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Монте-Карло-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, когда матч Даниил Медведев — Алекс де Минор, превью

Лучший принимающий в мире и «демон скорости»: новый соперник Медведева в Монте-Карло
Александр Насонов
Новый соперник Медведева в Монте-Карло
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Поначалу Алекс де Минор регулярно проигрывал Даниилу. Но в последние годы ситуация изменилась.

Когда Алекс де Минор квалифицировался на прошлогодний Итоговый турнир, многие в теннисном сообществе посмеивались: мол, что ему там делать-то, при Синнере, Алькарасе и других признанных звёздах? Прогнозы скептиков, в принципе, оправдались. Австралийский теннисист не выиграл ни одного матча и, взяв лишь один сет в группе с Синнером, Медведевым и Фрицем, покинул турнир. Как бы то ни было, начало положено, а это уже немало.

В последние годы Алекс медленно, но верно движется вверх по ступенькам мирового рейтинга. 2022-й год он встретил в ранге 34-й ракетки мира, в начале 2023-го был 24-м, на старте сезона-2024 — уже 12-м, а текущий год начал девятым, успев при этом и шестым побывать. Прибавка налицо, а ведь каждый следующий шаг на этом пути даётся сложнее предыдущего, поскольку сравнивать свои результаты приходится со всё более и более классными теннисистами.

У де Минора и в личной жизни полный порядок:
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Прогресс де Минора характеризует и то, что прямо сейчас он действующий четвертьфиналист всех четырёх турниров «Большого шлема». Тот же Алькарас, выбывший во втором круге прошлогоднего US Open, не может похвастаться подобным достижением. Впервые Алекс побывал в четвертьфинале мэйджора ещё на US Open — 2020, а нынешнюю серию попаданий в топ-8 на ТБШ открыл на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Попросите любого болельщика назвать какого-нибудь австралийского теннисиста, и в ответ, скорее всего, услышите: «Ник Кирьос». Де Минор — это некий антипод Кирьоса. Главный козырь Ника — мощнейшая подача. А Алекс, чей рост составляет 183 см — не так уж много по меркам современного тенниса, — вынужден искать другие козыри. И у него это неплохо получается. Де Минор — один из быстрейших игроков в туре. Он в состоянии достать едва ли не любой мяч, а сам может пробить так, что сопернику ничего не останется, кроме как проводить взглядом попадающий точно в корт мяч, ну или ошибиться, что ничуть не лучше. И прозвище у него — Speed Demon, «демон скорости».

Алекс де Минор на Australian Open — 2025

Алекс де Минор на Australian Open — 2025

Фото: Graham Denholm/Getty Images

А на приёме Алекс вообще лучший в мире! И это не преувеличение. В рейтинге ATP за 52 недели, учитывающем действия игроков на приёме, де Минор располагается на первой строчке. Медведев, к слову, занимает девятое место в этой классификации.

Лучшие принимающие тура за последние 52 недели

1. Алекс де Минор (Австралия) — 165,3 балла
2. Карлос Алькарас (Испания) — 162,0
3. Томми Пол (США) — 160,6
4. Новак Джокович (Сербия) — 157,8
5. Янник Синнер (Италия) — 156,5
...9. Даниил Медведев (Россия) — 153,2

Если тот же вопрос про австралийского теннисиста задать болельщику со стажем, он, вероятно, назовёт Ллейтона Хьюитта. Двукратный чемпион ТБШ не является тренером де Минора в классическом понимании этого слова, но выступает своего рода наставником. Хьюитт появляется в ложе де Минора во время матчей Алекса, помогая ему советом в нужный момент.

А Андрею Рублёву помогает Марат Сафин:
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Главным же тренером деМинора является Адольфо Гутьеррес. 26-летний Алекс вот уже 17 лет играет под руководством испанского специалиста. Впервые де Минор познакомился с теннисом ещё в Сиднее, когда ему было три года, а два года спустя его родители переехали в Испанию, где и началось становление Алекса как игрока. Когда будущей звезде австралийского тенниса было 10 лет, он в трёхсетовом матче едва не обыграл одного из своих тренеров!

