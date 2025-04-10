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Марат Сафин произвёл фурор на Мастерсе в Монте-Карло, где он дебютировал в качестве тренера Андрея Рублёва

«Самый стильный тренер в мире». Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур
Михаил Георгиев
Марат Сафин
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Марат дебютировал в команде Андрея Рублёва на турнире в Монте-Карло и удостоился всяческой похвалы.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин провёл первый турнир в качестве тренера. Его подопечный Андрей Рублёв обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:6) на старте «Мастерса» в Монте-Карло, но затем в 1/8 финала уступил Артюру Фису (2:6, 3:6).

Сафин только привыкает к роли тренера, так что выводы о его работе пока делать рано. Зато можно однозначно констатировать, что возвращение Марата в тур в новом амплуа привело в восторг теннисное сообщество. Легендарный российский игрок всё ещё не растерял запредельную харизму, что не могло не остаться незамеченным.

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Олимпийский чемпион 1992 года, бывшая девятая ракетка мира швейцарский теннисист Марк Россе хорошо знаком с Сафиным и одним из первых одобрительно высказался о его камбэке в ATP-тур.

«У людей сложилось впечатление, что Марат был просто тусовщиком и плейбоем. Это совсем не так. Он далеко не поверхностный парень, и у нас было много дискуссий о смысле жизни. Кроме того, Марат любит экспериментировать. И решение стать тренером Рублёва – один из его экспериментов. Возвращение в тур, наверное, его заводит. Есть определённое сходство в том, как они играют. У Марата есть идея, как развивать теннис Андрея. В частности, он хочет, чтобы он больше выходил вперёд», — приводит слова Россе L’Equipe.

Марат Сафин и Андрей Рублёв на турнире в Монте-Карло

Марат Сафин и Андрей Рублёв на турнире в Монте-Карло

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик тоже положительно оценивает приход Сафина в команду Рублёва.

«Иногда просто необходим другой голос… Иногда нужно, чтобы Марат Сафин посмотрел тебе в глаза и сказал: «Ты немного чокнутый, я немного чокнутый. Тебе нравится носить дурацкие солнцезащитные очки, мне нравится носить дурацкие солнцезащитные очки. И мы оба можем в любой момент пробить навылет как с форхенда, так и бэкхенда». Кажется, это отличный мэтч. Cтоит заметить, что не думаю, что кто-то выглядит круче, чем Марат Сафин. Он не стареет, и это раздражает нас всех», — цитирует Роддика Tennis.com.

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Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Иснер высоко оценил внешний вид двукратного победителя турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина, который отлично работает над образом и эпатирует публику, как в былые годы.

«Я настроен оптимистично по поводу партнёрства просто потому, что этот парень — такой стиляга. У него эти маленькие очки, он носит мешковатую одежду, потому что ему всё равно, как он выглядит… эта козлиная бородка. Его аура просто зашкаливает. Просто стиляга. Безусловно, самый стильный тренер в мире, верно? И близко нет второго», — приводит слова Иснера Tennis.com.

11-я ракетка мира Даниил Медведев убеждён, что сотрудничество Сафина с Рублёвым является исключительно позитивным моментом для тенниса.

«Отличная комбинация. Думаю, это будет очень интересно и позитивно как с точки зрения пиара среди фанатов, чтобы они наслаждались этим, так и с точки зрения их работы», — сказал Медведев во время турнира в Монте-Карло.

Марат Сафин перевязывает ракетку в Монте-Карло

Марат Сафин перевязывает ракетку в Монте-Карло

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сам Андрей Рублёв пока не спешит делать глобальные выводы о работе с Сафиным, что является более чем здравой позицией.

«Пока многое пытаемся менять, много позитивного могу вынести. Что меняем? Самого меня. Целиком. В том числе и психологию», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Дальше Рублёв под руководством Сафина будет защищать титул на «Мастерсе» в Мадриде, а затем поедет на турнир аналогичной категории в Риме и на ТБШ «Ролан Гаррос». Андрей и Марат пока договорились о сотрудничестве на грунтовую часть сезона, но ничто не мешает им продолжить совместную работу в случае обоюдного желания.

Пока Сафин лишь привыкает к роли тренера. Он спокойно сидел и смотрел за матчами Рублёва в Монте-Карло, лишь изредка подбадривая Андрея и обсуждая то или иное событие на корте с другими представителями команды россиянина.

Возможно, Марат в дальнейшем будет более активно давать советы подопечному. Рублёв признавался, что сам факт присутствия Сафина в ложе придаёт ему дополнительную уверенность. Что же будет, когда Марат полноценно «вкатится» в тренерскую работу? Это одна из главных интриг предстоящих крупных турниров в Мадриде, Риме и Париже.

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