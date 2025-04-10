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Медведев, Рублёв, Алькарас, де Минор: онлайн-трансляция Монте-Карло-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв рвётся в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло! Сегодня сыграет и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв
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На первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» сегодня пройдут матчи третьего круга. На кортах появятся и двое топовых россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 10 апреля, состоятся все поединки третьего круга. На кортах появятся и двое россиян. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) померяется силами с 20-летним французом Артюром Фисом (12), а Даниилу Медведеву (9) будет противостоять неудобный для него в последнее время австралиец Алекс де Минор (8). Также в этот день проведут свои очередные матчи испанец Карлос Алькарас (2), прошлогодние финалисты Каспер Рууд (4) из Норвегии и Стефанос Циципас (6) из Греции.

ATP Masters 1000. Монте-Карло. Сетка
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 13:30 МСК
Даниэль Альтмайер
84
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Монте-Карло. 3-й круг
10 апреля 2025, четверг. 15:30 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Накануне Андрей Рублёв одержал первую победу под руководством Марата Сафина. Подробности — в нашем обзоре.

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11:07 Даниил Сальников

Накануне был не менее насыщенный день. Все подробности — в нашем вчерашнем лайве.

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11:02 Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня на «Мастерсе» в Монте-Карло очень насыщенное расписание. Следить, конечно, прежде всего, будем за россиянами.

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