Даниил взял всего один гейм на своей подаче в матче третьего круга с Алексом де Минором в Монако.

Медведев последним из россиян проиграл в Монте-Карло. Зато вернётся в топ-10

К середине пятого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло из россиян в обойме остался только Даниил Медведев. Несколькими часами ранее борьбу в Монако завершил Андрей Рублёв, поэтому все надежды теперь возлагались на 11-й номер рейтинга ATP.

А играть матч третьего круга Медведеву пришлось с непростым соперником, 10-й ракеткой мира Алексом де Минором.

Даниил ведёт в противостоянии с австралийцем 7-3. Последний их поединок состоялся на Итоговом в прошлом году, тогда сильнее оказался россиянин (6:2, 6:4). Но перед этим парни пересеклись на «Ролан Гаррос», где победу одержал Алекс (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

Перед новой встречей с де Минором Медведев вспомнил о том самом поражении в Париже в прошлом году.

«Если спросить де Минора, то он, думаю, не любит играть на грунте, поэтому тут с какой стороны смотреть. Да, был очень тяжёлый матч на «Ролан Гаррос», но я считаю, что хорошо тогда выступал, однако потерпел поражение. Действительно, он очень хорошо может играть на грунте, как и я. Будет тяжёлый поединок, но буду стараться действовать лучше», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Поединок с де Минором россиянин начал так же, как предыдущий матч с Александром Мюллером – с потерянной подачи. Следом Медведев сделал обратный брейк, после чего уступил ещё один свой гейм, однако вновь забрать подачу австралийца не смог. Хотя Даниил классно действовал на приёме: боролся, бегал, читал игру соперника, который играл суперагрессивно и часто в розыгрышах оказывался первым номером.

Часто приходилось Медведеву отбиваться из обороны. А если он начинал действовать активно, то де Минор легко находил возможности для контратак. Оба играли глубоко, преимущественно на задней линии.

Впервые свою подачу Даниил смог забрать только в седьмом гейме, при счёте 1:5. Наконец, при 5:2 Алекс вышел подавать на сет новыми мячами и не испытал при этом никаких проблем. Стартовую партию австралиец забрал за 35 минут.

Алекс де Минор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Никак не мог Медведев найти правильную длину ударов, из-за чего вновь на старте партии упустил свою подачу. Де Минор же оставался агрессивным и старался быть первым на мяче, из-за чего затрачивал меньше физических сил, чем россиянин, которому приходилось обороняться и вкладываться в каждый розыгрыш.

На приёме при счёте 1:2, 30:30 Медведеву выпал отличный шанс заработать брейк-пойнт. Сложился розыгрыш, в котором де Минор вышел к сетке, встал в середину корта, и Даниилу, играющему на хафкорте, оставалось только направить мяч в свободный уголок. Но трижды россиянин пробил прямо на ракетку своему сопернику и потерял шанс взять подачу австралийца. Следом Алекс забрал гейм.

Наконец, совершить рывок Медведев смог на приёме при 1:4. Стоит отдать должное Даниилу: он сегодня вкладывал титанические усилия в то, чтобы набирать очки и нащупывать свою игру. Правда, тут же россиянин вновь упустил свою подачу. Всего один свой гейм смог взять Даниил.

Де Минор просто сегодня был мощнее, смелее и вариативнее. А Медведев в своём арсенале не отыскал ничего, что помогло бы ему переломить ход матча. В результате Алекс одержал победу за 1 час 11 минут и со счётом 6:2, 6:2.

На текущий момент Медведев в лайв-рейтинге располагается на девятой строчке. А по итогам этой недели Даниил точно будет в топ-10. Обогнать россиянина в случае завоевания титула в Монте-Карло могут Артюр Фис, Лоренцо Музетти, Стефанос Циципас или Григор Димитров. Однако победа достанется только одному, и ниже 10-го места Даниил не опустится.

Де Минор же пробрался в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где он сразится с победителем встречи Алехандро Табило – Григор Димитров.

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