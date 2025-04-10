«Самый стильный тренер в мире». Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин провёл первый турнир в качестве тренера. Его подопечный Андрей Рублёв обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:6) на старте «Мастерса» в Монте-Карло, но затем в 1/8 финала уступил Артюру Фису (2:6, 3:6).

Сафин только привыкает к роли тренера, так что выводы о его работе пока делать рано. Зато можно однозначно констатировать, что возвращение Марата в тур в новом амплуа привело в восторг теннисное сообщество. Легендарный российский игрок всё ещё не растерял запредельную харизму, что не могло не остаться незамеченным.

Олимпийский чемпион 1992 года, бывшая девятая ракетка мира швейцарский теннисист Марк Россе хорошо знаком с Сафиным и одним из первых одобрительно высказался о его камбэке в ATP-тур.

«У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. И решение стать тренером Рублёва – один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определённое сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы он больше выходил вперёд», — приводит слова Россе L’Equipe.

Марат Сафин и Андрей Рублёв на турнире в Монте-Карло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик тоже положительно оценивает приход Сафина в команду Рублёва.

«Иногда просто необходим другой голос… Иногда нужно, чтобы Марат Сафин посмотрел тебе в глаза и сказал: «Ты немного чокнутый, я немного чокнутый. Тебе нравится носить дурацкие солнцезащитные очки, мне нравится носить дурацкие солнцезащитные очки. И мы оба можем в любой момент пробить навылет как с форхенда, так и бэкхенда». Кажется, это отличный мэтч. Cтоит заметить, что не думаю, что кто-то выглядит круче, чем Марат Сафин. Он не стареет, и это раздражает нас всех», — цитирует Роддика Tennis.com.

Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Иснер высоко оценил внешний вид двукратного победителя турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина, который отлично работает над образом и эпатирует публику, как в былые годы.

«Я настроен оптимистично по поводу партнёрства просто потому, что этот парень — такой стиляга. У него эти маленькие очки, он носит мешковатую одежду, потому что ему всё равно, как он выглядит… эта козлиная бородка. Его аура просто зашкаливает. Просто стиляга. Безусловно, самый стильный тренер в мире, верно? И близко нет второго», — приводит слова Иснера Tennis.com.

11-я ракетка мира Даниил Медведев убеждён, что сотрудничество Сафина с Рублёвым является исключительно позитивным моментом для тенниса.

«Отличная комбинация. Думаю, это будет очень интересно и позитивно как с точки зрения пиара среди фанатов, чтобы они наслаждались этим, так и с точки зрения их работы», — сказал Медведев во время турнира в Монте-Карло.

Марат Сафин перевязывает ракетку в Монте-Карло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сам Андрей Рублёв пока не спешит делать глобальные выводы о работе с Сафиным, что является более чем здравой позицией.

«Пока многое пытаемся менять, много позитивного могу вынести. Что меняем? Самого меня. Целиком. В том числе и психологию», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дальше Рублёв под руководством Сафина будет защищать титул на «Мастерсе» в Мадриде, а затем поедет на турнир аналогичной категории в Риме и на ТБШ «Ролан Гаррос». Андрей и Марат пока договорились о сотрудничестве на грунтовую часть сезона, но ничто не мешает им продолжить совместную работу в случае обоюдного желания.

Пока Сафин лишь привыкает к роли тренера. Он спокойно сидел и смотрел за матчами Рублёва в Монте-Карло, лишь изредка подбадривая Андрея и обсуждая то или иное событие на корте с другими представителями команды россиянина.

Возможно, Марат в дальнейшем будет более активно давать советы подопечному. Рублёв признавался, что сам факт присутствия Сафина в ложе придаёт ему дополнительную уверенность. Что же будет, когда Марат полноценно «вкатится» в тренерскую работу? Это одна из главных интриг предстоящих крупных турниров в Мадриде, Риме и Париже.