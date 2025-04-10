На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» сегодня пройдут матчи третьего круга. На кортах появятся и двое топовых россиян.

Рублёв рвётся в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло! Сегодня сыграет и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 10 апреля, состоятся все поединки третьего круга. На кортах появятся и двое россиян. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) померяется силами с 20-летним французом Артюром Фисом (12), а Даниилу Медведеву (9) будет противостоять неудобный для него в последнее время австралиец Алекс де Минор (8). Также в этот день проведут свои очередные матчи испанец Карлос Алькарас (2), прошлогодние финалисты Каспер Рууд (4) из Норвегии и Стефанос Циципас (6) из Греции.