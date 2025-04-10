Рублёв — мимо четвертьфинала в Монте-Карло. Россиянин за час уступил 20-летнему французу

Сегодня, 10 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло проходят матчи третьего круга. За путёвку в четвертьфинал престижных соревнований боролся и первая ракетка России Андрей Рублёв. Его соперником был француз Артюр Фис, занимающий сейчас 15-е место в рейтинге ATP.

На старте «Мастерса» в Монако Андрей сломил сопротивление ещё одного француза Гаэля Монфиса. Россиянин не позволил ветерану подать на второй сет и закрыл встречу в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:2). Это был первый официальный матч Рублёва с Маратом Сафиным в боксе!

А вскоре после победы Андрей рассказал о совете, который ему дал новый наставник.

«Он сказал мне несколько вещей перед матчем. Сказал, что, по сути, это будет психологический поединок. Если у меня хватит терпения… потому что Гаэль начнёт играть потрясающе и наслаждаться атмосферой. Зрители будут поддерживать его. Ему это нравится. Он сказал, что самое главное — набраться терпения в такие моменты и дождаться своего момента. Это оно. Думаю, во время матча его уверенность придавала мне спокойствие», — сказал россиянин в интервью на корте.

Стоит отметить, что турнир в Монте-Карло — самый успешный «Мастерс» в карьере Андрея Рублёва. Здесь он за всю свою карьеру обыграл 12 соперников. В Мадриде он был сильнее 11 теннисистов, в Цинциннати и Майами — 10.

Фис, в свою очередь, провёл две встречи в Монте-Карло. Сначала Артюр одержал волевую победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Во втором круге 15-я ракетка мира закрыл итальянца Флавио Коболли — 6:2, 6:4.

Счёт личных встреч был 1-0 в пользу нашего соотечественника. Он победил Фиса в четвертьфинале турнира в Гонконге в минувшем сезоне — 6:4, 1:6, 6:2.

На старте нового очного противостояния Андрею пришлось непросто. Он допустил две двойные ошибки, а его противник заработал два брейк-пойнта. Рублёв отвел угрозы и выстоял в тяжелейшем гейме — 1:0. Затем Артюр сравнял счёт — 1:1. А свою вторую подачу в матче девятая ракетка мира не удержал. Фис воспользовался ошибками россиянина и сделал брейк — 1:2. При счёте 2:4 Андрей отдал ещё одну свою подачу. На решающем брейк-пойнте недолгий обмен ударами завершился ошибкой Рублёва по длине — 2:5. После перехода француз спокойно подал на сет и забрал первую партию со счётом 6:2 за 28 минут. Артюр здорово провёл стартовый сет — он уверенно держал подачу, диктовал игру, мощно атаковал и почти не ошибался в розыгрышах. У Андрея не было шансов зацепиться на приёме. Наш спортсмен не чувствовал корт ногами, часто находился в глухой обороне и выглядел потерянно.

Андрей Рублёв Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

На старте второй партии теннисисты обменялись брейками — 1:1. Впервые за матч россиянин сумел победить в чужом гейме. Андрея вдохновил этот успех. Он забрал свою подачу и впервые повёл в сете — 2:1. Фис понял, что его соперник понемногу возвращается в игру и уже сам взвинтил темп. Сначала француз выиграл свой гейм — 2:2, а затем на приёме за счёт агрессивных действий оформил важнейший брейк — 3:2. При счёте 5:3 Артюр принял на матч и одолел Рублёва со счётом 6:2, 6:3 за 61 минуту. Таким образом, Фис стал первым участником 1/4 финала «Мастерса» в Монако. Француз шагнул в свой третий четвертьфинал на «тысячниках» в 2025 году. Далее 20-летний Фис сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания) или Даниэлем Альтмайером (Германия).

«Мастерс» в Монте-Карло завершится в воскресенье, 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».