки после отданной партии и продолжил напрягать своего соперника.

Единственный брейк в этом сете случился очень своевременно для Медведева – в девятом гейме – после чего россиянин при счёте 5:4 вышел подавать на матч. Правда, как и в первой партии, у Даниила возникли трудности с тем, чтобы на исходе встречи сделать решающий финальный скачок. И гейм с брейком ушёл Мюллеру.

На каком-то диком взлёте стал играть Александр, невероятно напряг россиянина, а Даниил и не справился с этим давлением: при счёте 5:6, 30:40 он отметился двойной ошибкой на подаче. Партия, которая могла уйти в руки россиянина, осталась за французом.

Даниил Медведев Фото: Mateo Villalba/Getty Images

К счастью, в решающем сете Медведев сразу показал, кто главный на корте. Сразу он повёл с брейком и будто стал прикладывать ещё больше усилий в каждом розыгрыше. Например, при счёте 1:1, 15:15 Даниил вышел к сетке и исполнил шикарный реверс, а в следующем розыгрыше отметился классным дроп-шотом. Благодаря этому он, в общем-то, и защитил брейк.

Космический 11-минутный гейм провели игроки при счёте 1:3 на подаче Мюллера. Подуставший француз продолжал играть в затяжные ралли своего соперника, но теперь часто срывал удары, которые хотел делать завершающими. В итоге Александр вновь отдал свою подачу, а Даниил повёл 4:1.

Подавать на матч Медведев вышел при счёте 5:2 – и сделал это с первой же попытки! 2 часа 24 минуты, итоговый счёт – 7:6 (8:6), 5:7, 6:2. На камере после победы Даниил написал: «АО 24 :)».

Медведев играет дома, проводит много времени с детьми и супругой, что точно помогает ему хорошо себя чувствовать и на корте, и за его пределами.

В третьем круге Даниил сразится с Алексом де Минором. Россиянин ведёт в противостоянии с австралийцем – 7-3.

За всеми результатами из Монте-Карло следите на «Чемпионате»!