Несмотря на тесные связи с Испанией, де Минора никак нельзя назвать грунтовиком. На счету австралийца девять титулов на уровне ATP, в том числе два «пятисотника». Все они были выиграны на харде. А на грунте он даже до финала ни разу не доходил. Лучшим результатом Алекса на грунтовых «Мастерсах» является как раз четвертьфинал прошлогоднего Монте-Карло.

В арсенале де Минора нет такого удара с высоким вращением, каким могут похвастаться Надаль или Алькарас. «Меня воспитывали по-другому, я играл в другой стиль тенниса, и мои удары на грунте как таковые никогда не были такими кручёными и сложными, как у тех, кто вырос на этом покрытии. У меня были своего рода отношения любви и ненависти, а затем любви к грунту. Наконец-то я смог достаточно хорошо понять свою игру и понять, за счёт чего я могу быть опасен на этом покрытии. Это заняло какое-то время. Но я доволен тем, на каком этапе сейчас нахожусь», — говорил Алекс на одной из пресс-конференций во время нынешнего «Мастерса».

Алекс де Минор

Алекс де Минор

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Интересно, что де Минор считается фаворитом предстоящего матча с Медведевым. Австралийцу дают 55% шансов на победу, а россиянину, соответственно, 45%. Даниил ведь тоже не большой любитель грунта. Играет свою роль и то, что де Минор свой матч второго круга, состоявшийся в предыдущий день, закончил в 16:39 по местному времени, а Медведев — в 20:45, то есть на четыре часа позже. Кроме того, Алекс провёл на корте чуть менее двух часов, а его российский соперник — почти три.

В личных встречах Медведев имеет весомое преимущество: 7-3. Даниил выиграл первые четыре матча, а вот дальше соперники по три раза обыгрывали друг друга. Все матчи, за исключением одного, проходили на харде. А тот самый единственный матч на грунте, состоявшийся в четвёртом круге прошлогоднего «Ролан Гаррос», выиграл де Минор — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Даниил МедведевАлекс де Минор. Счёт личных встреч — 7-3

ГодПобедительТурнирСтадияПокрытиеСчёт
2018Даниил МедведевСиднейФиналХард1:6, 6:4, 7:5
2018Даниил МедведевУинстон-Сейлем1/16 финалаХард6:3, 6:3
2020Даниил МедведевПариж1/8 финалаХард5:7, 6:2, 6:2
2022Даниил МедведевATP CupГруппаХард6:4, 6:2
2022Алекс де МинорПариж1/16 финалаХард6:4, 2:6, 7:5
2023Алекс де МинорКанада1/4 финалаХард7:6 (9:7), 7:5
2023Даниил МедведевUS Open1/8 финалаХард2:6, 6:4, 6:1, 6:2
2023Даниил МедведевПекин1/8 финалаХард7:6 (7:3), 6:3
2024Алекс де Минор«Ролан Гаррос»1/8 финалаГрунт4:6, 6:2, 6:1, 6:3
2024Даниил МедведевИтоговыйГруппаХард6:2, 6:4

Несмотря на прошлогоднее поражение от де Минора на грунте, Медведев, уже обыгравший в Монте-Карло Карена Хачанова и Александра Мюллера, не унывает. «Хачанов и Мюллер тоже неплохие теннисисты на грунте. Если спросить де Минора, то он, думаю, не любит играть на грунте, поэтому тут с какой стороны смотреть.

Да, был очень тяжёлый матч на «Ролан Гаррос». Но я считаю, что хорошо тогда выступал, однако потерпел поражение. Действительно, он очень хорошо может играть на грунте, как и я. Будет тяжёлый матч. Но буду стараться действовать лучше», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч Даниил МедведевАлекс де Минор состоится сегодня, 10 апреля, и начнётся не ранее 15:30 по московскому времени. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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