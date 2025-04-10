Выиграл три титула в 20 лет и хочет стать актёром. С кем сразится Рублёв в Монте-Карло?

Уже сегодня, 10 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв продолжит выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло. Девятой ракетке мира предстоит сразиться за выход в четвертьфинал с французом Артюром Фисом, занимающем 15-е место в рейтинге ATP.

Увлечения и хобби

Фис родился 12 июня 2004 года в городке Бондуфль. С раннего детства Артюр проявлял интерес к спорту, начав играть в теннис в возрасте пяти лет под руководством своего отца. Фис работал с папой до своего 12-летия. Затем он получил лицензию в теннисном клубе Сен-Мишель-сюр-Орж и с 2019 года начал тренироваться на кортах Федерации тенниса Франции (FFT).

Артюр признаётся: в настоящий момент он присматривается к будущей роли в киноиндустрии.

«В какой-то момент я хотел бы стать актёром, но не думаю, что это возможно сейчас. После завершения карьеры планирую попробовать себя в этом деле. Актёрство — это очень круто. Я никогда не занимался актёрским мастерством в школе, однако мне это нравится, так как люблю смотреть фильмы.

Обожаю Майкла Бакари Джордана. Он снимается во многих замечательных фильмах, и, похоже, у него очень крутая жизнь. Ещё мне очень нравится Леонардо Ди Каприо. Я люблю смотреть боевики и сериалы. Однако мне нравится наблюдать за актёрами, так что кто знает, получится ли у меня в будущем», — признавался Фис в интервью официальному сайту ATP во время Уимблдона-2024.

Артюр Фис Фото: Angel Martinez/Getty Images for ITF

Своим кумиром молодой француз называет легендарного швейцарца Роджера Федерера. При этом Артюр также вдохновляется талантом Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. А ещё Фис без ума от британского автогонщика Льюиса Хэмилтона. Как и любой француз, Артюр обожает Париж и рекомендует всем туристам посетить Эйфелеву башню, Елисейские поля и Лувр.

Профессиональная карьера

Осенью 2022 года Фис провёл первый поединок на уровне ATP. Он получил уайлд-кард на домашний турнир в Париже и должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини. Однако финалист Уимблдона-2021 снялся с «Мастерса», уступив место в основной сетке соотечественнику Фабио Фоньини. Ветеран мужского тура испытал огромные проблемы с Артюром в двух первых сетах, судьба которых каждый раз решалась на тай-брейке, но в третьей партии хозяина кортов подвела физическая готовность, и там уже борьбы не получилось.

Со следующего сезона Фис начал выступать на мэйджорах. Он закономерно получил уайлд-кард на домашний «Ролан Гаррос», куда приехал в приподнятом настроении. За два дня до старта парижского ТБШ Артюр выиграл первый в карьере турнир ATP — в Лионе. В решающей встрече теннисист в двух сетах одолел аргентинца Франсиско Серундоло — 6:3, 7:5.

А вот первой победы на «Шлемах» Фису пришлось ждать несколько месяцев. Благодаря уайлд-кард он выступил не только в Париже, но и в Лондоне, однако в обоих случаях зачехлял ракетки на старте соревнований. Надо же такому случиться, что два раза подряд Фису выпадал один и тот же противник — испанец Алехандро Давидович-Фокина, входивший в посев на обоих мэйджорах. Артюр не взял у непростого соперника ни одной партии.

При этом карьера Фиса постепенно развивалась. И вот уже для выступления в Нью-Йорке на дебютном в карьере Открытом чемпионате США ему не требовались ни уайлд-кард, ни прохождение квалификации. Артюр напрямую попал в основную сетку и впервые добрался до второго круга на мэйджоре. В Нью-Йорке французский теннисист провёл два пятисетовика, сначала победив нидерландца Таллона Грикспора, а затем уступив итальянцу Маттео Арнальди. В сезоне-2023 Фис также выходил в финалы турнира категории АТР-250 в Антверпене и молодёжного Итогового турнира.

Сезон-2024 получился для молодого таланта великолепным. Он дебютировал в топ-20 рейтинга ATP и выиграл два «пятисотника» — в Гамбурге (победил Зверева) и в Токио (сломил сопротивление Умбера). Таким образом, Артюр по количеству трофеев за прошлый год обошёл Новака Джоковича, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева.

Артюр Фис с трофеем в Гамбурге Фото: picture alliance via Getty Images

Для 20 лет Фис очень физически мощный и статный, а его форхенд — впечатляющее оружие. Особенно с учётом того, что он любит и умеет ходить к сетке, чтобы там завершать. С другой стороны, теннисисту мешает нестабильность — особенно слева, где удар немного дёрганый.

Новым грунтовым стартом для 15-й ракетки мира стал престижный «тысячник» в Монте-Карло. В третьем круге Артюра ждёт непростое испытание в виде битвы с россиянином Андреем Рублёвым. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу нашего соотечественника. Он победил Фиса в четвертьфинале турнира в Гонконге в минувшем сезоне — 6:4, 1:6, 6:2.

Сумеет ли юный француз взять реванш у более статусного соперника? Узнаем совсем скоро.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится в воскресенье, 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».